이상민 측, 내란 혐의 전면 부인 "계엄에 반대했다"

"피고인은 계엄에 반대했습니다. 그 뜻을 전 대통령에게 분명히 전달했습니다."

강 재판장 "공소사실에 대해 구체적인 의견을 말씀 안 하시니 하나 하나 해보겠습니다. 내란중요임무종사 혐의를 부인하는 입장이십니까?"

변호인 "맞습니다"

강 재판장 "구체적인 취지가 어떤 것입니까?"

변호인 "말씀드렸듯 계엄 사실을 알았다고 하는 사람, 공모를 했다는 사람이 (계엄 당일) 울산에 내려가 김장 행사에 참여할 이유가 없었습니다. 또 기차표를 세 번씩이나 예약하면서 비행기 예약을 그대로 놔둔 채 허둥지둥 올라왔을 리 없습니다. 그런 정황에 비춰봐도 계엄에 공모를 했거나, 순차 공모했다고 보기 어렵습니다."

강 재판장 "(언론사) 단전·단수 지시를 받아서 그 지시 이행으로 소방청장에게 지시 했는지에 대한 의견은 없습니까? 준비 안 된 건가요?"

변호인 "그 부분에 대해서도 부인하고 있습니다. 그와 같은 지시를 한 바 없고 소방청장이 들었다고 한 얘기도 '뉘앙스'라는 표현을 썼기 때문에 앞으로 이 사건 심판 역시 반대 신문이 보장되는 신선한 법정 진술에 근거해 판단이 이뤄질 것으로 예상하고 있습니다."

이상민 전 행정안전부 장관 측이 첫 재판에서 한 줄 분량으로 내란특검(조은석 특별검사)의 공소 사실을 전면 부인했다. 이상민 전 장관에게 적용된 내란중요임무종사·직권남용권리행사방해·위증 등 3개 혐의를 뭉뚱그려 반박한 건데, 내란특검 측에서 3분에 걸쳐 공소사실을 낭독한 것과는 대조적이다.19일 오후 2시 서울중앙지방법원 형사합의32부(강완수 재판장) 심리로 이 전 장관 내란중요임무종사 혐의 사건 첫 공판준비기일이 열렸다. 공판준비기일은 본격적인 공판 시작 전 피고인, 검찰의 주장을 확인하고 심리 계획을 정리하는 절차다. 피고인 출석 의무는 없고, 이 전 장관 역시 법정에 나오지 않았다.이 전 장관 측 변호인은 "앉아서 진행해도 된다"는 강 재판장의 말에 "간단하다"고 답한 뒤 자리에서 일어서 한 줄 입장을 밝혔다. 그러자 강 재판장은 "(내용이) 많이 빠져있다", "너무 간단하다"라고 지적하면서, 혐의 인정 여부를 직접 확인했다.그런데 특검이 정작 이 전 장관에게 적용한 내란중요임무종사 혐의의 주요 근거는, 계엄 당일 윤석열씨 지시를 받아 소방청 등에 언론사 단전·단수를 지시했다는 점이다. 강 재판장은 이 점을 꼬집었다.허석곤 전 소방청장은 지난 1월 국회 행정안전위원회 현안질의에서 "(이 전 장관으로부터) 경찰이건 어디 기관에서건 주요 언론사에 단전·단수를 할 때 소방청이 협조하라는 지시가 있었느냐"는 윤건영 더불어민주당 의원 질문에 "그런 뉘앙스였다"고 대답한 바 있다.이 전 장관 쪽은 위증 혐의도 부인했다. "본인 기억에 따라서 부분 부분 기억나지 않는다고 진술한 부분이 있지만, 그 역시도 기억에 따라 진술해 기억에 반하는 공술이나 진술은 없었다는 취지"라고 답했다.변호인단 의견을 듣고난 뒤 강 재판장은 "그런 공소사실 의견을 구체화 할 필요가 있다"며 "가급적 오늘 이전에 해주면 좋았을 텐데 늦은 감이 있다"고 꼬집었다.한편, 이날 공판준비기일을 끝으로, 정식 재판은 오는 10월 17일부터 매주 진행될 예정이다.