"더 늦기 전에 일하고 싶다"... 경계선지능 청년 고용지원 모색

"느린학습자의 시간만큼은 결코 느리게 가지 않는다. 처음 만났던 초등학생이 어느새 고등학생이 됐는데, 제도와 시스템이 만들어질 때까지 더는 기다릴 수 없다. 하루빨리 법적 근거와 정책적 지원이 마련돼야 한다."

덧붙이는 글 | 이 기사는 느린IN뉴스에도 실립니다.(https://www.slowlearnernews.org/)

국회의원 권칠승·박지혜가 공동 주최하고 신한대학교와 (사)느린학습자시민회가 주관한 '경계선지능 청년 고용지원 현황과 정책대안 모색' 토론회가 지난 18일 국회의원회관 제4간담회실에서 열렸다. 이번 토론회는 경계선지능 청년의 고용 문제를 집중 조명하며 교육·복지·고용의 연계 필요성과 정책적 대안을 논의했다. 좌장은 김민화 신한대학교 유아교육학과 교수가 맡았다.권칠승 의원은 축사에서 "청년 느린학습자에게 취업은 단순한 생계 수단을 넘어 세상과 소통하는 창구이자 사회의 일원으로 서기 위한 자존감 회복의 첫걸음"이라고 강조하며, 국가 차원의 제도적 뒷받침을 약속했다.기조발제를 맡은 최승숙 강남대학교 초등특수교육과 교수는 경계선급 지적 기능성 학습자들의 지능 지수보다는 적응 행동과 사회정서적 지원에 주목해야 한다고 강조했다. 그는 "경계선지능 청년은 지적장애 기준에는 미치지 않지만 지원 필요성은 유사하다"며 "학령기부터 발굴해 교육·복지·고용을 통합적으로 연결하는 것이 중요하다"고 설명했다.성인기에 들어서는 취업 유지와 정신건강 지원이 핵심 과제라고 말했다. 최 교수는 "경쟁적 노동시장에서는 취업과 고용유지를 이어가기 어렵다"며 "지원고용을 통해 단순 취업 알선이 아니라 장기적이고 체계적인 지원, 맞춤형 직업군 개발 등이 이뤄져야 한다"고 설명했다. 학교에서 지속적으로 배우고(교육), 지원 받고(복지), 일하는(고용) 과정이 끊기지 않는 새로운 연계 구조를 만들자는 것이다.변민수 한국장애인고용공단 고용개발원 선임연구위원은 입법과 중앙정부 차원의 제도적 지원을 최우선 과제로 꼽았다. 변 연구위원은 "현재 이뤄지고 있는 지자체 주도의 직업훈련 사업은 지원고용 구조가 없어 대부분 취업과 연계되지 않고 있다"며 "고용 지원을 위해 중앙정부가 예산을 확보해 지자체와 분담하는 구조가 마련돼야 한다"고 주장했다.이어 가장 중요한 건 '입법'이라며 경계선지능인 지원법 제정을 위한 쟁점들을 짚었다. 경계선지능 정의가 불명확하다는 지적에 대해 "병역판정검사에서 이미 지능검사, 사회적응력검사, 생활기록부, 정신건강의학과 평가를 통해 선별하고 있다"며 현행 체계에서도 충분히 판별 가능하다고 강조했다. 또한, "해외에서 이를 별도의 법으로 규정한 사례는 없지만 이미 실효적인 서비스가 제공되고 있다"며 "일하고 싶어하는 청년들을 지원할 수 있도록 경계선지능 기본법 제정이 시급하다"고 역설했다.이재경 한신대학교 민주사회정책연구원 연구위원은 포용적 노동시장 정책과 권역별 거점센터, 직업학교 설립 등을 제안했다. 이 연구위원은 "현재 청년 정책은 표준화된 사업 위주라 경계선지능 청년에게 맞지 않는다"며 "구직 단념·장기 실업 상태에 놓인 청년들을 위한 정책은 사실상 공백 상태"라고 지적했다.그는 "근로지원인 제도 도입과 통합 사례관리를 강화해야 하며, 경계선지능형 표준사업장을 시범 운영해 성과를 확인해야 한다"고 말했다. 