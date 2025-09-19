'김형석 퇴진' 농성 31일... 시민사회 "독립기념관 정상화" 촉구

큰사진보기 ▲19일 오전 역사독립국민행동과 진보당충남도당 민족문제 연구소 등은 19일 독립기념관 겨레누리관 앞에서 기자회견을 열고 ‘독립기념관 정상화 국민위원회’를 신속히 구성할 것을 요구했다. ⓒ 이재환 -반딧불뉴스 제공 관련사진보기

독립운동가 후손들이 김형석 독립기념관장의 퇴진을 요구하며 점거 농성을 벌인 지도 31일째로 접어든 가운데 김형석 독립기념관장의 해임을 촉구하는 목소리가 높아지고 있다. 국가보훈부도 지난 18일 김형석 관장의 독립기념관 사적 이용 의혹 등을 규명하겠다며 특정감사에 돌입했다.이에 일각에서는 '독립기념관 이사회'를 열어 김형석 관장에 대한 해임 결의안을 의결해야 한다는 주장까지 나오고 있다. 김형석 관장을 포함해 15명으로 구성된 독립기념관 이사회에서 김 관장의 해임을 결의해야 한다는 것이다.관련해 독립기념관 A이사는 19일 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "김형석이 해임 결의안의 경우, 김형석은 당사자이기 때문에 제척 사유가 된다"라며 "그래서 해임 결의안에 참여하는 이사는 14명이다. 진보 7명, 보수 7명으로 팽팽한 상태다. 적어도 8대 6은 되어야 해임안 의결이 가능하다"라고 설명했다.이어 "그 때문에 이사회 소집을 못하고 고민을 하고 있다. 만약 부결될 경우 일사부재리의 원칙에 따라 해임안을 재의 할 수가 없다"라며 "일단 보훈부의 특정감사 결과가 어떻게 나올 것인지 주목하고 있다"라고 전했다.이런 가운데 시민들과 독립지사 후손들도 정치권에 '독립기념관 정상화를 위한 국민위원회' 구성을 촉구하고 나섰다.19일 오전 역사독립국민행동과 진보당충남도당 민족문제연구소 등은 19일 독립기념관 겨레누리관 앞에서 기자회견을 열고 '독립기념관 정상화 국민위원회'를 신속히 구성할 것을 요구했다.앞서 지난 16일 더불어민주당 김용만·이정문·이재관 의원 등이 독립기념관 농성장을 찾았다. 이날 독립지사 후손들과 시민들은 독립기념관 정상화를 위한 국민위원회 구성을 제안했다. 이날은 기자회견을 통해 위원회 구성 제안에 대한 답변을 촉구한 것이다.이용길 천안민주단체연대회의 의장은 "김형석 퇴진뿐 아니라 독립기념관 운영의 정상화가 필요한 시점이다. 독립지사 유족, 시민사회, 국회, 보훈부, 전무가 등이 정상화 위원회를 구성하자는 취지이다. 그 첫걸음은 당연히 김형석 퇴진이다"라고 밝혔다.그러면서 "권력자(대통령)가 독립기념관장을 일방적으로 임명하는 것도 이제는 재검토되어야 한다. 독립기념관법도 전두환 정권에서 만들었다. 이제는 시대의 변화에 맞춰 관련법을 개정해야 한다. 독립기념관은 국민 성금으로 만들어지고 세금으로 운영되고 있다. 그에 걸맞는 위상을 갖출 필요가 있다"고 강조했다.