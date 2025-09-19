"혐중 시위 막아달라" 중학교 교장 호소 글 나비효과, 서울교육감·총리도 나섰다

극우단체가 서울 시내를 돌며 혐중(중국혐오)시위를 벌이는 것에 대해 정근식 서울시교육감이 "혐오와 차별의 언어가 교실에 스며드는 것은 한국 사회공동체의 미래에 대한 무서운 위협"이라고 우려했다.
지난 17일, 서울 영등포구 대림동 주변 A중학교 교장과 지난 18일, 한미라 서울 남부교육장의 '혐중집회 반대 호소 글'에 이어 서울시교육감까지 나선 것이다. (관련기사 : [단독] '대림동 극우 집회'에 현직 교장 편지 "혐오 막아달라"
(https://omn.kr/2fctb), '혐중 집회'에 서울남부교육장도 "혐오 노출된 학생들 도와주세요"
(https://omn.kr/2fd5t)
정근식 "해외에서 우리 학생들이 혐한 시위에 노출된다면..."
19일 오후, 정 교육감은 페이스북에 올린 글에서 "혐중시위 장소 인근에 다문화 학생 비율이 높은 학교가 있다는 점에서, 특히 심각하게 받아들이고 있다"면서 "단 한 명의 아이도 피부색, 언어, 문화가 다르다는 이유로 학교에서 불안감을 느끼거나 상처받는 일이 있어서는 안 된다"고 강조했다. 그러면서 "혐오와 차별을 부추기는 활동은 그 대상이 무엇이건 결코 정당화될 수 없으며, 학교 주변에선 더욱 용납될 수 없다"고 지적했다.
이어 정 교육감은 "우리 학생들이 해외로 나아갔을 때, 이른바 혐한 시위에 노출된다면, 얼마나 큰 상처를 입을지 생각해야 한다. 혐오는 새로운 혐오를 낳고, 차별은 또 다른 차별을 부른다"면서 "혐오와 차별의 언어가 교실에 스며들 때, 미래세대는 평화와 공존이 아닌 폭력과 배제를 먼저 배우게 된다. 이는 한국 사회 공동체의 미래에 대한 무서운 위협"이라고 우려했다.
이에 따라 정 교육감은 "서울시교육청은 모든 형태의 혐오와 차별로부터 우리 학생들을 지키기 위해 최선을 다할 것"이라면서 "정부, 시민사회와 긴밀히 협력하여, 다문화 학생에 대한 보호 체계를 강화하고, 부당한 차별과 혐오를 막고 존중과 배려의 감수성을 기르는 교육을 보다 활발히 진행하겠다"고 약속했다.
서울시교육청 관계자는 <오마이뉴스>에 "이주민 학생도 엄연한 서울시교육청 소속 학생"이라면서 "이들의 안전을 보호하기 위해, 정 교육감과 교육청이 정부에 혐오시위 관련 요구할 것은 요구하고, 학교 안전 방안을 준비할 것은 준비할 것"이라고 설명했다.
앞서 이날 오전, 현직 유초중고 관리자들의 모임인 전국교장교감원장원감 좋은교육정책포럼도 입장문을 내어 "우리는 최근 극우단체 대림동 집회와 관련하여 서울 소재 중학교와 지원청이 표명한 우려와 걱정에 깊이 공감한다"면서 "교육청과 교육부, 그리고 관련 정부기관, 특히 정치권이 문제 해결을 위해 보다 적극적인 대책을 마련할 것을 촉구한다"고 밝혔다. (관련 기사: "아이들 앞 혐오집회, 정부가 나서라"...교장·교감 첫 집단성명 https://omn.kr/2fdpc)
강민정 전 국회의원(더불어민주당)도 페이스북에 "혐오와 차별이 확산되고 있는 이때 우리는 민주주의의 또 다른 위기를 본다"면서 "교육을 책임지고 있는 교장선생님과 교육장이 아이들과 민주주의를 지키기 위한 용기 있는 실천에 깊은 감사를 드린다"고 적었다.
서울시의회 교육위의 우형찬 의원(더불어민주당)도 지난 18일 보도자료에서 "아이들이 배우고 자라는 삶의 공간 인근에서 지역사회에 상처를 남기는 혐오집회는 더 이상 허용돼서는 안 된다"면서 "극우단체의 혐오 집회는 민주주의의 이름을 빌린 아이들에 대한 폭력"이라고 비판했다.
김민석 국무총리, '혐중시위' 겨냥해 "강력 조치" 지시
한편, 김민석 국무총리는 19일, 혐중시위에 대해 "집회·시위 상황을 면밀하게 모니터링하고, 필요시 '집회 및 시위에 관한 법률'과 '경찰관직무집행법' 등에 따라 강력하게 조치하라"고 이재성 경찰청장 직무대행에게 긴급 지시했다. "해당 지역 상인들과 주민들, 그리고 체류 중국인들의 일상생활에 불편과 불안감이 커지지 않도록 안전 확보와 질서 유지에 최선을 다하라"고도 강조했다.
앞서, 이재명 대통령은 지난 9일 국무회의에서 서울 명동 일대에서 벌어진 혐중집회에 대해 "특정 국가 관광객을 모욕하는 집회를 하고 있는 것은 표현의 자유가 아닌 '깽판'"이라고 규정한 바 있다.