또한 "경계선지능인을 위한 직업학교를 설립해 장기간 직업훈련과 자립훈련을 제공하고, 참여소득제·지자체 일자리 사업을 연계하는 방안도 필요하다"며 "느린학습자의 시간은 결코 느리지 않다. 정책 논의도 속도를 내야 한다"고 강조했다.종합토론에는 ▲기주현 이루다학교 교장 ▲이병모 경기북부청소년자립지원관 관장 ▲임성완 경계선지능 청년 ▲권오진 청년숲협동조합 이사장 ▲송연숙 사단법인 느린학습자시민회 이사장이 나섰다.기주현 이루다학교 교장은 "대안학교를 운영하며 장애등록이 안 되는 경계선 청년들이 사회 진출 과정에서 사각지대에 놓이는 경우를 많이 봤다"며 기업과의 연결을 통한 취업 시도에도 제도적 한계에 부딪혔다고 말했다. 그는 경계선 청년을 위한 '통합형 취·창업박람회 모델'을 제안하며, 단편적인 직업훈련을 넘어 교육-실습-채용-지원-정책이 유기적으로 연결된 통합 시스템이 필요하다고 이야기했다.이병모 경기북부청소년자립지원관 관장은 "청소년복지시설 내 청소년의 21%가 경계선지능"이라면서도 정기적인 실태조사가 이뤄지지 않아 정책 설계조차 어려운 현실을 짚었다. 이어 "경계선지능 청소년에 대한 보호와 자립 지원은 '진단 부재-지원 공백-현장 대응 한계-퇴소 후 단절'이라는 순환적 구조 문제에 놓여 있다"며 정책 리터러시가 부족한 이들을 위한 집중 사례지원, 종사자 역량 강화 등 정책을 건의했다.경계선지능 청년 임성완씨는 "군 복무 중 처음으로 경계선지능인이라는 말을 접하고, 이후 경계선지능 판정을 받았지만 도움받을 곳이 없다는 의사의 답에 절망했다"는 경험을 전했다. 그는 일 역량 강화 프로젝트에 참여하며 자존감을 회복했다면서도 "단 한 달의 일경험이 끝나면 다시 미래를 알 수 없는 막막함에 직면할 것"이라고 말하며 장기적이고 체계적인 지원 시스템을 호소했다.권오진 청년숲협동조합 이사장은 경계선지능 청년 부모로서 "중요한 건 제도화와 법적 근거"라고 강조했다. 그는 "제일 중요한 것은 법률 제정을 통해 법적 지위를 얻는 것"이라면서도 "국가 시스템과 기업 문화가 바뀌기까지의 시간을 느린학습자들은 마냥 기다릴 수 없다"고 말했다. 이어 "경계선지능 청년들을 취약계층으로 인정하고, 정부가 공공 인턴십과 주고용사업장을 적극 지원해야 한다"고 주장했다.송연숙 사단법인 느린학습자시민회 이사장은 "느린학습자 청년 지원은 단순히 제도의 문제를 넘어 사회적 인식의 전환이 필요하다"고 지적했다. 그는 "제도가 마련돼도 인식 개선이 뒤따르지 않으면 정책은 대상화에 머물 수밖에 없다"며 현장에서의 연대와 네트워크를 강화해 당사자들의 목소리가 반영될 수 있는 구조가 만들어져야 한다고 강조했다.좌장을 맡은 김민화 교수는 "경계선지능 청년의 고용을 위해 우리가 무엇을 해야 하는지 이야기해볼 기회가 없었다"며 이날 토론회의 의미를 짚었다. 이날 참여자들은 경계선지능 청년 고용 문제를 단순한 교육이나 취업 알선만으로 해결할 수 없으며, 교육·복지·고용이 연결된 삶의 문제로 바라봐야 한다고 강조했다. 또한, '지원이 생길 때까지 경계선지능 청소년, 청년들은 마냥 기다릴 수 없다'는 현실을 다시금 강조하며, 조속한 입법과 예산 확보, 나아가 사회적 인식 확산이 시급하다는 데 뜻을 모았다.* 경계선지능인은 '경계선급 지적 기능성', '느린학습자' 등으로도 불립니다. 이 기사에서 사용된 용어는 발언자의 표현을 그대로 반영한 것입니다.