'충남의 이재명' 박정현 부여군수의 포부 "충남 서남부 균형 발전 이루겠다"

■ 방송 : 오마이TV <박정호의 핫스팟> (11:00~12:00)■ 진행 : 박정호 / 오마이TV 기자■ 대담 : 박정현 / 부여군수◎ 박정호 > 박정호의 핫스팟 오늘 네 번째 순서. 특별한 인터뷰 시간을 마련했습니다. 박정현 부여군수 직접 모셔서 말씀을 들어보겠습니다. 군수님 안녕하십니까.◎ 박정현 > 네. 안녕하십니까. 반갑습니다.◎ 박정호 > 네. 반갑습니다. 자, 저희 오마이TV 처음으로 오셨는데요. 오마이TV 시청자분들께 인사 말씀 먼저 좀 들어보겠습니다.◎ 박정현 > 오는 건 처음이지만 본 거는 많이 있습니다.◎ 박정호 > 고맙습니다. 네. 어떠십니까. 딱 오셔서.◎ 박정현 > 저는 충남 부여군수 박정현입니다. 그런데 지난 12·3 내란 때 지자체장 중에서 1인 피켓시위를 제일 먼저 하고 또 대통령 파면을 강력하게 요구하는 현수막 사건으로 그때 한 번 떴었습니다.◎ 박정호 > 예. 떴었군요. 하하하. 아마 저희 시청자분들도 맞아 맞아. 이 박정현 군수 너무 반갑다 이렇게 생각하시는 분들이 계실 것 같아요.◎ 박정현 > 그리고 또 많은 분들이 기억을 가수 박정현. 그다음에 우리 더불어민주당 소속의 국회의원 박정현.◎ 박정호 > 대전. 네. 그렇네요. 이름이 또 같으시네.◎ 박정현 > 대전. 동명이인이에요. 그리고 또 박정현 국회의원하고 동갑내기 친구기도 하고. 그리고 또 정당 활동하기 전에 시민사회 활동하면서 일도 또 같이해본 적 있고.◎ 박정호 > 아. 그 인연이 또 있으시네요.◎ 박정현 > 근데 유능하신 분이라. 저는 뭐 시골에서 군수하고 있는데 국회의원이 돼가지고. 활동이 아주 대단합니다.◎ 박정호 > 네. 지자체의 박정현이 있고 또 국회에도 박정현이 있고 가수도 박정현이 있고.◎ 박정현 > 그래서 검색을 해보면 제가 밀립니다. 손해가 많습니다. 그런데 이렇게 오마이TV에 오니까 갑자기 생각난 사람이 있어요. 중학교 학생. 지난번에 보니까 윤석열 구속, 내란 종식을 외쳤던 우리 박정호 기자님하고 천안 현장에서 인터뷰했던 학생이었는데, 중학생이었는데. 저도 그거 보고 깜짝 놀랐어요. 이야 중학생이 이 정도로 생각을 많이 할까.◎ 박정호 > 아우. 저도 현장에서 이야 어떻게 이렇게 말하는 학생이 중학생일까.◎ 박정현 > 정치에 관심이 많았고 생각하는 수준이 중학생을 넘어서 일반 사람들보다도 더 훌륭한 생각을 갖고 있더라고요. 오마이TV가 발굴한 신인재 아닌가.◎ 박정호 > 맞아요, 맞습니다. 중학교 다니는 학생, 어떻게 또 커나갈지 너무나 기대가 되고. 저희가 화면을 통해서 잠깐 보여드리고 있는데. 표정 자체가, 또 말투 자체가 이건 중학생이 아니었어요. 약간 어르신 느낌이 좀 나더라고요.◎ 박정현 > 애늙은이? 하하하.◎ 박정호 > 어르신 느낌이 날 정도로 이 정치를 분석하는 능력 또 말하는 모습 이게 참 대단했다는 생각이 드는데. 언제든지 연락주십시오. 저희가 오마이TV에 꼭 출연을 시키고 싶습니다. 언제든지 연락들 달라. 문을 열려 있다라고 강조를 해드리고요. 이렇게 이 충청 지역에 인재가 많네요. 많아요. 그리고 또 우리 박정현 군수님께서도 내란 사태에 있어서 정말 큰 역할을 또 하시고 앞장서서 내란 종식을 외치시고 하니까 충청이 대단하다.◎ 박정현 > 아 그때 국민들이 사실은 일등 공신이죠.◎ 박정호 > 그럼요. 우리 국민들이.◎ 박정현 > 민주주의 의식. 또 광주항쟁의 트라우마를 우리가 이미 갖고 있었지 않습니까. 그러니까 온몸으로 그 당시 군 병력 동원한 차량. 장갑차 같은 거. 장갑차는 아니지만 장갑차 같은 그런.◎ 박정호 > 군 차량들이 막 몰려오고.◎ 박정현 > 군용 차량을 막 온몸으로 막아서지 않았습니까.◎ 박정호 > 예. 헬기도 날아오고.◎ 박정현 > 그거 완전히 목숨을 건 거였거든요.◎ 박정호 > 그렇죠. 그걸 우리 국민들이 목숨 걸고 대한민국을 지켜냈다. 빛의 혁명을 또 이뤄냈다. 이재명 대통령 당선, 국민주권정부까지 오게 됐다.◎ 박정현 > 국민들께 빚을 진 거죠.◎ 박정호 > 맞아요. 그 빚을 진 걸 많이 보답을 하고, 어떻게 보면 많이 또 힘들었던 그런 부분 풀어줘야 되기 때문에 정부가 더 잘해야 된다. 또 지자체가 잘해야 된다 이런 생각이 들어요 저는. 아마 이제 박정현 군수님께서는 지역에서 또 열심히 활동하시면서 우리 군민들의, 주민들의 목소리를 듣고 반영을 하실 것 같은데. 제가 들어보니까 별명이 충남의 리틀 이재명이라고 제가 들었는데. 이거 혹시 우리 군수님이.◎ 박정현 > 별명을 어느 분한테 그런 말씀을 들었어요?◎ 박정호 > 예? 저희 작가가 써줬네요, 이렇게. 하하하.◎ 박정현 > 이게 약간, 약간 잘못된 건데요. 충남의 이재명. 혹은 리틀 이재명.◎ 박정호 > 아 그럼 충남의 리틀 이재명이 아니네.◎ 박정현 > 충남의 리틀 이재명이 아니라 충남의 이재명. 리틀 이재명.◎ 박정호 > 아 이거 저희 작가가 잘못 썼네요. 질문지를 잘못 썼어요.◎ 박정현 > 아이 작가님은 잘 썼는데, 작가님한테 말씀하신 분이 두 개인데 이거를 하나로 이렇게 정리를 해준 것 같아요.◎ 박정호 > 아 이걸 한 번에 뭉쳐서.◎ 박정현 > 충남의 이재명, 리틀 이재명을 충남의 리틀 이재명으로 한 방에 보내진 것 같습니다, 한 방에.◎ 박정호 > 예. 정정하겠습니다. 두 개입니다. 충남의 이재명, 아니면 리틀 이재명. 이렇게 정정을 하겠습니다. 이거 혹시 군수님이 직접 지으신 별명 아니에요? 야 이거 내가 이렇게 이재명 대통령 이름을 넣어서 한번 뭔가 좀 알려야겠다.◎ 박정현 > 제가 그 정도로 머리가 좋지는 않고요. 또 하나는, 제가 사실은 이재명 대통령님하고 동갑내기 친구이기도 합니다. 지금은 너무 멀어져서, 너무 보기도 쉽지 않고, 또 전화하기도 쉽지 않고. 너무 바쁘신 분이고 그러기 때문에 이제 나중에 시간이 지난 다음에는 다시 뵐 수는 있을 것 같은데. 