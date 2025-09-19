국힘 다수 거제시의회, 세번째 시도 끝에 '민생회복지원금 조례' 통과

큰사진보기 ▲9월 19일 열린 거제시의회 임시회 본회의. ⓒ 거제시의회 관련사진보기

경남 거제시 민생회복지원금 지원조례안이 국민의힘 다수인 거제시의회에서 세 번째 시도 끝에 통과됐다. 거제시의회는 19일 제257회 임시회 본회의를 열어 '거제시 민생회복지원금 지원 조례안'을 가결했다.찬성 9명, 반대 6명, 기권 1명으로 과반수로 통과됐다. 거제시의회는 국민의힘 8명, 더불어민주당 7명, 무소속 1명이다. 이번 표결에서는 국민의힘 의원 2명이 찬성표를 던졌다.민생회복지원금 지원조례안은 민주당 변광용 거제시장이 지난 4월 보궐선거에서 당선된 뒤 추진했다. 거제시의회는 두 차례 조례안을 부결시켰다가 이번에 통과시킨 것이다.변광용 시장은 이날 입장문을 통해 "조례안 통과를 위해 힘을 모아주신 시의회와 어려운 경제 상황을 묵묵히 견뎌온 소상공인, 응원해주신 시민 여러분께 깊이 감사드린다"고 밝혔다.거제시는 11월 초 시행을 목표로 민생회복지원금 지급을 위한 추경예산 편성과 세부 집행계획 수립에 착수할 계획이다. 일반시민 1인당 10만 원, 기초생활수급자와 차상위·한부모가정에 1인당 20만 원이 선불카드 형태로 지급된다.사용처와 신청 방법은 시민 편의와 지역상권 회복을 고려해 정부 민생회복 소비쿠폰과 동일한 방식으로 추진될 방침이라고 거제시가 밝혔다.거제시는 "현재 부채비율은 0.8%로 전국 평균보다 건전한 수준을 유지하고 있다"라며 "민생회복지원금도 지방채 발행 없이 통합재정안정화기금을 활용해 지급할 계획"이라고 설명했다.변광용 시장은 "거제시 민생회복지원금은 정부의 민생회복 소비쿠폰과 함께 지역내 소비를 촉진하고 위축된 상권에 활력을 불어넣어 지역경제 전반에 긍정적인 파급효과를 가져올 것으로 기대된다"고 밝혔다.이어 "재정건전성에 문제가 없도록 낭비성 예산에 대한 구조조정을 통해 주요 기반시설 건설 등 대규모 투자 사업을 차질 없이 추진하겠다"고 덧붙였다.민주당 거제시의원(원내대표 이태열)들은 이날 입장문을 통해 "거제시장 재선거 이후 5개월간 민생회복지원금 지급 관련하여 지역 정치는 갈등으로 얼룩졌다"라며 "오늘 통과를 시작으로 여야는 그동안의 갈등을 떨쳐내고 협치의 길을 열어야 한다. 민생회복이라는 대의 앞에 양당의 정치적 유불리는 비교조차 할 수 없는 가치"라고 밝혔다.이들은 "시의원은 주권자인 시민의 뜻을 따라야 한다. 모든 판단은 시민의 뜻을 중심에 두고 내려야 한다. 민생회복지원금지원 조례안에 국민의힘 양태석, 조대용 의원이 당내의 반대에도 불구하고 찬성을 선택했다"라고 설명했다.이어 "양태석 의원은 본회의장 의사진행 발언을 통해 민생회복지원금의 사용처를 면 단위 하나로마트까지 확대한다는 지역경제과장의 확답을 듣고 조례안에 찬성을 한다고 얘기했다"라며 "양태석 의원의 지역구는 남부면, 동부면, 거제면, 둔덕면, 사등면이다. 5곳의 면지역 거주하시는 고령층의 주민들께서 하나로마트 사용을 적극 요청했고, 양태석 의원은 시민의 눈높이에서 판단했다"라고 덧붙였다.또 민주당 의원들은 "조대용 의원은 국민의힘에서 가장 불리한 지역구인 아주동이 지역구다. 아주동 주민의 80%가 민생회복지원금 지급을 원하고 있고, 아주동 주민과 각 단체 회장님으로부터 조례통과에 요청을 받았던 것으로 알고 있다"라며 "결국 긴 고민 끝에 시민의 뜻을 따라서 찬성표를 던졌다고 생각한다"라고 설명했다.양태석‧조대용 의원에 대해, 이들은 "두 의원께 진심으로 고맙다. 시민을 위한 두 의원의 용기있는 선택은 거제시민들에게 옳은 선택이었다고 평가받을 것"이라고 인사했다.더불어민주당 거제시의원들은 "늘 시민의 눈높이로 시민들을 대변하는 정치로 보답하겠다. 갈등보다는 협치를 통해 거제시민의 삶을 회복하는 데 최선을 다하겠다"라고 다짐했다.