안귀령 대변인에게 총부리 잡혔던 계엄군 "혼란스러웠다"

12.3 비상계엄 당시 국회에서 민간인과 대치했던 특수전사령부 707특수임무단 이아무개 상사가 "폭력적인 분들도 있었지만, 적대세력으로 판단할 수 있는 기준이 없었다"고 19일 법정에서 증언했다. 그는 안귀령 더불어민주당 대변인에게 총부리를 잡혔을 때도 비슷한 상황이었다고 했다.
이 상사는 이날 서울중앙지방법원 형사합의25부(재판장 지귀연 부장판사) 심리로 열린 윤석열씨 내란 우두머리 혐의 사건 19차 공판에서 국회 출동 지시를 받았을 때 "국회의원이 뭐 하는 걸 막으려는 것보다 국회의사당이 종북세력에 의해 점거됐다는 생각을 갖고 갔다
"고 말했다. 하지만 몇 가지 의문은 있었다. 단지 '국회 차단'이 임무의 전부였고, 지형은 티맵으로 확인하고, 수방사의 비행 승인 보류 탓인지 몰랐지만 중간에 헬기가 돌던 상황 모두 자연스럽지 않았다.
국회 도착 후, 이 상사가 속한 9지역대는 김현태 단장 지시로 본청 정문을 통제하러 갔지만 이미 많은 사람들이 몰려 있었다. 이 상사는 이때 안귀령 대변인에게 총부리를 잡혔다. 그는 수사기관에서 조사를 받으며 "안귀령에게 강한 라이트를 비추면 손을 떼겠구나 판단했다. 플래시를 비쳤다"고 진술했다.
- 조재철 검사 "신원을 알 수 없는 사람이 총을 잡고 흔드는데도 라이트를 비추는 방식으로 대응한 것을 보면 국회 경내에 즉시 제압해야 할 반국가세력이 있다고 인지하지 않은 것 같다."
- 이아무개 상사 "당시 정문에서 마주친 분들은 폭력적인 분들도 있었지만, 안귀령과 관련해선 저의 행동은 (상대방이) 여성이었고, 그렇게 해야 한다고 생각했다."
- 조재철 검사 "민간인 중에 적대세력이 있나 확인해보진 않았는가."
- 이아무개 상사 "그 당시에 그분들을 적대세력으로 판단할 수 있는 기준이 없었다."
이후 707특임단 일부는 김현태 단장 지시로 국회 본청 2층 우측 국민의힘 정책위의장실 유리창을 깨고 내부로 진입했지만 번번이 국회 관계자들의 저항에 막혔다. 이 상사는 "민간인 회피 목적으로 돌았는데, 계속 몰리듯이 돌아다녔다.
갈 때마다 욕이라든가 위협적으로 하는 분들이 많아서 삥삥 돌았다"며 "혼란이 많이 왔다. '이 사람들은 도대체 누구길래 소리치고, 욕하고, 물병 던지는 행동을 할까. 이 상황이 도대체 어떻게 흘러가는 걸까'
가 저희가 갖고 있는 생각이었다"고 했다.
김현태 단장과 707특임단원들은 2층에서 3층으로, 3층에서 4층으로 돌아다니다가 12월 4일 오전 1시 1분경 엘리베이터를 타고 지하 1층으로 내려갔다. 이 상사는 지하 1층에서 김 단장으로부터 "차단기를 찾아봐라. 차단기를 내릴 수 없겠냐"
는 지시를 받았다. 그는 "내리기 전에 '진짜 내리냐'고 물어봤을 때 '내리라'고 해서 내렸다"고 설명했다. 다만 '조명을 꺼야 된다'는 말은 없었고, 스스로도 국회 본청 규모를 볼 때 전체 정전은 안 될 것으로 예상했다고 덧붙였다.
이 상사는 출동 당시 케이블 타이
도 소지했다. 그는 "기본 휴대 품목이라서 지시사항이 없어도 무조건 항상 휴대하는 품목 중 하나"라며 "작전시 미식별자 또는 전투포로들을 통제하기 위해서 손을 포박하는 용도
로, 개인별로 두 개 이상씩은 항상 휴대한다"고 설명했다. 김현태 단장은 지난 2월 6일 헌법재판소에서 케이블타이 용도가 "문을 봉쇄할 목적"이라고 증언했지만 <오마이뉴스> 취재 결과 거짓말로 드러났다. 국회 국정조사특별위원회는 그를 위증죄로 고발했다.