무관 시절에 이미 만나서 동갑내기였고. 성남시장 되기 전에.◎ 박정호 > 친분이 있으셨군요, 원래.◎ 박정현 > 저 부여군수 되기 전에 같이 활동을 한 적이 있어서. 정당 활동.◎ 박정호 > 그래요? 오 정당.◎ 박정현 > 그게 이제 2007년, 2008년. 우리 그때 당시에 이제 노무현 대통령 말기 때 대통합민주신당 만들 때.◎ 박정호 > 아 그때. 그렇군요. 인연이 오래되셨네요.◎ 박정현 > 그때 이제 이명박 대통령한테 정동영 후보가 아주 그냥 졌을 때.◎ 박정호 > 예. 크게 졌을 때.◎ 박정현 > 그 무렵에 이제 같이 만나서 지냈었는데. 너무 이제 훌륭하신 분이고 일을 잘하셔요. 그래서 이렇게 대통령이 될 거라고는 그 당시에는 생각을 못 했는데. 더 친했어야 되는데, 그때 당시에. 생각해보니까. 하하하.◎ 박정호 > 지금이라도 좀 더 친해지기 위해서 노력을 하시길 바라겠고요.◎ 박정현 > 아니 연락도 안 돼, 연락도 안 돼 이제. 예전에는 전화도 하고 문자도 하고 그리고 밥도 같이 먹고 했었는데. 지금은 이제 국민들한테, 대한민국에 뺏겼습니다.◎ 박정호 > 아 그럼요. 우리 대한민국의 일꾼으로서, 대통령으로서 열심히 일을 하고 있는 이재명 대통령.◎ 박정현 > 제가 봤을 때는 우리나라가 정말 천 길 낭떠러지로 떨어지지 않았습니까. 그런데 국운이 있는 나라라고 생각합니다, 정말로. 이재명 대통령님 같은 분이 대통령이 됐다는 거 자체가 대한민국과 우리 국민들에게는 정말 행운이 아닐까 이런 생각이 들 정도로 제가 아는 이재명 대통령은 정말 올바른 분이고 또 없는 분들, 또 진짜 국민과 나라를 생각해서 모든 관점을 국익과 실용 중심으로. 뭐 이렇게 우리가 이념이나 이런 거에 휘둘리지 않고. 이번에도 보면 저도 깜짝 놀랐는데 주중대사를 노태우 대통령, 전 노태우 대통령 아들을 했더라고요. 그래서 예상을 뛰어넘은 거였잖아요.◎ 박정호 > 그렇네요.◎ 박정현 > 그래서 일각에서는 이 문제 가지고 이제 조금 우려하시는 분도 있고 뭐 너무 나간 거 아니냐 이렇게 생각하시는 분도 있지만 큰 틀에서 보면 그분만큼 또 중국을 잘 아는 분이 없고 중국하고 관계가 지금 우리 한미 관계가 지금 여러 가지 경제적인 문제나 이런 걸로다가 힘든데. 미국은 끊임없이 우리가 중국하고 가까워지는 것도 싫어하지 않습니까. 그러면서도 또 우리는 중국 시장이 가장 우리 입장에서 봤을 때 큰 시장인데 중국을 또 등한시할 수도 없지 않습니까. 그리고 또 북방외교를 통해서 최초로 러시아나, 그때 당시에, 또 중국하고 외교를 활짝 열게 한 게 노태우 대통령 당시였는데.◎ 박정호 > 그렇네요, 북방외교.◎ 박정현 > 그런 입장에서 보면 중국에서는 신뢰할만한 분이 주중대사로 왔다고 할 수도 있는 거거든요. 그런 면에서는 아주 잘했다고 생각합니다.◎ 박정호 > 네. 잘했다. 이재명 대통령 민생이면 민생, 외교면 외교. 하나하나 잘 풀어가고 있다. 아까 보니까 같이 걷는 사진도 볼 수가 있었는데. 충남의 이재명, 리틀 이재명.◎ 박정현 > 제가 이제 이재명 대통령을 이렇게 자랑스럽게 생각하고 굉장히 띄웠잖아요. 근데 제가 이재명 닮았다는 거 아닙니까. 그래서.◎ 박정호 > 하하하. 그래서 이렇게 또.◎ 박정현 > 하는 정책 뭐 이런 거 보면 정말 추진력 이런 거 보면 이재명 당시 이제 성남시장, 경기도지사. 많이 닮았다고 해서. 제가 좀 늦게 됐잖아요? 이재명 대통령이 2010년에 성남시장을 시작합니다. 저는 8년 뒤인 2018년부터 부여군수를 하는데. 어쨌든 제가 하는 정책들 중에, 이를테면, 지역화폐를 전국적인 모델로 성공시켰다거나, 또는 이제 기본소득 개념으로 농민수당을 충청권에서 처음 도입해서 지금은 충청남도 전체로 확산시켰다거나 이런 것들 보면 이제 기본소득 개념을 실제로 정책에 반영을 해서 구현을 시켰기 때문에 이런 점에서 이재명하고 닮았다. 그래서 이재명 대통령이 먼저 갔기 때문에 이재명 대통령이 박정현 닮았다고 못 하고 박정현 보고 이재명 닮았다 이렇게 이제 언론에서 지어준 별명입니다.◎ 박정호 > 언론에서 이재명 대통령 닮았네 이렇게 하면서 리틀 이재명이다 충남의 이재명이다 이렇게 불리고 있다. 이재명 대통령이 걸어간 길, 그 정책을 또 부여에서 계속 실현하고 계시고 실제로 하고 있다 보니까 이재명 닮았다. 그래요. 정말 그렇게 불릴 만하다 생각이 드는데 그럼 하나하나 정책적인 면 어떤 것들을 우리가 리틀 이재명이라 불릴 정도로 잘하고 있는지 한번 보도록 할게요. 부여군 지역화폐가 일명 굿뜨래페이라고 불리고 있던데. 이게 상용화 95%에 달한다고 하고. 이름이 특이해요. 굿뜨래페이. 이게 어떤 의미입니까?◎ 박정현 > 이게 좋은 들에서 좋은 농산물이 나온다는 뜻이기도 하고요. 또 우리 영어에 굿과 트리 나무 이거 합동어기도 한데. 부여에는 구드래라는 국제항구가 있었습니다. 왜냐면 부여가 백제 시대 수도였잖아요. 그리고 금광인데. 부여의 수도 사비를 휘돌아가는 강을 백마강이라고 하는데 여기 백마강 구드래까지 국제무역항이었어요. 그래서 지명이 있습니다. 구드래나루터. 구드래. 구드래무역항. 구드래하고도 발음이 비슷하잖아요. 그리고 굿뜨래. 좋은 들에서 좋은 농산물이 나온다는 뜻이기도 한데. 이게 바로 굿뜨래가 우리 부여군의 농식품 공동브랜드에요. 20년 됐습니다. 근데 대한민국 국가브랜드대상을 14년 연속 수상을 하기도 했어요. 아주 인지도가 굉장히 높은 브랜드인데요. 제가 지역화폐를 만들면서 우리 지역하고 연계해서 지역화폐 이름을 지으면 좋겠다고 생각이 들어서 우리 공무원들과 상의해서 야 굿뜨래로 지어보자. 근데 이제 지역화폐니까 페이라는 이름을 붙여서 굿뜨래페이. 그랬더니 농민들도 좋아하고. 왜냐면 농민들의 브랜드거든요. 우리 농산물 브랜드니까. 그니까 농민들도 굿뜨래페이로 가니까 굿뜨래도 살고, 기존의. 또 지역화폐도 더 유명해지고. 그래서 이제 굿뜨래페이라고 했던 건데 아주 이름을 잘 지은 것 같고요. 