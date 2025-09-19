새마을금고 이사장 선거 후유증... 낙선자 송치·당선자 고발

지난 3월 치러진 전국동시새마을금고 이사장 선거에서 유권자에게 현금을 돌린 혐의로 검찰에 기소 의견으로 넘겨진 낙선자가 당선된 이사장을 고발하고 법원에 당선무효소송을 제기하는 등 후유증이 계속 불거지고 있다. (관련기사 : 새마을금고 이사장 선거 앞두고 현금 돌린 후보 검찰 송치)
대구 동구의 한 새마을금고 이사장 선거에서 낙선한 전 구의원 출신인 A씨는 당선자인 B이사장과 금고 직원 등이 부정선거를 획책했다며 '공공단체등위탁선거에관한법률위반' 혐의로 경찰에 고발했다.
A씨는 지난 2022년 보궐선거로 당선된 이사장 B씨가 올해 3월 5일 치러진 전국동시새마을금고 이사장 선거를 앞두고 자신의 사무실에서 유권자 6~7명에게 "선거를 도와 달라"며 금품이 들어있는 봉투를 돌렸다고 주장했다.
또 선거를 한 달 앞둔 시점에 열린 결산 총회에서 선거권이 없는 이사들을 제외한 대의원들에게 5만 원이 들어있는 봉투를 돌리고 선거 당일에도 투표장을 찾은 대의원들에게 현금을 돌리는 등 기부행위를 한 혐의가 있다고 했다.
이 뿐만 아니라 현 당선인 B씨가 3년의 임기가 만료된 대의원들을 새로 선출하면서 A씨에게 우호적인 대의원들과 2022년 보궐선거에서 상대 후보 측에 투표했던 대의원들을 임의로 제외시켜 선거인명부를 거짓으로 기재했다고 주장했다.
고발장을 접수한 경찰은 기부행위의 금지제한 위반, 선거인명부 사위(허위) 기재 등의 혐의로 지난 8월 B씨의 주거지와 새마을금고 이사장실, 차량, 휴대전화 등에 대해 압수수색을 실시하는 등 수사를 벌였다.
하지만 혐의가 드러나지 않자 이사장 B씨에 대해서는 공공단체등위탁선거에관한법률위반과 개인정보보호법 위반에 대해 증거불충분 혐의없음으로 불송치하고 금고 직원들에 대해서도 각하 의견으로 불송치했다.
반면 A씨는 선거를 앞둔 올해 1월 말 자신의 승용차 안에서 유권자에게 현금 50만 원을 건넨 혐의 등으로 선관위에 의해 고발당했고 경찰은 기소 의견으로 검찰에 송치했다.
2표 차로 엇갈린 당선자와 낙선자... 당선자는 직무정지, 낙선자는 검찰 송치돼
이처럼 낙선자가 검찰에 송치되면서도 당선자를 고발한 것은 이 새마을금고의 투표인 수가 100여 명에 불과하고 당선자와 낙선자와의 표 차이가 크지 않았기 때문으로 보인다.
선거 당일 치러진 1차 투표에서 총 투표소 109표 가운데 B씨는 50표를 획득했고, A씨는 48표를 획득해 표 차이가 2표밖에 나오지 않았고 무효투표소가 11표, 기권표가 5표가 나오는 등 박빙의 차이를 보였다.
결국 과반수 득표를 한 후보자가 나오지 않아 2차 투표를 진행한 결과 B씨가 51표를 획득해 최종 당선됐고 낙선자인 A씨는 51표로 역시 2표 밖에 차이가 나지 않았다. 2차 투표에서는 무효표 1표, 기권은 9표였다.
겨우 2표 차이로 당선자와 낙선자가 갈리자 승복하지 못한 후보가 A씨는 법원에 당선무효소송을 제기하고 직무가처분신청과 함께 부정선거 혐의로 경찰에 고발하는 등 법적 다툼을 이어갔다. 이에 법원은 당선자인 B 이사장의 직무를 정지하고 재판을 진행 중이다.
이사장 선거 이후 법적 다툼이 계속되자 새마을금고 관계자는 "소송이 계속 이어지면서 금고 운영이 불안정한 상태"라며 "선량한 고객들은 사실과 다른 정보로 혼란을 겪고 있어 금고의 신뢰가 훼손될 위기다. 빠른 판단이 나와야 할 것"이라고 우려했다.