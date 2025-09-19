교황청 세미나에서 청소년보호 외친 'BTF 푸른나무재단'

큰사진보기 ▲바티칸에서 발표하는 BTF 푸른나무재단 박길성 이사장. ⓒ BTF 푸른나무재단 관련사진보기

지난 9월 11일부터 이틀간 로마 바티칸 교황청에서 열린 교황청 신학학술원 국제세미나에 우리나라 BTF(The Blue Tree Foundation) 푸른나무재단 (아래 푸른나무재단)이 교황청 공식 초청으로 청소년 보호와 AI 시대의 새로운 폭력 대응 과제의 시급성을 촉구한 것으로 알려졌다.푸른나무재단은 19일 "전임 프란치스코 교황에게 직접 임명받은 안토니오 스타글리아노 교황청 신학학술원장에게 '보호받지 못하는 이들을 지키기 위한 옹호'라는 주제로 연설해 달라는 초청을 받았다"며 "박길성 이사장이 유일한 한국 연사였고 전 세계 NGO 최초였다"고 밝혔다.교황청 국제세미나는 "창조, 자연, 환경, 평화로운 세상을 위하여"라는 주제로 전 세계 종교·학계·문화·시민사회 인사들이 모여 인류와 피조물의 공동선을 위한 대화를 나누기 위한 자리다.성 베드로 대성당 클레멘타인 홀에서 참가자들을 만난 교황 레오 14세는 "환경적 지속가능성과 창조물 보호는 인류 생존을 위한 필수적인 약속이며 우리 사회의 조직과 평화롭고 협력적인 인류 공존 가능성에 직접적인 영향을 미친다. 세계의 환경적, 사회적 조건을 개선하기 위한 모든 노력은 지역적, 국가적, 문화적, 심지어 종교적 장벽과 한계를 초월하는 연대와 협력의 자세로 각자 맡은 바를 다하는 모든 사람의 헌신을 필요로 한다"고 강조했다.교황 레오 14세는 또 "오늘날 사회 교리는 디지털 과제에 대한 현명한 해답을 제시하도록 요구받고 있다. 인공지능이라는 복잡한 세계에 대한 순전히 윤리적인 접근만으로는 충분하지 않기 때문에 신학이 직접 개입해야 한다"며 모든 참가자들의 기여에 감사와 축복을 전했다.이는 교황이 AI의 중요성을 강조하면서 또 도덕적 위기에 함께 대응하기 위해 국제적 협력이 필수라는 것을 강조한 것으로 해석된다.박길성 푸른나무재단 이사장은 '피조물의 찬가 – 보호받지 못하는 이들을 위한 옹호(청소년 위기 문제)' 세션에서 발표자로 나서 청소년 보호와 AI 시대의 새로운 폭력 대응 과제의 시급성에 대해 발표했다.박 이사장은 "AI 기업들이 강력한 지위를 갖는 만큼 큰 힘에는 큰 책임이 따른다는 원칙을 새겨야 한다"며 청소년을 위한 AI SOS 센터 설립 구상도 공개했다. 국제사회가 공동으로 추진해야 할 과제로 ▲구체적인 디지털 AI 윤리 가이드라인 수립 ▲AI 플랫폼 평가 지수 도입 및 정기 점검 ▲사각지대에 놓인 피해자 보호 매뉴얼 제공을 강조하고 권위 있는 국제기구의 필요성도 강조했다.푸른나무재단은 30년전 학교폭력으로 인해 16세의 나이에 스스로 생을 마감한 한 소년의 비극적인 죽음으로 그의 이버지가 다시는 이런 비극이 다시 일어나지 않기를 바라는 마음으로 설립한 단체로, UN 경제사회이사회로부터 특별협의 지위를 부여받은 청소년 NGO다.