굿뜨래페이가 이렇게 단기간에 지역화폐에서 성공적인 모델로 전국에서 아주 유명해진 이유는 기존의 전자식 지역화폐는. 예전에는 지류 화폐였어요. 상품권처럼. 그거 바꿔쓴 거죠.◎ 박정호 > 예. 지류. 맞아요. 종이로 된 거.◎ 박정현 > 그런데 그걸 은행 가서 현금으로 바꾸기도 귀찮고 통용도 잘 안 되고 하니까 실패했죠. 그러다가 이제 전자화폐로 또 발전한 거 아닙니까, 전자화폐로.◎ 박정호 > 그럼요. 편하게 됐어요.◎ 박정현 > 그런데 전자화폐를 쓰는데 거의 대부분의 전자화폐가 기존의 카드망을 이용해요. 신용카드. 신용카드 이용하니까 이용하기는 편할 수는 있죠. 그런데 수수료 내야 되고. 그러면 기존의 카드회사는 돈을 좀 벌겠죠. 근데 이제 가맹점주나 아니면 쓰는 사람들은 특별한 메리트가 없어요. 그래서 저는 우리 이걸 사용하시는 우리 부여군민들이나 아니면 가맹점주들이 좀 메리트를 좀 줘야 되겠다 싶어서 기존의 카드망을 이용하지 않고 저희들이 직접 개발을 했습니다.◎ 박정호 > 그래요? 자체 앱.◎ 박정현 > 네. 그래서 독자적인 지역화폐 시스템을 갖춘 게 이제 특별한 거고요. 그다음에 그때 이제 그걸 만들면서 저희들이 순환이 가능한 지역화폐를 만들었어요. 무슨 뜻이냐면.◎ 박정호 > 순환이 가능하다.◎ 박정현 > 사용자가 지역화폐를 가서 가게 가서 쓰면 그걸 모아서 사장님은 가끔씩 은행 가서 현찰로 바꿔 쓰고 그랬어요. 그니까 한 번만 통용되는 거예요. 한 번만.◎ 박정호 > 한 번만 그랬었죠. 끝 끝. 한 번 찾으면.◎ 박정현 > 예. 그런데 우리는 QR코드를 스캔해서 쓸 수 있도록 하고 핸드폰에 탑재해서 쓸 수 있도록 하고 가맹점주도 그 안에 이미 받은 전자화폐가 있는 거잖아요. 그거 가지고 다른 가게 가서 또 쓸 수 있도록. 이렇게 해봤어요. 그랬더니 편하잖아요.◎ 박정호 > 그러면 나도 딱 내가 물건 팔아서 받은 거를 다른 곳에 쓰고.◎ 박정현 > 예. 굳이 은행 가서 현금 바꾸지 않아도 현금처럼 쓸 수 있으니까 계속. 이렇게 했더니 실제로 저희들이 지난 5년간. 지금 한 5천4백억 정도가 전자화폐가 써졌거든요. 그랬는데 그중의 10% 정도가 순환됐어요. 그러니까 부가가치가 굉장히 높아진 거예요.◎ 박정호 > 계속 돌면서 부가가치를 창출하는 순환형 시스템.◎ 박정현 > 예. 그게 이제 특징이었습니다.◎ 박정호 > 이게 부여에서 이렇게 좋은 시스템이 쓰이고 있다는 거 아마 저희 시청자분들도 모르셨던 분들이 계실 것 같은데. 그걸 박정현 군수님이 해냈고.◎ 박정현 > 제가 한 건 아니고. 결정은 제가 했는데. 이 제안을 한 거는 공무원이 제안을 했고요. 저희들이 토론을 한번 해봤어요. 이게 성공할 건지 말 건지. 근데 긍정 50%, 부정적인 게 50% 나왔는데. 제가 결정하기가 참 애매했어요. 근데 제가 젊었을 때 30대 때 IT 사업을 한 적이 있습니다. 벤처 기업을. 그래서 감이 딱 오더라고요. 이거 되겠다고. 내가 사업은 망했지만 지역화폐 사업은 성공할 수 있겠다는 확신이 들어서 이거 한번 해보자 해갖고 출발을 했는데 지금은 뭐 전 군민의 97%가 사용하고.◎ 박정호 > 97%.◎ 박정현 > 아 95% 정도가 사용하고. 그러니까 어린아이들 빼고 다 사용한다고 보면 돼요.◎ 박정호 > 거의 100%네요. 예.◎ 박정현 > 그리고 심지어는 부여를 찾아오시는 외지 분들도 많이 써주시거든요. 우리 부여군민이 5만9천 명입니다 지금. 그런데 실제 굿뜨래페이를 사용하시는 분은 거의 9만 명 정도 돼요. 8만9천9백 명 정도 되니까.◎ 박정호 > 어마어마한데. 이게 충남 지역의 경우, 그러니까 다른 지역과 비교해보면 어떻습니까 사용률이?◎ 박정현 > 어 제가 전국적으로는 모르겠고요. 전국적으로는 지역화폐를 사용 않는 지자체도 있어요, 아직. 그런데 대부분 이제 사용하는데. 우리 충남은 15개 시군이 다 사용하거든요. 지금 대략 보니까 59% 정도가 사용하더라고요. 충남은 평균 59%.◎ 박정호 > 오 평균하고 진짜 한 두 배 정도.◎ 박정현 > 우리는 거의 100% 거의 100% 쓰니까. 우리는 그냥 신용카드 현금 굿뜨래페이가 일반화돼 있어요.◎ 박정호 > 대단합니다. 그걸 해내셨습니다.◎ 박정현 > 그러니까 이제 다른 지자체에서 벤치마킹으로 많이 오고 우리 시스템을 그대로 복제해다 쓰는 곳도 있고. 제가 그 저작권, 특허권 우리 부여군이 갖고 있는데.◎ 박정호 > 받으셔야겠네요.◎ 박정현 > 우리가 이렇게 받을 수는 없는데. 우리를 관리하는 시스템 업체의 사용료를 줄이라고 했죠. 우리 때문에 돈 버니까.◎ 박정호 > 그리고 또 넓어지면, 저변이 넓어지면 돈을 더 벌 수 있는 구조니까.◎ 박정현 > 이걸로 대통령상까지 받았어요. 지역화폐 잘한다고.◎ 박정호 > 네. 정말 전국에서 평가할 때 정말 손꼽힐만한 그런 일을 하고 계신데. 지역에서 많이 쓰이게 된 이유, 계기 이런 것도 있을 것 같아요.◎ 박정현 > 그런 거예요. 저희들은 이제 부여군 같은 경우는 전형적인 농업을 주력 산업인 지자체에요. 농촌. 저희들이 인구가 한 5만9천 명 중에 농업에 종사하시는 분들이 한 40% 정도 되거든요. 1년에 농업생산액이 농산물 임산물 축산물 해가지고 한 1조7천억 정도 돼요. 그런데 우리 지역에 기업이 별로 없습니다. 제조업은 농공단지 중심으로 175개 정도 되는데 종사하는 분들은 3천 명 정도 돼요. 그러니까 전체 인구의 5% 미만. 그리고 1개 기업당 평균 종업원 수가 17명이에요. 굉장히 우리 부여 같은 경우는 산업이 발달돼 있지 않죠. 그런데 여기에 기대어서 사는 분들이 자영업자잖아요. 그리고 나머지는 이제 거의 대부분 공무원이나 선생님들, 그다음에 농협이나 이런 화이트칼라 계층이 좀 있죠. 그래서 이제 그러니까 자영업이 굉장히 힘들어요. 그리고 전통적으로 부여 같은 경우는 외부에서 백제고도 유네스코 세계유산 도시다 보니까 관광도시라고 해서 많이들 오시는데 요즘에 관광 트렌드가 또 많이 바뀌었잖아요. 