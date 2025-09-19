국힘 울산시당, '내로남불 집중 감시' 특위 등 49명 당직자 인선

"민주당 이재명 정권이 들어선 이후 국민의힘을 완전히 말살하려고 하고 있다. 이 난국을 극복하는 길은 오직 선거에서 승리하는 것이다."
국민의힘 울산광역시당 박성민 시당위원장(울산중구)이 19일 시당의 주요당직자 인선을 완료하고 임명장을 수여하며 한 말이다.
이날 시당사에서 열린 임명장 수여식에서 박 위원장은 "임명장을 받은 여러분은 그 누구보다 큰 책임감을 가지고 있으며, 그에 걸맞은 능력과 자질을 갖춘 분들이다"며 "다가오는 지방선거에서 국민의힘이 반드시 압승을 거둘 수 있도록, 각자의 자리에서 흔들림 없이 최선을 다해 주시길 바란다"라고 당부했다.
이날 국민의힘 울산시당은 49명의 주요당직자 인선을 마쳤다. 당 측은 "박성민 위원장 선출 이후 주요당직자 공개모집과 당원협의회의 추천 절차를 통해 지역사회의 유능한 인재들을 영입해 왔으며, 면접과 심사 과정을 거쳐 최종적으로 49명의 주요당직자 인선을 마쳤다"고 밝혔다.
당직자 인선은 부위원장단, 상설위원회, 특별위원회, 대변인단으로 구성됐는데, 이중 '민주당의 내로남불 행태 집중 감시를 위한' 불공정감시특위에 이정훈 남구의원이 임명돼 눈길을 끌었다. 이정훈 남구의원은 앞서 '계엄을 반대하며 탄핵에 찬성한' 김상욱 의원(울산 남구갑)이 국민의힘을 탈당하기 전 줄기차게 탈당을 요구해온 인물이다(관련 기사 : 김상욱 나가라던 국힘 시·구의원들, 이번엔 "후원금 내놔라"
).
국민의힘 울산시당은 "이번에 임명된 주요당직자는 지역사회에서 오피니언 리더로 활동하거나 전문성을 갖춘 인물들로 엄선되었다"며 "국민의힘 울산시당은 이번 인선에 그치지 않고 지역사회에서 신망이 두텁고 역량 있는 인재를 추가로 영입할 것"이라고 밝혔다.
이어 "조속한 시일에 '국민의힘 울산시당 지방선거준비기획단'을 구성하여, 내년 지방선거 승리를 위한 초석을 다지는 데 총력을 기울일 계획"이라고 덧붙였다.
한편 이날 인선 명단을보면, 부위원장단에는 ▲김범수 수석 부위원장(범양기업 회장)을 중심으로 9명의 부위원장단이 구성됐다.
상설위원회에는 ▲김기환 (울산시의원)이 중앙위 울산시당 연합회장을 맡았으며, ▲엄희순 여성위원장, ▲김대영 (남구의원) 청년위원장이 임명됐다.
또한 ▲디지털정당위원장 송승엽 (전)울산시 체육회 이사, ▲홍보위원장 추호식 두왕동 발전위원회 대표, ▲대외협력위원장 강형규 (전)시당 청년위원장, ▲장애인위원장 박길환 울산시 장애인협회 부회장이 임명되었다. ▲유리안 법무법인 소울 울산분사무소 대표 변호사가 새롭게 시당의 법률자문위원장을 맡기로 했다.
특별위원회로는 울산시 주요 산업을 지원하기 위해 ▲원자력대책특위 정인호 (전)원자력특별위원장 ▲조선산업대책위 강대길 (울산시의원), 부동산, 다문화에 대한 지속 관심을 위해 ▲부동산대책특위 천미경 (울산시의원), ▲다문화공감특위 김도운 (중구의원), 민주당의 내로남불 행태 집중 감시를 위한 ▲불공정감시특위 이정훈 (남구의원), 교육 발전과 현장 목소리를 반영하기 위한 ▲교육특위 최정순 (푸르넷 수학학원장) 등 23명이 임명됐다.
대변인에는 권순용 (울산시의원), 홍영진 (중구의원)이 임명됐다.