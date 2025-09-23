자폐 스펙트럼 아들과 다른 집에 놀러갔다가 생긴 일

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

나는 자폐 스펙트럼 아들을 양육하는 엄마다. 나의 육아는 재작년 자폐 스펙트럼 진단과 함께 망망대해에서 길을 잃은 듯한 느낌이었다. 그러나 시간이 흐른 후 자폐라는 진단명은 오히려 아이를 이해할 수 있는 가이드가 됐고, 내 마음을 다스리는 처방전이 되기도 했다.그러던 어느 날 아들이 또래에게도 관심을 보인다는 것을 어렴풋이 느꼈다. 내가 알고 있는 지식으로는 자폐 스펙트럼은 타인에게 관심이 없다는 것이었지만, 자폐를 가진 아이들도 커가면서 사람에게 관심이 생긴다는 것을 알게 되었다. 문제는 타인에 대한 관심이나 사회성 욕구가 늘어났다고 해서, 그것이 꼭 사회성이 개선된다는 뜻은 아니라는 거였다. 그러나 타인에게 티끌만큼이라도 관심이 생겼을 때, 사회성에 도움이 된다면 억지로라도 그런 자극들을 만들어주고 싶었다.이런저런 자격지심과 핑계들로 친분 관계가 많지 않았지만, 아이를 위해서 나도 용기를 내보기로 결심했다. 고민 끝에 평소에도 언니 동생처럼 지내며 내 사정을 소상히 아는, 비슷한 또래를 키우는 선배에게 아이와 함께 집에 놀러 가도 되냐고 넌지시 제안을 했고, 고맙게도 선배는 선뜻 놀러 와도 된다고 제안을 받아들였다.아이를 키우며 했던 다양한 고민들과 세상에 받은 상처들을 묵묵히 들어주던 그녀였기에, 사실 내심 그녀의 호의를 어느 정도 기대했는지도 모르겠다. 차마 세상에는 대놓고 바라지 못했던, 따뜻한 호의와 우리 모자에 대한 은근한 환대를 바랐다.약속의 날, 선배와 선배의 아들은 기대처럼 우리 모자를 반갑게 맞아주었고 그 모습에 슬그머니 해피엔딩을 꿈꿨다. 수많은 관계에서의 상처들, 아들이 다가가면 갈수록 멀어졌던 친구들, 야생 같았던 일상의 관계들로부터 벗어나 우리 모자를 받아줄 아늑한 온실 같은 곳을 드디어 찾았노라 하며 속으로 작은 쾌재를 불렀다.선배의 배려와 손님맞이는 예상보다 더 따뜻했고, 즐거웠다. 생각지 않았던 식사 대접과 아들과 놀아주기 위해 기다리고 있는 동료의 속 깊은 아들 역시 우리 모자를 위한 선물처럼 느껴졌다. 이러한 다소 억지스러운 만남이 어쩌면 조금은 무리일 수도 있다는 생각이 들기도 했지만, 억지스러움에 기대서라도, 한번쯤은 아들에게도 이런 시간이 필요하다 느꼈기에 동료에 대한 미안함과 고마움은 잠시 내려두었다. 그렇게 한동안은 내가 그려왔던 만남이 그려졌다.문제는 시간이 지나서 저녁밥을 다 먹고, 두 아이들에게 생긴 쿨타임에서 발생했다. 배도 채웠고, 낯선 동료의 집도 어느 정도 익숙해진 아들은 상동 행동을 반복하기 시작했다. 아들의 상동 행동은 주로 문을 열고 닫는 행동이었는데, 이런 행동을 본 동료의 아들이 이런 행동들을 보고 의문을 제기했다. "엄마, OO이는 왜 문을 열었다 닫았다 하는 거야? 문 고장 나면 어떡해?"당황한 선배도 뭐라 선뜻 대답하지 못했다. 그리고 나 역시 뭐라고 말해야 할지, 고작 초등학생 2학년인 아이가 '상동 행동'이라는 말을 알기나 할지, '자폐 스펙트럼'이라는 진단명은 또 너무 생소하지 않을지, 이런저런 생각만 들 뿐, 생각보다 쉽게 입을 떼기가 어려웠다.망설이는 사이 선배 아들의 의구심은 점점 커져만 갔고, 아들의 낯선 행동들은 늘어만 갔다. 둘이 놀이라도 할 것을 기대했지만, 아들이 문에만 관심이 있으니, 지루했던 선배의 아들은 심심하다고 작은 투정을 부리기 시작했고, 더 이상 선배의 집에 머무르는 것은 무리라고 판단한 나는 급히 선배의 집을 나섰다. 예상보다 빠른 나의 귀가에 선배도 적잖이 당황한 듯 보였지만, 서로를 위해서는 빨리 집에 가는 게 낫다고 생각했다.집에 가는 길, 선배에게서 전화가 왔다."그렇게 갑자기 가버리면 어떡해?""아... ㅁㅁ이가 심심해 하는 거 같기도 하고 그래서요.""심심해하기는! 지금 ㅁㅁ이가 자기 때문에 급히 가버린 거냐고 계속 물어보네."알고 보니, 선배의 아들은 동생이 자신과 놀지 않고 문만 열고 닫는 게 궁금하고 의아해서 그런 질문을 했던 것이다. 동생과 함께 놀 것이라 생각했는데 동생이 문만 바라보자 실망을 했다고 한다. 그리고 선배도 아들의 그런 행동과 자폐 스펙트럼에 대해 뭐라고 설명해야 할지, 입이 떨어지지 않아서 설명을 못했던 거라고, 혹시 마음이 상했냐고 울먹였다. 속 깊은 선배도 급히 쫓기듯 가는 내 모습을 보며 얼마나 속이 상했을까. 그제야 선배의 마음이 보였고 선배에게도 가혹한 일이 된 거 같아 나 또한 눈물이 났다.자폐 스펙트럼을 양육하는 나의 처지를 알아 달라고 세상에 투정만 부렸지, 어떻게 설명해야 할지 생각해 본 적은 없었다. 그런 일은 사회에서, 학교에서 알아서 해주겠거니 생각했다. 그러나 나부터 세상에 어떻게 설명해야 할지 준비하고 알아야 하는 거였다. 선배에게는 다음 만남을 기약했고 그때에는 제대로 된 설명을 해주겠다고 다짐했다.그리고 학교와 사회에서 시행하는 '장애 이해 교육'이 수박 겉핥기 식은 아닌지, 다양한 종류와 형태의 장애와 장애인에 대한 인식 개선이 교육에 녹아있는지 궁금해졌다. 장애 이해 교육은 단지 장애를 이해하는 것을 넘어서 서로 다른 사람들을 존중하고 함께 살아갈 수 있는 방법을 배우는 과정이다. 장애 이해 교육은 결국 모든 사람에게 혜택을 준다. 더불어 살아가는 세상에서 필요한 건 어쩌면 코딩 교육보다, AI 관련된 교육보다, 사람에 관한, 우리에 관한 교육이 아닐까?다음에 선배 아들을 만난다면 그때에는 제대로 된 설명을 할 수 있을 것 같다."자폐 스펙트럼이란건 세상을 조금 다르게 보는 방식이란다. 예를 들어 사람들과 이야기하기 어렵거나, 똑같은 일을 반복하거나, 자동차 바퀴만 좋아할 수도 있지. 자폐 스펙트럼을 가진 친구들은 자기만의 특별한 방식으로 세상을 경험하는 거야. 어때? 오히려 멋지지 않니?"