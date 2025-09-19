청년들 만난 이 대통령 "여러분은 아무런 잘못 없다"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 19일 서울 마포구 구름아래 소극장에서 열린 2030 청년 소통·공감 토크콘서트에서 발언하고 있다. [대통령실통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"여러분은 아무런 잘못이 없다. 기성세대들의 잘못이다. 이런 점들을 예측하고 충분히 필요한 대책들을 만들었어야 했다. 제가 제일 책임이 크다."

이재명 대통령이 19일 오후 서울 마포구 소재 한 소극장에서 열린 '2030 청년 소통·공감 토크콘서트'에서 만난 청년들에게 한 말이다. 이 시대의 청년들이 오늘보다 더 나은 내일을 꿈꾸기 어려운 환경에 처하게 된 것, 그래서 과거보다 더욱 격렬한 경쟁 속에 내던져진 것에 대한 사과였다.무엇보다 이 대통령은 저성장으로 인한 기회총량의 부족 때문에 청년들이 기성세대보다 더 각박한 삶을 살게 됐다고 진단했다. 또한 현 정부가 '성장'을 거듭 강조하는 까닭도 이 때문이라면서 '더 많은 기회가 있는 새로운 세상'을 만들기 위해 노력하겠다고 강조했다.이날 행사는 오는 20일 청년의 날을 앞두고 청년 세대가 직면한 현실적인 문제와 미래 비전을 직접 듣고 청년의 생생한 목소리를 국가 정책에 반영하고자 마련됐다. 온라인 신청자 1185명 중 연령대·성별·지역 등을 반영해 무작위로 선발한 청년 150명이 이 자리에 참석했다.이 대통령은 "저는 사실 '정말 많이 힘들게 살았구나' 이런 얘기들을 (세상 사람들에게) 듣는데 요즘 청년들과 제가 살아왔던 청년시절을 비교하면 명백하게 요즘 청년세대들이 훨씬 더 어려운 상황"이라고 짚었다. 미래에 대해 달라진 판단이 그 이유였다.이에 대해 이 대통령은 "(나의 청년 시기는) 당장은 어려워도 오늘이 어제와는 다르고, 내일 모레는 당연히 더 낫게 변할 거라 믿었다"라며 "임금이 몇 년 사이에 2배로 올랐고 대학 졸업할 땐 웬만한 회사에 취직해서 평생 정년이 보장되던 시절이었다"라고 말했다.이어 "그런데 지금은 완전히 반대가 됐다. 직장을 구하기도 어렵고 (직장을) 구해도 안정성도 없어서 미래가 그렇게 희망적이지 않다"며 "기성세대들의 잘못이다. 이런 점들을 예측하고 충분히 필요한 대책을 만들었어야 했다. 제가 제일 책임이 크다"고 밝혔다.특히 최근 사회적 문제로 부각된 젠더갈등 역시 기회 부족 탓에 경쟁이 격렬해진 탓이라고 진단했다.이 대통령은 "청년세대 전체가 일종의 피해계층으로서 (기성세대에 맞서) 대동단결해야" 할 상황인데 "남녀가 편을 지어서 다투고 있다"고 봤다. "괜히 여자가 남자를 미워하면 안 되잖나, 여자가 여자를 미워하는 건 이해되는데, 여자가 남자를. 남자가 여자를 미워한다는 게 상상하기 어려운 참으로 안타까운 일이 현재 벌어지고 있다"고도 부연했다.이 대통령은 이런 상황을 반전시키기 위해서는 일단 성장이 필요하다고 봤다. 지금의 저성장 구조를 벗어나야만 '인구 감소 → 성장잠재력 하락 → 실질성장률 하락 → 기회 감소 → 결혼·출산 포기 → 인구 감소'라는 악순환을 끊을 수 있다는 논지였다.이에 대해 이 대통령은 "새 정부가, 저를 포함해서 전부 다 '성장'을 노래 부르는 이유가 여기 있다"며 "여러분도 함께 더 많은 기회가 있는 새로운 세상을 향해 같이 가도록 하자"고 했다.또한 "나라가 망한 상황에서도 우리는 국민, 백성들의 힘으로 극복해 오지 않았나. 극복할 뿐만 아니라 세계에 자랑할 만한 나라가 돼가고 있다"라며 "기회를 만들고 리셋하고, 새로운 각오로 서로 존중하고 이해하고 힘을 합쳐서 통합해서 함께 나가면 새로운 열어갈 수 있다"고 강조했다.가장 강조한 것은 '소통'이었다. 이 대통령은 "대화를 많이 했으면 좋겠다"며 "예전에는 실금을 그었는데, 실선을 그을 뿐만 아니라 아예 벽을 쌓아서 접촉이 잘 안 된다"고 지적했다. 그러면서 "노동자·기업인, 청년·기성세대, 특히 청년남성·청년여성이 대화를 많이 했으면 좋겠다"고 당부했다.