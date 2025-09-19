경남도-거창군, 몽골 승강기 수출-기술교류 적극 나서

큰사진보기 ▲박완수 경남도지사, 울란바토르시장 면담. ⓒ 경남도청 관련사진보기

큰사진보기 ▲박완수 도지사 등 경남방문단, 몽골 울란바토르시 찾아 승강기 기술교류 등 협약. ⓒ 거창군청 관련사진보기

경남도와 거창군이 몽골에 승강기 시장을 공략하기 위해 적극 나섰다. 박완수 지사, 김현미 거창군 부군수를 비롯한 경남방문단은 19일 몽골 울란바토르시를 방문해 산업·관광 등 여러 분야에서 상호 협력 방안을 논의하면서, 특히 스마트 승강기 산업과 관련해 수출 확대와 기술 교류, 인력 양성 등 구체적인 실무 협력을 다루었다.경남방문단은 19일 울란바토르시청을 찾아 키쉬기인 니암바토르(Khishgeegiin Nyambaatar) 시장과 면담하고, 산업·관광·인적 교류 등 다양한 분야에서 상호 협력을 통한 발전 방안에 대해 의견을 나눴다.경남도는 "이번 방문은 한·몽 수교 35주년을 기념하는 첫 공식 교류로, 양측은 미래지향적인 협력 필요성에 공감했다"라고 설명했다.박 지사는 "몽골 경제 발전의 중심지 울란바토르와 한국 산업의 중심지 경남이 공동으로 내년 경제포럼을 개최해 경제 협력이 확대되길 기대한다"라며 다음 달 열리는 맘프 축제에 초청하며 "승강기 업체 등 경남의 제조업 현장을 방문하고 산업교류가 확대되길 바란다"고 말했다.니암바토르 시장은 "이번 만남이 양 지역 간 우호협력의 새로운 출발점이 되길 바란다"고 환영의 뜻을 밝혔다.이날 현지에서는 거창승강기밸리기업협의회와 몽골 기업 간 스마트 승강기 수출입 협약이 체결됐으며, 이를 통해 경남의 우수한 승강기 기술이 몽골 도시 기반 개선에 본격적으로 활용될 수 있는 기반이 마련됐다.경남도는 "해당 협약에는 부품 및 완제품 수출뿐만 아니라 기술 협력, 현지 수요 대응 등 다양한 내용이 포함돼 있어 실질적인 산업 협력의 성과로 평가받고 있다"라고 밝혔다.같은 날 오후, 방문단은 몽골 정부 청사를 방문해 바트암갈란 엥크타이반(Bat-amgalan Enkhtaivan) 도시개발건설주택부 장관과도 면담을 가졌다. 이 자리에서는 몽골 정부가 추진 중인 신도시 개발, 도시 과밀 해소, 주거환경 개선 등 도시 정책 현안에 대해 논의가 이뤄졌으며, 경남의 승강기 기술이 해당 분야에 실질적으로 기여할 수 있는 방안들이 심도 있게 논의됐다.박 지사는 "대한민국에서 제조업이 가장 발전한 경남이 몽골 내 주택건설과 도시개발 사업에 협력할 수 있도록 관심 가져주시길 바란다"고 말했다.엥크타이반 장관은 "몽골은 도시 인프라 현대화와 안전한 주거환경 조성을 핵심 과제로 추진 중이며, 경남의 기술력과 경험이 큰 도움이 될 것으로 기대한다"고 말했다.경남도는 "이번 방문을 계기로 몽골과의 실무 협력을 본격화하고, 이를 바탕으로 중앙아시아 승강기 시장 진출과 도내 기업의 글로벌 경쟁력 강화를 적극 추진할 방침이다"라고 밝혔다.