해외에 많이 가고. 그다음에 또 바닷가를 많이 가고 제주도 많이 가고. 그러니까 우리 부여 같은 농촌에 사람들 오는 게 쉽지 않아요. 오셔도 그냥 잠깐 왔다가 가시고. 체류형 관광이 쉽지 않죠. 그러다 보니까 먹고 사는 게 굉장히 힘든데 문제가 또 하나 있습니다.◎ 박정호 > 어떤 게 있습니까.◎ 박정현 > 중간에 가운데 박혀있습니다, 부여군이. 그래갖고 한 4~50분 거리에 세종시 있고 한 시간 이내의 거리에 대전광역시 있고. 또 50분 거리에 천안시 있고. 그러니까 외부 나가서 돈을 많이 쓰시는 거예요.◎ 박정호 > 그렇네요. 아유 속상하네요.◎ 박정현 > 근데 그거 다 좋은 데 가서 쓰는 거 뭐라고 할 수는 없는 건데. 그러면 그만큼 우리 자영업자들이 더 힘들잖아요. 그래서 우리 부여군에서 생산되는 재화는 가급적이면 부여군에서 써주면 우리 자영업자들이 지금보다는 더 낫지 않을까 하고 이런 생각을 하는 과정에서 우리 역 외로 우리 재화가 나가지 않도록. 그래서 지역화폐가 꼭 필요하다고 생각을 했죠. 그런데 마침 지금 대통령이 되신 이재명 대통령께서 이제 성남시장이나 경기도지사 할 때 이걸 실제로 굉장히 많이 관심을 가지시고 정책으로 하지 않았습니까? 그때 이제 중요한 게 뭐냐면 소비 진작. 내수 시장을 얼마나 활성화시키느냐. 이 부분에 굉장히 힘을 들였는데. 그 생각하고 그런 정책하고 부여군이 갖고 있는 지역적 특성하고 이게 맞는 거예요, 보니까. 그래서 우리도 지역화폐를 통해서 자영업자들도 살고, 그다음에 농민들도 사는 방법이 없을까 생각하다가 제가 농민수당을 도입한 거예요. 기본소득 개념으로. 그래서 농민들에게는 기본소득을 주고 그렇게 발행된 기본소득이 밖으로 나가지 않고 자영업자에게도 도움이 되는. 이렇게 연계해서 했던 건데 아주 대성공을 거뒀습니다.◎ 박정호 > 이 농민수당을 굿뜨래페이로 지급을 해서 그걸 부여군의 자영업자도 살고 함께 상생할 수 있게 만들었네요. 좋은 아이디어입니다.◎ 박정현 > 그래서 이게 더 진화가 돼가지고 정책 화폐라 그러거든요. 정책 발행. 그래서 더 진화가 돼갖고 지금은 공무원들 복지포인트도 30%는 현금으로 안 주고 굿뜨래페이로 지급하고. 이런 식으로 해갖고 전체 발행량의, 지역화폐로 발행되는, 개인 충전까지 포함한 발행량의 한 5천4백억 중의 25%인 1천4백억 정도가 정책 발행으로 되는 거예요. 이거는 그냥 무조건 거기로 가는 거기 때문에 이 돈을, 이 지역화폐를 벌려면 가맹할 수밖에 없잖아요. 근데 가맹점이 많아야 사용자 입장에선 편하잖아요.◎ 박정호 > 그럼요. 어디 안 되고 이러면 아유 안 쓰고.◎ 박정현 > 내가 쓰고 싶어도 그거 안 받아 그러면 쓸 데가 없는데. 그러다 보니까 사용해야 될 돈을 이렇게 만들어내고 그리고 가맹점, 그러니까 가게 사장님들 입장에서는 저 돈 내가 벌어야 된다고 생각하니까 가맹하고. 이래갖고 이런 선순환 구조를 만들어냈어요.◎ 박정호 > 예. 선순환 구조. 그러면 가맹점들, 상점 중의 몇 퍼센트나 가입을 하고 있습니까 지금.◎ 박정현 > 거의 97% 정도. 특별한 사정이 있어서 자영업이긴 하지만 지역화폐를 받기가 쉽지 않은 그런 특별한 곳 빼고는 다 가맹돼 있다고 보면 돼요.◎ 박정호 > 예. 잘하셨습니다. 그리고 이게 우리가 이 지역화폐 생각하면 아까 지류 말씀하셨지만 플라스틱 카드로 나와서 그걸 또 많이 쓰시는 모습도 봤는데. 그것도 좀 불편하잖아요 그쵸. 플라스틱 카드 자체도.◎ 박정현 > 저희는 이제 핸드폰에 기본적으로 QR코드 탑재해서 가게 가서 스캔만 하면 결제가 되는 구조라 핸드폰 사용하시는 분들은 편하죠. 그런데 어르신들, 연세 드신 어르신들은 핸드폰 사용하는 데 불편할 수도 있어요. 비밀번호도 눌러야 되고. 눈 침침해서 잘 보이지도 않고. 그래서 그런 어르신들을 위해서 카드형 NFC 카드를 발급을 또 해드립니다.◎ 박정호 > 세심하게 배려를 하고 있습니다. 그리고 배달앱과 제휴한 것도 가입자들이 좋아할 만한 유인책이다 이렇게도 말씀 많이 하시더라고요.◎ 박정현 > 저희들 같은 경우에는 지금 고도화 작업이라고 하는데요. 쉽게 말씀드리면 지역화폐를 쓰면서 여러 가지 부가서비스를 받을 수 있는 것 준비하고 있거든요. 그런 것 중의 하나가 이제 배달앱. 근데 이제 배달앱이 충청남도가 또 하고 있어요. 충청남도의 땡겨요. 땡겨유.◎ 박정호 > 땡겨요. 땡겨유.◎ 박정현 > 땡겨유. 배달앱은 우리 이제 굿뜨래페이하고 연계시켜서 하려고 지금 준비를 하고 있는데요 곧 출시가 됩니다. 그거뿐만 아니라 부여에서 생산한 굿뜨래 농산물을 온라인, 네이버나 이런 데 쇼핑몰 있지 않습니까. 이런 데서 이용할 수 있도록, 살 수 있도록 우리 농산물 직거래 플랫폼도 굿뜨래페이하고 연동시키려고 지금 작업을 하고 있습니다.◎ 박정호 > 이야 정말 꼼꼼하게, 다양하게.◎ 박정현 > 그것도 그것뿐만 아니라, 책을 잘 안 읽잖아요 요새. 어른들도 그렇고 아이들도 그렇고. 근데 이게 독서를 많이 해야 나중에 훌륭한 사람이 될 가능성이 높을 텐데 잘 안 읽어서 우리가 독서, 도서관에서 책을 많이 보시는 분들한테는 굿뜨래페이 인센티브를 더 주려고 연계시키려고 합니다. 그러면 이제 우리 청소년 같은 경우는 이제 어디 가서 맛있는 거 사 먹고 하려면 책 많이 읽으면 맛있는 거 사 먹을 수 있도록 인센티브가 들어갈 거 아닙니까? 그래서 독서를 좀 많이 할 수 있도록 이렇게 여러 가지 부가서비스를 좀 준비하고 있습니다.◎ 박정호 > 책 읽는 일상을 실현하겠다라는 계획까지. 정말 꼼꼼하게 세심하게 잘 챙기고 계시네요.◎ 박정현 > 제가 꼼꼼하게 생기지는 않았는데. 하하하. 우리 공무원들이 잘합니다. 잘해요.◎ 박정호 > 공은 또 우리 열심히 일하고 있는 우리 직원들한테, 공무원들한테 돌리시고. 아 멋지십니다.◎ 박정현 > 오늘 우리 대화 시나리오에는 없지만. 