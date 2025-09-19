태안군의회 "서해의 격렬비열도, 동해의 독도와 격 맞춰야"

큰사진보기 ▲태안군의회가 19일 ‘격렬비열도의 국가적 가치 재조명 및 지원 촉구 건의안’을 채택했다. ⓒ 태안군의회 관련사진보기

큰사진보기 ▲김영인 태안군의원. ⓒ 태안군의회 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

태안군의회가 19일 '격렬비열도의 국가적 가치 재조명 및 지원 촉구 건의안'을 채택했다.김영인 의원은 제314회 임시회 제7차 본회의에서 격렬비열도를 '서해의 독도'로 규정하고 국가 차원의 실질적 지원과 특별법 제정을 강력히 촉구했다.김 의원은 건의안에서 "격렬비열도는 충남 태안군 서쪽 끝단에 위치한 서해 영해기점의 최전선 무인도서로 지정학적·군사적·생태적·경제적 가치가 매우 높은 섬임에도 불구하고 국가적 차원의 관리와 지원이 극히 미흡하다"고 지적했다.이어 "격렬비열도는 단순한 섬이 아니라, 대한민국의 국경선이자 해양 주권의 상징"이라며 "그동안 태안군과 민간이 중심이 되어 자발적인 보호 활동과 제도 개선을 추진해 왔지만, 국가적 관리체계의 부재로 실효적 보전과 활용에 한계가 크다"고 강조했다.김 의원은 동해의 독도가 '독도의 지속가능한 이용에 관한 법률'을 통해 종합적인 관리 기반을 갖춘 데 반해, 격렬비열도는 '무인도서의 보전 및 관리에 관한 법률'만으로는 외교·안보·생태·관광 등 다차원적 가치를 포괄하기 어려운 현실을 지적했다.태안군의회는 건의문 채택을 통해 ▲격렬비열도의 사유지 조속 매입과 공공관리체계 마련 ▲독도와 같은 위상의 전담 특별법 제정 ▲격렬비열도의 날(7월 4일)을 포함한 국가 홍보·교육 콘텐츠 제작·확산 ▲접안시설 조속 건설 및 정기 여객선 항로 개설 ▲인근 비행장과 연계한 '땅끝 관광 콘텐츠' 개발 지원을 촉구했다.김영인 의원은 끝으로 "격렬비열도가 단순히 지역 자산이 아닌 국가 안보와 해양영토 수호의 상징임을 인식해야 한다"며 "지방정부와 민간의 노력만으로는 한계가 있는 만큼, 이제는 중앙정부와 국회의 책임 있는 제도적 대응이 필요하다"고 강조했다.