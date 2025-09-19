활주로가 무대가 된 축제... "군문화 매력에 푹 빠졌다"

큰사진보기 ▲육군 태권도 시범단이 고공 격파를 선보이자 관람객들이 환호하며 즐거운 시간을 보내고 있다. [2025계룡군문화축제 현장] ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲계룡대 비상활주로에 설치된 계룡시 마스코트 ‘용도령’ 앞에서 선생님과 아이들이 함께 기념촬영을 하며 즐거운 추억을 남기고 있다. [2025계룡군문화축제 현장]” ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲헬륨풍선을 엮어 만든 기구에 탑승한 어린이가 환한 미소를 지으며 즐거운 시간을 보내고 있다. [2025계룡군문화축제 현장] ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲계룡군문화축제장을 찾은 관람객들이 다연장 로켓 ‘천무’ 발사대에 올라 기념사진을 찍으며 특별한 추억을 남기고 있다. [2025계룡군문화축제 현장] ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲계룡군문화축제 현장에서 계룡시 문화체육관광실 직원들이 계룡9경을 홍보하며 관람객들과 소통하고 있다. 룰렛 이벤트로 선물을 증정해 관광객들의 발길을 사로잡았다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲병영체험장에서 외줄타기에 도전한 어린이가 조심스레 발을 내디디며 짜릿한 순간을 즐기고 있다. [2025계룡군문화축제 현장] ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲병영체험장에서 공포탄 사격 체험에 나선 관광객이 긴장된 표정으로 방아쇠를 당기고 있다. [2025계룡군문화축제 현장] ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲이응우 계룡시장이 이른 아침 군문화축제장을 돌며 관계자들을 격려하고 함께 ‘파이팅’을 외치고 있다. [2025계룡군문화축제 현장] ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲김범규 계룡시의회 의장과 시의원들이 군문화축제장을 찾아 관계자들을 격려하며 현장을 둘러보고 있다. [2025계룡군문화축제 현장] ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲계룡군문화축제장을 찾은 가족 관광객들이 어린이들과 함께 군 모형 만들기 체험에 참여하며 즐거운 추억을 쌓고 있다. [2025계룡군문화축제 현장]” ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲군인 손끝에서 탄생한 깜짝 캐리커처, 관람객 얼굴엔 웃음꽃이 활짝 피었습니다! ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲‘우리는 특전사’? 계룡군문화축제장을 찾은 한 관람객이 특전사 시절 여담을 들려주며 후배 특전 장병들을 격려하고 있다. [2025계룡군문화축제 현장]” ⓒ 서준석 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

가을 바람이 스치는 충남 계룡대 비상활주로가 군문화의 열기로 뜨겁게 달아올랐다. 19일 '2025계룡군문화축제'가 3일 차를 맞으면서 활주로는 군악대 연주와 트로트 무대, 병영체험과 전시가 어우러진 거대한 축제장으로 변신했다.아이 손을 잡은 부모, 단체로 나선 유치원·학교 학생들이 줄지어 입장하며 활기를 더했다. 상설공연장에서는 육군 군악대의 힘찬 연주와 태권도 시범이 이어져 박수갈채가 터졌다. 이어진 군사경찰단의 사이카 시범과 탑승 체험에서는 환호성이 쏟아졌다.오후 무대는 '군문화 트로트 페스타'로 이어졌다. 가수 린과 김경민, 이수연, 성민이 차례로 등장해 흥겨운 무대를 선보이자 관람객들은 손뼉을 치며 따라 불렀다.상설전시관 안에서는 모의전투, 사격, 풍선 놀이가 가족 단위 관람객을 끌어모았다. 탱크와 헬기, 다연장 로켓이 전시된 활주로 한쪽은 포토존으로 변신했다. 어린이들이 장비 위에 올라 기념사진을 남기며 즐거운 한때를 보냈다.특히 계룡9경 홍보부스에도 많은 관람객이 몰렸다. 룰렛을 돌려 푸짐한 상품을 받고, 계룡시 관광 명소를 소개받으며 "이번엔 꼭 가봐야겠다"며 웃음꽃을 피웠다. 군문화와 지역관광이 자연스럽게 어우러지는 순간이었다.병영체험장도 역시 인기였다. ▲고무보트 단정 도하 ▲외·두·세줄타기 ▲가상전투 체험 ▲마일즈 장비 사격 ▲고공 막타워 등 실감나는 프로그램이 준비돼 "진짜 군인이 된 기분"이라는 목소리가 곳곳에서 터져 나왔다.이날 현장을 찾은 이응우 계룡시장은 이른 아침부터 행사장을 돌며 관계자와 관람객을 격려했다. 그는 "군과 시민이 함께 어우러지는 계룡만의 축제"라며 "성공적인 개최를 통해 계룡을 대한민국 군문화 수도로 알리겠다"고 강조했다.김범규 시의회 의장과 시의원들도 힘을 보탰다.계룡시가 군문화라는 독특한 자산을 살려 만든 이 축제는 단순한 볼거리를 넘어섰다. 가족들이 함께 추억을 만들고, 아이들이 꿈을 키우며, 지역이 활기를 얻는 계기가 되고 있다.오는 21일까지 이어지는 이번 축제는 '군문화 수도 계룡'의 위상을 높이는 축제 브랜드로 자리매김하고 있다.