안귀령 대변인에게 총부리 잡혔던 계엄군 "혼란스러웠다"

▲더불어민주당 소속 '윤석열 정부의 비상계엄 선포를 통한 내란 혐의 진상규명 국정조사특별위원회' 한병도 의원 등이 2월 16일 서울 여의도 국회 소통관에서 비상계엄 당시 계엄군의 국회 단전 조치 모습이 담긴 CCTV 영상을 공개하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기