우리 공무원들이 얼마나 잘하냐면, 제가 이제 운도 좋았지만. 좋은 공무원들 만나서 군수가 잘한다고 이렇게 소문이 많이 났는데. 국민권익위원회에서 노무현 대통령 때부터 종합청렴도평가를 해요. 중앙정부도 하고 지자체도 하고 지방의회도 하고. 정부에 속해있는 공기관 다 하거든요. 716개나 평가를 받았는데 3년 연속 최고등급 1등급 받은. 청렴하다, 일 잘한다. 청렴하게 깨끗하게 일 잘한다 이거를 716개 기관 중에 3년 연속 1등급 받은 거는 몇 개일 것 같습니까, 우리 박정호 기자님?◎ 박정호 > 글쎄요, 뭐 10여 개 있지 않을까요? 한 2, 30개?◎ 박정현 > 아 많이 잡아 주셨네요.◎ 박정호 > 아 그래요? 몇 개인가요.◎ 박정현 > 3개밖에 없습니다.◎ 박정호 > 3개.◎ 박정현 > 3개밖에 없는데 우리 부여군이 세 군데 중에 한 군데 됐습니다. 이게 다 공무원들이 잘해서.◎ 박정호 > 박수 한 번 드려요. 우리 공무원들을 위해서.◎ 박정현 > 이거는 이제 우리 공무원 자랑하려고 내가 일부러. 시나리오에도 없는 말씀 드렸습니다.◎ 박정호 > 그만큼 정말 열심히 일하고 청렴하게 일하고 있다라는 거 다시 한번 저희가 알 수가 있겠고. 이재명 대통령도 이렇게 부여군이 잘하고 있는 거 알고 있습니까?◎ 박정현 > 잘 아셔요. 왜냐하면 우리가 제가 군수 하면서 참 편한 날이 없었는데. 군수 된 지 1년 만에 코로나 터졌지 않습니까. 20년부터.◎ 박정호 > 아 그렇죠. 그때 힘들었죠.◎ 박정현 > 그러다가 이제 코로나 끝날 무렵에. 4년 연속 22년도부터 비가 많이 왔어요. 그래갖고 부여가 금강 중하류 지역인데 지대가 낮다 보니까 침수 피해가 많고 엄청난 수해를 입었는데. 4년 연속, 올해까지. 한 번 오셨습니다. 당대표 시절에 부여까지 오셔가지고. 그래서 부여 한 번 딱 둘러보시고.◎ 박정호 > 이게 그 사진인가요? 그때 사진.◎ 박정현 > 농민들 만나고. 맞습니다. 맞습니다. 부여 오셨다 가시는 바람에 대통령 되신 거예요 지금. 부여가 왕도 아닙니까 왕도. 백제 왕도. 백제의 왕도의 기를 받으셔가지고 대통령이 되셨다. 대통령님께서 너무 바쁘셔서 이런 거 못 보실 텐데. 이거 보셔야 되는데. 그때 오셔가지고 수해로 실의에 빠져 있는 우리 부여군민과 농민들에게 큰 힘들 주셨고요. 그때 오셔갖고 잠깐 제가 현장에서 여러 가지 건의도 드리고 또 우리 부여 사정도 말씀드리고 또 부여에서 잘하고 있는 기본소득 농민수당 지역화폐 이런 것도 말씀을 드렸더니 많이 격려를 해주시고 가셨습니다.◎ 박정호 > 예. 기억을 또. 아마 지금도 부여에 기억을 좋게 또 하고 있지 않을까 이런 생각이 들어요.◎ 박정현 > 여기에 이제 이재명 정부의 핵심 정책 중에, 국정 과제 중에. 기본소득을 실제로 구현하려고 내년부터 이제 기본소득 시범 지자체를 정합니다. 여섯 군데를 할 건데요. 그러면 이제 매월 실제로 모든 국민이 15만 원씩 받는 거 아닙니까? 1년에 180만 원씩. 그리고 그거를 아마 지역화폐에 담아서 줄 가능성이 큰데요. 이 자리를 빌려서, 이게 가이드라인을 했더라고요. 3만 명 인구 이하 지자체만 하겠다고. 그러다가 이제 지금 4만 명 정도로 하겠다고 그러는데. 부여군은 안 돼요, 그러면. 부여군이 농촌 지자체 중에서는 중상위권 인구를 또 가지고 있습니다. 5만 명 정도 되니까.◎ 박정호 > 아 그렇군요. 이게 현안이 될 수도 있겠네요. 이거를 해결해야겠네요.◎ 박정현 > 근데 난 그런 가이드라인도 좋은데 기왕이면 이미 기본소득 개념을 정책에 반영해서 성공적인 그런 정책을 했던 지역을 인구와 상관없이 가산점을 줘서 잘 달리는 말에 채찍질을 가해야 더 잘 달리지 않습니까. 그런 것처럼 잘하고 있는 부여군을 기본소득 시범 지자체로 정해주면 어떨까 이렇게 말씀드리고 싶은데 이게 잘 되려나 모르겠습니다.◎ 박정호 > 아마 이제 이재명 대통령은 소통하고 목소리를 잘 들으시니까 이런 의견도 경청해서 결정할 때 하나하나 살펴보지 않을까 싶어요.◎ 박정현 > 그래야 성공할 가능성이 높잖아요.◎ 박정호 > 그러니까요. 그것도 또 리틀 이재명이 얘기하니까, 말씀하시니까 또 잘 듣지 않을까요.◎ 박정현 > 아니 뭐 기분 좋아하시려나 모르겠네. 하하하.◎ 박정호 > 리틀 이재명이 부여에 있다 또 이렇게 소문이 나지 않을까 싶습니다. 이렇게 굿뜨래페이에 대해서 들어보면서 어떻게 군을 이끌고 계시는지 잘 들어봤고. 이 얘기도 좀 여쭙고 싶습니다. 12·3 내란 때 전국 지자체장 처음으로 윤석열 파면을 요구하는 1인 피켓시위를 하셨는데. 글쎄요, 결정하기가 어려울 수도 있을 것 같다, 행동으로 나서기가 쉽지 않은 부분일 것 같은데 왜 이렇게 나서셨습니까?◎ 박정현 > 목숨 걸어야죠.◎ 박정호 > 목숨 걸고 나섰다.◎ 박정현 > 왜냐면 12·3 내란 때 밤 10시 20분 정도인가 발표를 하잖아요. 녹화했던 걸 발표를 한 거로 나중에 나오지만. 그런데 그때 제가 새벽 1시 반 정도에, 국회에서 의원님들이 모여서 계엄 해제 결의를 하고. 그때 제가 이미 페이스북에 불법 비상계엄 해제하라고 촉구를 했습니다. 그런데 이제 그게 안 되면 문제가 됐었잖아요. 그리고 또 하나는 이런 상황에서 계속해서, 비상계엄도 그날 새벽 4시 반 정도인가에 했어요. 몇 시간 지난 다음에. 국회 의결하고 난 몇 시간 지난 다음에.◎ 박정호 > 그렇죠. 국무회의를 늦게 열었어요.◎ 박정현 > 그때 제2 비상계엄을 할까 뭐 이런 시도 했다는 게 나중에 나오잖아요. 그런데 어쨌든 국회로부터 비상계엄 해제를 의결을 하고 나중에 결국 해제는 했지만 얼마든지 대통령이 그 자리에 있으면 제2, 제3의 계엄을 시도할 가능성이 너무 높았어요. 그래서 국민들이 굉장히 위기의식을 느낀 거 아닙니까. 그래서 그렇게 되면 이제 제가 서두에 말씀드린 것처럼 우리가 광주항쟁의 트라우마가 얼마나 큽니까. 수백 명이 죽고 행방불명되고. 