'윤석열 파면 현수막' 박정현 부여군수 "내가 목소리 낸 이유는..."

박정현 충남 부여 군수

박정현 부여군수가 지난 3월 충남 부여군 청사에 건 '윤석열 파면 촉구' 현수막

군청 청사에 '윤석열 파면' 현수막 게시해 화제가 됐던 박정현 충남 부여군수가 < 오마이TV >에 출연해 지역에서 그가 '리틀 이재명'으로 불리게 된 사연을 소개해 눈길을 끌었다. 박 군수는 '현수막 사건'에 대한 검찰의 처분이 늦어지고 있는 것에 대해서도 불편한 심경을 드러냈다. 박 군수의 < 오마이TV > 출연은 이번이 처음이다.앞서 박 군수는 '윤석열 탄핵' 직전인 지난 3월 7일 부여군 여성회관에 '헌정유린 국헌문란 윤석열을 파면하라'는 내용이 담긴 현수막을 걸어 화제가 됐다. 시민들의 응원도 쏟아졌다. 하지만 이후 박 군수 사건은 경찰 수사로 이어졌다. 현수막 사건은 최근 경찰의 보완수사 끝에 현재 대전지방검찰청 논산지청에 재송치된 상태다. 혐의는 옥외광고물법 위반과 공유 재산 및 물품관리법 위반 등이다.검찰은 지난 7월, 해당 사건에 대해 경찰에 보완 수사를 요청했다. 그러나 경찰은 추가로 혐의점을 찾지 못한 것으로 전해졌다. 박 군수는 12.3내란 국면에서 지자체장으로는 천국 최초로 윤석열 파면을 촉구하는 1인시위를 벌이고, 군청 청사에 현수막을 걸었다.박 군수는 "대통령(윤석열)이 그 자리에 있으면 제2, 제3의 계엄을 시도할 가능성이 높았다. 국민들이 위기의식을 느꼈다. 지자체장이기 이전에 국민이고, 민주주의를 수호할 책무도 있었다. 그래서 목소리를 냈다"라고 말했다.현수막 사건에 대해 검찰의 처분이 지연되고 있는 것과 관련해서도 박 군수는 "현수막을 걸고 나서 극우 단체로부터 엄청난 공격을 받았다. 검찰이 경찰에 보완수사 요구를 해서 재수사까지 했다. 검찰은 기소 혹은 불기소 처분도 안하고 사건을 종결하지 않고 있다. 벌써 6개월이 지나고 있다. 지금까지 기소 여부도 확인해 주지 않고 있다"고 지적했다.하지만 박 군수는 지역에서는 '강성' 이미지 보다 정책으로 주목 받고 있기도 하다. 일각에서는 박 군수를 '충남의 이재명', '리틀 이재명'으로 부르기도 한다.실제로 2018년 부여 군수로 당선된 박 군수는 부여에서 전자식 지역화폐인 굿뜨래 페이를 도입해 기본소득 개념을 확산시켰다. 카드망도 수수료 부담을 줄이기 위해 자체 개발했다. 또 농민기본소득도 부여에서 충남 최초로 실시했다.박 군수는 "이재명 대통령과 동갑 친구이기도 하다. 이 대통령이 성남 시장 이전, 내가 부여 군수 이전 즉 무관 시절인 2007년부터 2008년까지 정당활동을 함께 했다. (이재명은) 일을 잘하는 분이다. 그 당시는 대통령이 될 것이라고는 생각을 못했다. 지금 생각해 보니 그때 더 친해졌어야 한다"라며 웃었다.그는 이재명 정부의 기본소득 정책에 대한 입장도 밝혔다. 박 군수는 "정부는 내년부터 기본소득을 구현하기 위해 6곳의 시범 지자체를 정한다. 모든 주민이 1년에 180만 원 정도이다. 인구 4만 이하가 기준이다. 인구 5만인 부여군은 해당이 안 된다. 하지만 이왕이면 이미 기본소득을 정책으로 반영해서 성공을 거두고 있는 지역에 가산점을 줘서 더 잘할 수 있도록 해야 한다"고 당부했다.앞서 2018년 지방선거에서는 박 군수는 '민주당 바람'을 타고 보수 성지인 부여군수로 당선됐다. 당시 충남에서는 15개 시장 군수 중 11명이 민주당에서 나왔다. 하지만 2022년 지방선거에서는 상황이 역전됐다. 민주당 지자체장이 3명으로 줄고 국민의힘 지자체장이 12명으로 늘었다. 그 와중에도 박 군수는 '군민 유권자' 62%의 지지를 얻으며 재선에 성공했다.이에 대해 박 군수는 "부여는 김종필 전 총리의 정치적 기반이 되었던 지역이다. 그래서 보수의 성지로 불린다. 이런 곳에서 (민주당인 제가) 재선을 한 것에 대해 부여 군민들과 어르신들에게 감사한 마음"이라고 말했다.이어 "지역 어르신들은 민주당은 마음에 들어 하지 않지만 박정현을 지지하는 경우가 많다. 일부 어르신들은 '군수는 정치보다는 군정 살림을 잘하는 사람이 해야 한다'고 논리를 만들어 지지하고 있다"고 전했다. 그러면서 "보수 진보의 이념을 넘어선 지지가 있다. 그만큼 책임감을 갖고 노력을 해야 한다는 생각이 든다"고 말했다.