'HD현대 5년간 1만명 채용'에 훈풍 부는 울산

대한민국 해군의 5번째 이지스 구축함인 다산정약용함 진수식이 17일 HD현대중공업 특수선사업본부 제11안벽에서 열린 가운데 김두겸 울산시장, 안규백 국방부장관 내외, 강동길 해군참모총장 내외, 김성민 한미연합사 부사령관, 현중 이상균 대표이사 등 주요내빈들이 기념촬영을 하고 있다.

최근 미국 조선산업 강화에 따른 지역 조선산업 수혜를 기대하는 울산에서 훈풍이 불기 시작했다.울산 주력기업인 HD현대중공업 등 19개 계열사를 포괄하는 HD현대가 지난 18일, 올해 연말까지 1500명을 신규채용하면서 앞으로 5년간 1만 명 규모의 신규 채용을 추진하겠다고 발표한 것.그동안 지역 노동계와 정치권은 HD현대중공업의 정규직 채용을 지속적으로 요구해왔고 지역내에서도 "수년 전 조선경기 불황으로 지역을 떠난 조선인력 확보를 위해 정규직 채용이 필요하다"는 의견이 제기돼 왔다. 따라서 이번 정규직 신규 채용은 다가올 지역 조선업 활황에 대비하는 것에 더해 지역내 갈등 요소도 해소되는 이중 효과가 기대된다.앞서 이재명 대통령도 지난 16일 국무회의에서 청년층 취업률 감소 해결을 위한 청년 신규 채용을 공개적으로 요청한 바 있다. 이 대통령은 "최근 고용 형태가 경력 채용 또는 하청·재하청 방식에 쏠려 있다"며 "지방을 중심으로 청년 신입 채용에 나서는 기업에 대한 정부 지원도 검토하겠다"고 밝혔다.이번 신규 채용 소식에 그동안 지역 조선업계의 정규직 채용을 요청해 왔던 지역구 김태선 의원(더불어민주당)이 환영의 목소리를 냈다.김태선 의원은 "HD현대와의 지속적인 소통을 통해 강조해 온 신규 채용 확대 필요성이 실제 성과로 이어지고 있다"며 "이번 대규모 채용은 청년에게는 꿈을 펼칠 기회를, 우리 지역에는 새로운 활력을, 대한민국 산업에는 새로운 경쟁력을 더하는 든든한 원동력이 될 것"이라고 반겼다.김 의원은 "앞으로도 울산 중공업 현장의 신규 채용 규모가 더 확대될 수 있도록 HD현대와 긴밀히 협의해 나가겠다"며 "아울러 이번에 발표된 대규모 신규 채용 약속이 차질 없이 이행되는지 꼼꼼히 살피는 한편, 조선업의 지속적인 발전을 위해 필요한 인센티브와 제도적 지원도 적극 강구하겠다"고 밝혔다한편 김 의원은 이번 신규 채용이 미국 조선산업 강화에 따른 울산지역 조선산업의 활황 기대에 도움이 될 것으로 내다봤다.김 의원은 "최근 본격화된 마스가(MASGA) 프로젝트는 한·미 조선 협력의 새로운 장을 열고 있다"며 "글로벌 협력이 강화되는 지금이야말로 울산이 친환경·스마트 선박 분야의 선두주자로 도약할 절호의 기회"라고 밝혔다.그러면서 "무엇보다 신규 채용 된 청년들이 현장에서 경험과 기술을 쌓아, 조선업의 내일을 책임질 새로운 세대로 성장할 것"이라고 전망했다.