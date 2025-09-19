이 대통령, 22-26일 뉴욕 방문... 유엔총회 기조연설, 안보리회의 주재

큰사진보기 ▲이재명 대통령과 김혜경 여사가 일본·미국 방문을 위해 지난 8월 23일 성남 서울공항을 출발하며 공군 1호기에 올라 인사하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령이 오는 22일부터 26일까지 4박 5일간 제80차 유엔총회 참석차 뉴욕을 방문한다고 대통령실이 밝혔다.이 대통령으로서는 지난 6월 G7 정상회의와 8월 한일·한미정상회의에 이어 3번째 해외순방이자 첫 다자외교 무대 데뷔다.위 실장은 이번 뉴욕 방문으로 '돌아온 민주 한국, 글로벌 책임 강국'으로서의 위상을 제고하고, 세계경제포럼 의장 접견, 대한민국 투자 서밋 개최 등을 통해 민생과 경제를 챙기는 대통령의 국정 기조가 이어질 것이라고 밝혔다. 또 유엔 사무총장을 비롯 프랑스, 이탈리아, 우즈베키스탄, 체코, 폴란드 정상들과의 회담을 통해 방산 인프라 등 실질 협력을 논의해 국익중심 실용외교를 실천할 것이라고 강조했다.19일 기자 브리핑에 나선 위성락 대통령실 국가안보실장에 따르면, 이 대통령은 도착 첫날인 22일에는 래리 핑크 세계경제포럼 의장(블랙락 회장)을 만나 AI 및 에너지 전환과 관련한 협력 방안을 논의한다. 이어 미 상하원 의원단을 접견해 한미관계 발전을 위한 의회의 역할을 당부할 예정이다. 저녁에는 뉴욕 동포 간담회에 참석한다.둘째 날인 23일에는 이번 방문 하이라이트 일정인 유엔총회 고위급 회기 기조연설에 나선다. 이 대통령은 회의 참석 190여 개 정상 가운데 7번째로 나와 우리 정부의 대외 정책을 천명한다.위 실장은 이 대통령이 기조연설을 통해서 "민주 대한민국의 복귀를 선언하고 한반도 정책 등 우리 정부의 외교 비전을 제시하는 한편 인류의 평화와 번영을 이루어 나가기 위한 한국의 기여 방안에 대해서도 설명할 예정"이라고 밝혔다.이날 오후에는 안토니오 구테헤스 유엔 사무총장을 만나 글로벌 현안 대응에 있어서 유엔 중심의 다자주의를 강화하기 위한 방안을 논의하고, 대화와 협력을 통한 한반도 평화 정착을 위해 사무총장의 지지를 당부한다.저녁에는 미국 조야의 오피니언 리더들과 만찬을 함께하며 한미 관계의 발전 방안에 대한 제안을 듣고 의견을 나눌 예정이다.방문 셋째 날인 24일 오후 3시에는 대한민국 대통령으로서는 최초로 유엔 안전보장이사회(안보리) 공개 토의를 주재한다.이 회의는 인공지능(AI)과 국제 평화 안보를 주제로 개최되며, 이 대통령은 모두의 AI와 국제사회의 평화 안보 번영을 위한 공동 대응 논의를 주도한다.이 대통령은 방문 마지막 날인 25일 오전에는 미국 금융의 중심지인 월가에서 우리나라와 미국 경제 금융계 인사들이 참석하는 대한민국 투자 서밋 행사를 갖는다.이 자리에서 이 대통령은 우리 정부의 경제 정책을 소개하고 한국에 대한 투자를 요청하며, 코리아 디스카운트 해소를 넘어서 코리아 프리미엄을 알려 연중 최고가를 경신 중인 한국 증시에도 큰 효과를 기대한다는 계획이다.위 실장은 이번 방문중 도널드 트럼프 미국 대통령과의 회담 가능성에 대한 질문에 "최근에 비교적 크게 회담을 했고 10월(APEC정상회의)에도 회담 가능성이 열려있으며 여러 가지 여건이 복잡하기 때문에 계획하고 있지 않다"고 선을 그었다. 그러나 회의장에서 잠깐 조우하거나 약식회담이 열릴 가능성까지는 배제하지 않았다.시진핑 중국 주석의 APEC 정상회의 참석 여부는 "가능성이 열려 있고 방한하게 된다면 양자회담도 있을 것으로 예상하고 있다"고 답했다.한편, 위 실장은 프랑스가 주최하는 팔레스타인 국가 인정 관련 회의에 (이 대통령은 아니지만) 우리 측 대표도 참석할 예정이라고 밝혔다.위 실장은 "이 대통령의 실질적인 다자무대 데뷔인 이번 유엔총회 참석을 계기로 민주 대한민국의 국제사회 기여, 주요 국가들과의 관계 강화, 한국 경제에 대한 국제 신뢰도 제고가 종합적으로 이루어지도록 잘 준비해 나가겠다"고 강조했다.