그리고 결국은 그 이후에 우리가 민주주의에 대해서 각성하기 시작했고. 그렇게 해서 만든 게 87년 체제 아닙니까. 근데 이게 물거품이 되는 거였잖아요.◎ 박정호 > 그럼요. 내란으로.◎ 박정현 > 이게 지금, 저는 물론 지자체장이니까 지자체장이 이런 일을 할 수가 있어 없어. 뭐 이거 정치적 중립이야 뭐야 이렇게 얘기할 수는 있어요. 그러나 지자체장이기 이전에 앞서서 국민이고 또 민주주의를 수호해야 될 책무도 있는 거고. 그래서 목소리를 내야 되는 게 맞다고 생각해서 처음에는 제가 정확하게 12월 3일날 내란이 일어나고 제가 12월 11일날, 8일 정도 일주일 정도 뒤에 1인 피켓시위를 먼저 시작하죠. 이때는 이제 불법계엄 내란사태 윤석열을 탄핵하라였어요. 그때까지 탄핵한 건 아니었으니까. 일단 대통령의 권한을 빨리 행사하지 못하도록 탄핵을 먼저 하는 게 중요했거든요. 그래서 탄핵을 하라는 1인 피켓시위를 했는데 아 이게 저도 몰랐는데 제가 제일 먼저 했더라고요. 그래서 제가 하면서 이제 김동연 경기도지사나 또 광주광역시 5개 구청장님이나 전국적으로 굉장히 많은 지자체장님들이 1인 피켓시위를 같이 해주셨어요. 근데 이게 굉장히 의미가 있는 게 뭐냐면 이미 국민들은 다 당연히 다 떨치고 나왔지만 지역에서 이렇게 책임 있는 사람이 이런 모습을 보여줘야 국민들도 더 힘을 낼 수가 있고 모두가 힘을 함께 낼 수 있거든요. 전국 방방곡곡에서. 그래서 한번 했고요. 그다음에 문제가 뭐냐면 어떻게 해가지고 탄핵도 하고 구속을 시켰는데 자꾸 석방하려고 그랬잖아요. 실제로 석방이 됐고.◎ 박정호 > 아 그랬죠. 지귀연 판사가.◎ 박정현 > 그래서 어 이거 안 되겠다 싶어서 제가 다시 한번 현수막을 걸었죠.◎ 박정호 > 현수막을. 어떤 현수막.◎ 박정현 > 헌정유린 국헌문란 윤석열을 파면하라고 이제. 파면하라고. 그때까지 파면이 안 돼 있었으니까.◎ 박정호 > 맞아요. 4월 4일까지 갔으니까.◎ 박정현 > 그랬는데 그다음 날 바로 또 석방해버리잖아요. 위기의식을 갖고 했는데. 이때 이제 문제가 됐어요. 1인 피켓시위 할 때만 해도 공격을 안 당했어요. 그런데 이제 현수막을 딱 거니까 극우단체로부터 엄청나게 이제 집중포화를 받았죠. 막 군청에 막 하루에 전화가 천 통씩 오고 막 박정현이 막 가세연이나 이런 데서 고발하고. 이래가지고 제가 뭐 여러 차례 경찰서 가서 조사도 받고 검찰에 송치됐는데 검찰에서는 다시 뭐가 잘못됐는지 어떻게 잡아넣을까 싶었는데 잡아넣을 게 별로 없어서 그랬는지 보완 수사 또 떨어져가지고 경찰로 다시 내려가가지고 다시 조사받고. 그래서 다시 올라가 있어요 지금 논산지청에.◎ 박정호 > 안 끝나고 계속 진행 중입니까?◎ 박정현 > 근데 안 끝나고 있습니다. 지금 송치 상태에서 기소도 안 하고 불기소 처분도 안 하고. 이게 지금 이 사건을 종료를 안 시켜주고 있어요 지금. 그래서 어떻게 해서든지 어떻게 해볼까 싶은데 지금 그래도 보완 수사라는 게 요새 또 쟁점이 되고 있지 않습니까. 보완수사권을 줄 건가 말 건가. 아 이거 보완수사권 이거 주면 나쁜 쪽으로 악용을 해오지 않았습니까. 보완수사권으로 대표적으로 악용된 사건이 뭐냐면 김학의 법무차관 사건이에요. 김학의가 다 얼굴이 확인되는데, 다 김학의라고 하는데 검찰만 아니라고 했잖아, 검찰만. 근데 그것도 보완 수사를 통해서. 보완 수사를 통해서. 그러니까 보완 수사가 검찰권을 악용하는 대표적인 사례가 김학의 법무차관 성 뭐 이 사건이에요. 그렇잖아요.◎ 박정호 > 네. 기억납니다. 그거고.◎ 박정현 > 그런데 저도 지금.◎ 박정호 > 박정현 군수도 보완 수사.◎ 박정현 > 보완 수사를 하라고 해갖고 해갖고 다시 올렸는데 아직도 이 사건을. 이게 지금 6개월이 지났어요, 6개월이. 6개월이 지났는데 기소 여부도 확인 안 해주고. 이게 사실은 이 1인 피켓시위나 현수막 이거는요 선거법상 문제도 없고 정치적 중립과도 무관하고 목소리를 낼 수 있는 거였거든요 법적으로. 그러면 결국은 남는 거는 뭐냐면 개인이 공공건물에 현수막을 걸 수 있느냐 없느냐 이런 행정적인 문제만 남아요. 그래서 행정처분을 제가 다 받았거든요 또. 그러니까 법적인 거는 사법적인 거는 있을 수가 없는 건데 별건 수사로 뭐 털 건지 아니면 무언가 제가 직권남용을 했는지 더 살펴볼 건지 그건 좀 기다려봐야 되는데 아직도 제 문제가. 대통령도 불법적으로 헌법을 유린하고 지금 결국 징역 가 있는데 이게 잘못됐다고 주장한 게 뭐가 문제가 되는지 이 문제 아직도 마무리를 안 해주고 있습니다.◎ 박정호 > 그래요. 정말 고초도 겪고 계신 그런 상황인데 어떻게 진행이 될지 지켜보도록 하고. 사실 부여군 하면 우리가 좀 보수적인 지역이다라는 생각을 많이 좀 갖고 있는데. 근데 아까 굿뜨래페이나 이런 것들을 들어보니까 우리 군민들의 사랑을 또 많이 받고 계실 것 같다는 생각도 들어요. 진보 보수 이런 걸 떠나가지고. 어떻습니까?◎ 박정현 > 저는 사실은 뭐 부여군이 제가 태어나기 전에, 제가 64년생인데. 61년도에 5·16 쿠데타 일어나잖아요. 5·16 쿠데타의 박정희 다음으로 최고의 참모가 김종필 총재 아닙니까. 김종필 JP가 정치적 기반으로 하고 있는 데가 부여에요. 그러니까 부여를 보수의 아성. 뭐 보수의 성지 뭐 이 정도 불리는 정도고요. JP께서 정치활동 하실 때 지지율이 85% 이 정도 됐으니까 얼마나 보수적인 고장이겠어요. 그런데도 여기서 저한테 재선까지 허락을 해주시고 또 일할 수 있는 기회를 주셔서 우리 부여군민들께 특히 어르신들께 지금도 굉장히 고맙게 생각을 하고 있고요. 그렇게 어르신들께서 인정한 제가 일을 잘해야 어르신들이 야 민주당은 마음에 안 들지만 그래도 박정현은 괜찮아. 일 잘할 것 같아. 이런 믿음을 가지고 저한테 허락들 해주셨기 때문에 그만큼 일을 열심히 해야죠.◎ 박정호 > 아 그렇네요. 그 믿음을 져버리지 않기 위해서 기대를 저버리지 않기 위해서 열심히 할 수밖에 없다 더. 