쌈도 먹고 공연도 본다... '쌈 축제' 어떤가요

덧붙이는 글 | 이 기사는 화성시민신문에도 실렸습니다.

결실의 계절 10월, 경기도 화성 민들레연극마을에서 2025 '쌈축제'가 펼쳐진다. 10월 18일과 19일 이틀간 열리는 이번 축제는 '경기마을 경기진작 사업'의 일환으로 지역 공동체의 문화 활력을 북돋우고 지역 소비를 촉진하기 위해 마련됐다.공연예술과 농촌의 일상을 결합한 독창적인 구성으로, 관객과 배우가 한 식탁에 둘러앉아 쌈을 싸고 이야기를 나누며, 식사가 곧 연극이 되는 특별한 경험을 하게 된다.쌈식탁은 '흥부네 밥상'으로 마련된다. 흥부는 손님을 정성으로 대접하고 싶으나 특별한 재료가 없다. 방이 비좁아 잔디밭에 식탁을 펼친다. 이때 놀부네 주방장이 흥부를 도와 신선한 재료로 건강한 식탁을 마련한다.이 과정에서 관객들도 적극 참여하는 '참여형 연극'으로 잔디밭에 마련된 식탁에서 배우가 이끄는 상황에 반응하다 보면 관객들은 저절로 삶의 희노애락을 나누게 되고, 그 과정에서 생각지도 못한 쌈이 만들어진다.제철, 현장에서 구하는 식재료로 마련된 '쌈식탁'엔 도시에선 만나기 힘든 농촌의 정취와 예술적 감성이 담겨 있다.'쌈축제'는 '점심쌈'과 '저녁쌈' 두 가지 코스로 운영된다. 점심쌈 코스는 오전 11시부터 오후 3시까지 진행되며, '흥부네 밥상'을 시작으로 야외공연과 체험 프로그램으로 이어진다.저녁쌈 코스는 오후 2시부터 6시까지로, 먼저 체험과 야외공연을 즐긴 뒤 오후 4시에 '흥부네 밥상'이 차려진다.관객은 일정에 따라 원하는 코스를 선택할 수 있어 가족 단위 나들이에 적합하다.체험 프로그램도 다채롭다. '그것도 김치!(유료)'는 '고추피클'이나 '깻잎페스토'를 직접 만드는데, 현대인의 다양한 식단에 맞춰 전통 식단의 김치에 해당하는 역할을 하는 음식을 우리 농산물로 직접 만들어보는 체험이다.무료로 진행하는 '그래도 밥심!'은 놀부에게 쌀을 얻기 위해 관객들이 직접 탈곡도 하고 콩타작, 땅콩수확을 하여 그 품삯으로 현장에서 직접 도정기로 찧은 쌀을 얻는다.무료지만 미리 신청해서 즐기는 '신화놀이'가 있다. '밑 빠진 독에 물 붓기', 두 사람이 한 마리의 짐승을 표현하는 사자춤, 호랑이춤, 황소춤을 몸으로 익힐 수 있다.'움직이는 장터'에서는 화성 지역의 농산물과 간식을 구매할 수 있어 나들이의 즐거움을 더한다.가격은 2만 원으로, 식사가 곁들여진 '흥부네 밥상'과 야외공연, 체험 프로그램, 갓 찧은 쌀 2인분이 모두 포함된다.참가 연령은 만 4세 이상이며, 원활한 진행을 위해 공연 시작 20분 전 도착이 권장된다. 예매는 네이버 예약을 통해 가능하다.송인현 민들레연극마을 대표는 "처음으로 선보이는 2025 '쌈축제'는 공연예술과 농업, 지역문화를 엮어낸 새로운 축제 모델이다"라며 "이는 그동안 극단민들레가 주창해온 '실용극'의 현장 실천이기도 하다"고 축제 기획의도를 밝혔다.경기도와 화성특례시의 후원 아래, '경기마을 경기진작 사업'의 취지를 문화적으로 구현한 이번 축제는 도시 관객에게는 농촌의 일상을 선물하고, 지역 사회에는 특산물 소비라는 실질적 혜택을 남긴다. 첫걸음이기에 더욱 의미 있는 '쌈축제', 올가을 민들레연극마을에서 어떤 울림을 남길지 기대된다.