"대전이 이재명 정부 산업혁신정책 구현 최적의 도시"

이재명 정부의 산업혁신정책 기조를 구현하기에 가장 적합한 도시는 대전이며, 대전형 산업혁신모델을 구축하기 위해서는 대전의 대학·연구인프라를 기업과 연계하는 생태계 구축이 중요하다는 주장이 제기됐다.지역정책포럼과 장철민(더불어민주당·대전 동구) 국회의원, 대전대학교 지역협력연구원은 19일 오후 대전대 산학협력관 새빛홀에서 제100차 지역정책포럼을 개최했다. 이날 포럼의 주제는 '이재명 정부의 산업혁신정책과 대전형 산업혁신모델의 구축'이다.기조연설에 나선 장철민 의원은 이재명 정부의 균형성장 전략은 5극 3특 초광역권을 통해 국토 공간을 압축하고 연결하는 것으로, 한 광역의 혁신 성장 거점도시를 중심으로 다른 주변 도시를 연계해 함께 성장케 한다는 전략이라고 설명했다.따라서 충청권에서는 대전이 그 거점도시의 역할을 수행해야 하고, 거점 도시 대전의 산업성장을 위해서는 입지 변화, 자본 확충, 인재 충원이 필수적이라고 강조했다.그는 입지 변화를 위해 도심융합특구로 지정된 대전역 일대를 산업·주거·문화 등 우수한 복합 인프라를 갖춘 고밀도 혁신공간으로 조성해, 대전이 보유한 혁신 연구성과를 전국적으로 확산하는 허브가 되게 해야 한다고 말했다.아울러 자본 확충을 위해 '충청권산업투자공사'를 설립하고, 인재 충원을 위해 대전지역 산업 인재 육성 및 지원법을 제정해 대전지역 공공기관 유치와 함께 지역 기업 성장을 위한 인재 지원 방안도 함께 마련해야 한다고 강조했다.또한 주제 발제에 나선 최종인 한밭대 융합경영학과 교수는 산·학·연의 실질적 연계 강화가 대전형 산업혁신모델 구축의 핵심이라고 강조했다.그는 대전산업전략을 'ABCDQR'로 설명했다. 대전시가 집중 육성하는 6대 혁신 전략 산업인 Aerospace(우주), Biohealth(바이오), Chip(반도체), Defense(국방), Quantum(양자), Robot(로봇)을 의미한다. 그런데 이러한 전략은 선택과 집중이 어렵고, 기술-사업 간 연계가 부족하며, 과도한 정부 의존, 지역 산업생태계의 불균형, 자생력 약화, 공간 확산·내부 협력 미진 등의 어려움을 갖고 있다는 것.따라서 산학연 지역산업 실질 연계 강화와 산업 생태계 균형·확장, 지역 핵심 기관 역량 강화 및 협력 거버넌스 확립, 민간 자생력·투자 확보, 공간 확산 첨단클러스터 모델 구축, 글로벌 인재·기업 유치 플랫폼 구축 등이 필요하다고 제안했다.이날 토론자로 나선 패널들은 대전이 이재명 정부의 산업혁신정책 기조를 구현할 수 있는 가장 적합한 도시라고 강조하면서 다양한 정책을 제안했다.첫 토론자로 나선 박종찬 고려대학교 경영학부 교수는 "이재명 정부의 첨단산업 육성 산업정책 비전과 국가균형발전 정책 기조를 활용해 대전시의 산업육성 비전 방향을 구상하는 데는 대전시가 갖고 있는 장점을 살리는 것이 중요하다"며 "대전시의 산업정책 방향은 대덕연구개발특구, 카이스트, 그리고 충남대 등의 우수한 연구개발 성과를 창업으로 연결시키고 산업화로 연계해 질 좋은 일자리를 창출하는 것이 돼야 한다"고 말했다.또한 박계홍 대전대 산학부총장은 "대전지역은 제조업은 빈약하지만 국방분야를 비롯한 우수한 연구소와 전문인력이 다수 존재한다"며 "안산첨단국방산단이 진척이 더딘 것은 있지만 국방 첨단 제조와 신소재 산업을 집적하는 프로젝트이기 때문에 이재명 정부의 산업정책과 연결시켜 국방산업과 지역전략산업이 선순환적으로 발전해 가야 한다"고 제안했다.아울러 "지속가능한 지역발전을 위해서는 지역 정주형 인재 양성이 필요하다. 지역소멸을 막고 지속가능한 지역발전을 위해서는 청년들이 삶의 질을 누릴 수 있는 여건을 조성하여 인재 유출을 막아야 한다"고 덧붙였다.강태원 충남대 교수는 대전형 산업혁신모델 구축을 위해 세 가지 전략적 방향을 제안했다. 그는 "중앙정부와의 연계 강화, 브릿지산업의 전략적 육성, 충청권 협력 기반 자생적 혁신생태계 구축 등 이 세 가지 축 위에서 대전형 산업혁신모델이 설계되어야 한다"고 강조한 뒤 "이를 통해 대전은 국가적 차별성과 글로벌 경쟁력을 동시에 확보해야 한다"고 제안했다.금강유역물관리위원장을 맡고 있는 김건하 한남대 교수는 대전시가 글로벌 선도형 물산업 육성에 적극 나서야 한다고 제안했다. 그는 "성공적인 물인프라 구축 여부가 기후재난 대응과 국가산업의 미래 성장을 담보하는 선결 조건이며, 대전이 물안보 혁신 솔루션의 실증-사업화-글로벌 진출을 한 번에 엮어 낼 수 있는 최적지"라고 강조했다.그러면서 "대전시는 나노·반도체, 바이오헬스, 우주·항공, 국방에 더해 디지털·하이테크 기반 물산업을 전략축으로 명시하여, 물×에너지×데이터 융합형 산업육성 모델을 완성해야 한다"면서 "환경부 또한 더 늦기 전에 과학기술도시 대전을 글로벌 선도형 물산업 전초기지로 적극 활용해, 물안보와 국가경쟁력을 동시에 강화하는 기반을 구축해야 한다"고 했다.끝으로 한성일 중도일보 국장은 "이재명 정부의 산업혁신정책은 포용성, 디지털·녹색 전환, 지역 분권이라는 세 축을 중심으로 하고 있다. 대전은 이러한 정책 기조를 가장 잘 구현할 수 있는 도시"라며 "앞으로 대전이 연구 성과의 산업화, 특화산업 집중 육성, 협력적 거버넌스, 인재 정착, 시민 체감형 혁신을 실현한다면 대한민국 산업혁신의 모범 도시로 자리매김할 수 있을 것"이라고 전했다.