보수적인 그런 군이다 보니까.◎ 박정현 > 그리고 어르신들이 굉장히 지혜롭고 현명하시더라고요.◎ 박정호 > 그래요?◎ 박정현 > 논리를 만드셔요, 스스로. 어르신들께서. 어떻게 하냐면 군수는 정치보다는 군정 살림을 하는 살림하는 사람이야. 근데 이 살림하는 사람이 못 되게 나쁜 짓을 하거나 이런 거보다는 이렇게 착하고 일 잘하고 군민들 잘 섬기는 사람이 더 중요하지 않겠어? 그러면 정당이 왜 필요해. 정당보다 오히려 사람이 더 중요하지. 이렇게 논리를 만드시더라고요.◎ 박정호 > 아 어르신들께서.◎ 박정현 > 예. 보수적인 어르신들이. 그러시면서 오히려 보수적인 어르신들이 선거운동을 해주시는 거예요. 나 보수야. 그리고 나 민주당 찍은 적 없어. 그런데 대통령 선거나 국회의원 선거는 그렇게 할 수 있어 앞으로도. 그런데 군수는 우리 부여군민을 책임지는 사람이잖아. 그러니까 박정현 같은 괜찮은 사람이 군수를 하는 게 우리 군민들이 더 잘 살고 행복할 수 있는 거야. 그러니까 박정현 좀 한 번 지지해줘 봐. 이렇게 논리를 만드셔서 선거운동을 해주시더라고요.◎ 박정호 > 동네 친구분들 보수적인 분들 또 이렇게 설득해서.◎ 박정현 > 예. 저는 그래서 깜짝 놀랐고요. 그렇게 저를 믿어주신 보수적인 어른들도. 이런 게 바로 경륜이고 지혜구나 이런 생각을 했고요. 그러면서 어르신들 잘 모시면서 지금 열심히 했더니, 제가 처음에 초선 됐을 때가 2018년이었거든요. 그때가 박근혜 대통령 탄핵되고 문재인 정부가 만들어진 지 1년 정도 됐을 때였어요. 그래서 민주당 바람이 사실 불었습니다. 그래서 처음에 당선이 되니까 많은 분들이 깜짝 놀라기는 하면서 또 한편으로는 야 그거 민주당 바람 불어서 된 거야. 한번 지켜봐야지. 이렇게 이제 하셨어요. 그러다가 이제 2022년 선거는 윤석열 대통령이 당선되고 한 1개월만인가에 치렀잖아요.◎ 박정호 > 맞아요. 윤석열 힘이 셀 때.◎ 박정현 > 그때가 이제 국민의힘 바람이 또 엄청 불었잖아요. 이때는 이제 완전히 뒤집혔습니다. 저희가 2018년 선거 때는 지자체장이 전국적으로 민주당 소속이 153명인가 있었어요. 그러다가 2022년 선거 때 71명으로 반도 넘게 쪼그라들어요. 충남만 해도 2018년 때는 15개 시장 군수 중에 11명이 민주당이었어요. 4명이 국민의힘이고. 근데 2022년에 이게 완전히 뒤바뀝니다. 민주당 3명 남고 국민의힘 12명.◎ 박정호 > 완전히 반전이 됐네요.◎ 박정현 > 근데 그럼에도 불구하고 저 같은 경우는 민주당 바람이 불었을 때는 53.8%로 당선됐고 국민의힘 바람이 불었을 대는 국민의힘 바람에 힘입어서 62%를 얻습니다. 그러니까 표를 더 얻었어요.◎ 박정호 > 이야 이거 정말 대단한 일이네요.◎ 박정현 > 부여에 우리 고령 인구가 42%든요 지금 65세 이상이. 부여의 어르신들이 보수적인 분들이 인정을 해주신 거죠. 왜냐면 정당 지지율 조사를 지금도 해보면 국민의힘이 60% 이상 나오고 민주당이 30% 정도 나오니까.◎ 박정호 > 그 지역에서.◎ 박정현 > 더블이에요 더블. 그리고 예전에는 한참 좋을 때는 국민의힘이 66%, 67% 나오고 민주당이 이십몇 프로 나오고 그랬었거든요. 그런데 그러려면 제가 저쪽 보수적인 국민의힘을 지지하는 분들의 절반 정도가 저한테 와줘야 그나마 이길 정도 되거든요. 그러니까 많은 분들한테 제가 은혜를 입고 보수적인 분들조차도 보수 진보의 그런 이념적 스펙트럼을 넘어서 박정현을 지지해주셨기 때문에 제가 그만큼 책임감을 갖고 우리 부여 군정 발전과 부여군민들의 행복을 위해서 더 열심히 노력을 해야죠.◎ 박정호 > 아 이 스토리 자체가 와 이 부여군에서도 이렇게 민주당 소속의 단체장이 나올 수 있다라는 그런 기록을 써가면서. 어떻게 보면 희망을 좀 우리가 가질 수 있는, 일 잘하는 사람이 또 지역에서 이렇게 많이 박수받고 지지를 받을 수 있다는 생각을 할 수가 있고. 그러다 보니까 지역에서는 아 이제는 좀 더 큰일을 했으면 좋겠다 이런 목소리도 나온다면서요.◎ 박정현 > 그런 목소리도 나오고요. 그런 거 하지 말고 군수 더 하라는 목소리도 나오고. 하하하. 그렇습니다. 제가 요즘 매일 시달립니다. 그래서.◎ 박정호 > 아 고민스러우시겠네요 그것도.◎ 박정현 > 그래서 어떻게 지역 언론에서 재선 군수를 민주당의, 더불어민주당의 유력한 도지사 후보로 자꾸 거론을 해주시는 바람에 제가 이게 민주당의 훌륭한 분들과 함께 도지사 후보군에 올라온 건 사실입니다. 그러다 보니까 지역에 이제 저를 많이 기대하시고 또 군수로서 역할을 잘해준다고 생각하시는 분들은 좋으면서도 되게 아쉬워하는 그런 이중적인 그런 모습이 좀 보입니다.◎ 박정호 > 참 행복한 고민이라는 생각도 들고. 그러면 만약에 이제 군정도 신경 쓰고 계시지만 더 큰 일을 이제 하게 되는 그런 결정이나 아니면 그런 상황이 된다 하면 만약 충남지사가 되고 이렇게 큰일을 하게 된다면 충남에서 어떤 일을 하고 싶은지 이런 청사진, 이런 미래를 또 어떻게 그리고 계신지 이것도 궁금합니다.◎ 박정현 > 충남이 지금 문제가 천안과 아산은 인구가 늘어납니다. 충남의 북부지역이고요. 사실상 수도권으로까지 인식될 정도로 서울과 가까운 거리고 교통이 굉장히 좋죠. 그러다 보니까 천안 인구가 지금 66만 정도 되는 걸로 알고 있고요. 아산 인구가 36만이 넘었습니다. 그러다 보니까 지금 1백만 명 정도 되죠. 천안 아산만. 충남 인구가 215만 명 정도 될 텐데 천안 아산 합쳐서 거의 50% 육박하는데. 그러다 보니까 충남의 북부공업벨트 지역하고 충남의 서남부 농촌 지역의 격차가 너무 벌어졌어요. 이 격차를 어떻게 줄여갈 것인가 하는 게 결국 농촌 인구 소멸 위기와 맞닿아 있고요. 특히 지금 우리 이재명 정부의 중요한 정책 중의 하나가 오극삼특. 수도권 일극 체제잖아요 지금. 그래서 지방을 4극으로 또 넓히고 또 특별자치시도가 있잖아요. 거기 포함해서 오극삼특으로 균형 있는 균형 성장을 하겠다는 거 아닙니까. 그런데 요렇게 자세히 살펴보면 오극삼특 안에 있어야 될 지역 내에도 아주 심각한 불균형 성장 내지는 발전이 있어왔단 말이에요. 그래서 저 같은 경우는 이제 만약에 그런 기회가 온다면 잘 나가고 있는 충남의 북부지역 천안 아산과 함께 굉장히 어려움에 처해 있는 서남부 지역을 어떻게 할 것인가 하는 게 이제 숙제고요.◎ 박정호 > 충남 서남부 지역.◎ 박정현 > 예. 부여, 서천, 청양, 보령, 공주, 논산. 이런 지역, 광대한, 그러니까 면적으로는 광대한데 인구는 천안 아산의 몇 분의 일밖에 안 되는 그런 지역을 사람이 살 수 있는 그리고 누구나 행복할 수 있는 지역으로 바꿔야 된다. 여러 가지 구상하고 있는 정책들이 있습니다만 아직은 뭐 발표할 시기가 아니라. 그래서 그렇게 준비를 하고 있다 이런 말씀 드리고 싶고요.◎ 박정호 > 충남에서, 우리가 밖에서 볼 때는 지역균형발전 하면 좋지 이 정도 생각인데 직접 지역에서 부딪쳐보고 일을 해본 입장에서는 충남 내에서도 불균형이 있기 때문에 서남부 지역 발전시키고 이걸 충남도 균형 있게 발전하는 모습을 꼭 만들고 싶다. 큰일을 하게 된다면.◎ 박정현 > 그리고 이제 대체로 보면 상업이라든가 공업이 발달된 도시 지역하고 농업이나 축산업이나 임업에 의존하는 농촌 지역을 이렇게 딱 봐도 노동력만 놓고 보면 농업에 종사하거나 축산업에 종사하시는 분들이 노동력이 엄청나게 많이 들어가요. 굉장히 힘들다고요, 쉽게 말씀드리면. 그거에 비해서 생산되는 재화는 굉장히 약하잖아요. 이게 그래서 이제 기본소득도 그런 점에서도 더 필요한 거예요 사실은. 그래서 똑같이 노동을 해도 어떤 사람들은 덜 어렵게 하면서 많은 돈을 버는데 어떤 분들은 엄청나게 어려운 일을 하면서 소득은 적잖아요. 이런 것들이 결국은 수도권으로 몰리게 된 원인이기도 하고. 그리고 지방도, 지방끼리도 불균형 발전을 하게 된 원인이기도 하잖아요. 근데 사람들이, 중요한 일도 있고 물론 중요하지 않을 일도 있고 노동력이 세게 들어가는 것도 있고 노동력이 조금 약하게 들어가는 것도 있지만 기본적으로 사람이 살아가는 데 필요한 소득 이런 것들은 삶의 질 이런 것들은 최대한 격차가 나지 않도록 해줘야 되거든요. 이런 것들이 앞으로 지방자치단체나 정부가 눈여겨봐야 될 지점이 아닌가 이렇게 생각을 합니다.◎ 박정호 > 네. 자 그리고 이 신산업도 그렇지만 청년들이 돌아와서 정착할 수 있는 그런 충남의 미래 이것도 많은 분들이 기대를 하실 것 같아요. 거기에 대해서도 여러 가지 생각하실 것 같습니다.◎ 박정현 > 맞습니다. 저 같은 경우는 부여에, 전국적으로 청년기금을 조성해서 청년들의 미래를 위해서 투자할 수 있는 예산을 확보하는 데가 기금으로 얼마나 있는지 모르겠는데. 저는 우리 부여에 매년 50억씩 지금 청년기금을 조성하고 있는데요. 이거는 청년들이 창업을 하거나 취업을 하기 위해서 필요할 때 아낌없이 지원하기 위해서 만들고 있거든요. 이런 것들을 제가 충남 성장 펀드라는 이름으로 한번 만들어 보려고 합니다. 구체적인 거는 지금 말씀드리기 어렵고요.◎ 박정호 > 그래요. 아 부여군민들이 여러 가지 고민이 있으실 것 같아요. 아 군에 붙잡아두고 싶기도 하고 큰일을 충남에서 또 더 큰 발전을 위해서 노력하는 모습을 또 보고 싶기도 하고. 아 이거 어려운 주제 같기도 한데. 충남에 대한 발전, 충남 서남부의 균형 여기에 대해서는 생각을 좀 많이 해오셨네요, 지금 들어보니까.◎ 박정현 > 왜냐면 제가 충남 부지사를 했잖아요. 제가 충남 부지사를 한 게 50살 때였는데 10년이 벌써 넘었네요. 10년이 훨씬 넘었는데 그때 이미 제가 부시자 취임할 때 주장했던 게 충남을 넘어 대한민국을 넘어 환황의 경제권을 만들자. 그리고 실제로 지사님께서 그때 당시에 도지사님께서 제 의견을 받아주셔가지고 중국, 그다음에 베트남, 일본. 동아시아 쪽에 지방 정부들이 참여하는 환황의 경제포럼을 만들어서 지금도 유지를 하고 있습니다. 그때 제가 주장했던 건데 지금 잘 이어지고 있고요. 저한테 기회가 온다면 한 번 더 레벨업시키는 그런 환황의 동아시아 경제권을 한번 구체적으로 실현시켜볼까 생각 중입니다.◎ 박정호 > 알겠습니다. 기대감을 가질 수밖에 없는데요. 앞으로 어떤 행보를 또 가지시고 어떤 일을 하실지 오마이TV가 또 계속 지켜보겠습니다 군수님.◎ 박정현 > 감사합니다.◎ 박정호 > 네. 끝으로 가시기 전에 못다 한 말씀이나 꼭 하고 싶은 말씀이 있다면 저희가 들어보고 마무리할 텐데요. 카메라 앞에 보시고 우리 시청자분께 마지막 말씀 좀 해주십시오.◎ 박정현 > 오마이TV 시청자 여러분. 정말 반갑습니다. 무려 구독자 수가 251만 명이나 되는 오마이TV에서 우리 박정호 기자님과 핫스팟 통해서 우리 부여군과 제가 여러 가지 이야기를 나눌 수 있는 기회를 주셔서 정말 고맙다는 말씀드립니다. 굉장히 대한민국이 어렵습니다. 그리고 특히 농촌 지자체가 어렵습니다. 무엇보다도 서민들과 농민들이 굉장히 쉽지 않습니다. 양극화 문제 또 지역별 격차 문제, 그리고 우리 청년들의 미래 이런 것들이 굉장히 불투명합니다. 그럼에도 불구하고 이재명 정부가 새롭게 들어서면서 불투명했던 정국이 지금 아주 밝게 열어지고 있고 새로운 희망을 갖게 됐습니다. 그래서 이재명 정부와 함께 지자체의 지자체장으로서 함께 대한민국 청년들과 대한민국에 밝은 미래를 주기 위해서 아주 여러 가지 구체적이고 실용적인 정책들을 많이 만들어내서 우리 어려운 분들에게 또 서민들에게 청년들에게 아주 밝은 희망을 줄 수 있는 그런 지자체장이 될 수 있도록 더 힘껏 노력하겠습니다. 감사합니다.◎ 박정호 > 네. 군수님 오늘 말씀 잘 들었습니다. 또 뵙겠습니다.◎ 박정현 > 감사합니다.◎ 박정호 > 네. 감사합니다. 지금까지 충남의 이재명 박정현 부여군수님과 말씀을 나눠봤습니다.