민주당 소속 오영훈 제주 지사의 이상한 고발... 왜?

최근 제주특별자치도가 고부건 변호사를 명예훼손으로 고발하면서 그 배경을 두고 제주 정가가 시끄럽습니다(관련기사: 제주도에 고발 당한 변호사 "입막음 시도"
제주도가 고 변호사를 고발한 이유는 그가 자신의 페이스북에 '오영훈 제주도지사가 윤석열 전 대통령의 12·3 계엄선포 사태 당시 불법 계엄에 동조했다'고 주장하는 글을 올렸기 때문입니다.
고 변호사는 자기 주장의 근거로 제주도가 비상계엄 당시 배포한 보도자료에 "행안부의 지시에 따라 제주도청이 폐쇄되었다"는 문구와 오 지사가 계엄 당일 3시간여 동안 모습을 드러내지 않았다는 점을 내세웠습니다.
실제로 계엄 당시 발표한 제주도의 보도자료를 보면 "(2024. 12. 3.) 오후 11시 17분 행정안전부 당직실의 지시에 따라 청사 출입문 폐쇄와 출입자 통제를 실시했으며", "(2024. 12. 4.) 오전 2시 13분에는 행안부 당직실의 추가 지시에 따라 청사 출입문 폐쇄 및 출입자 통제 조치를 해제했다"고 기재돼 있습니다.
오 지사가 계엄 당일 3시간여 동안 모습을 보이지 않았던 것도 사실입니다. 오 지사는 "자택에 있었다"고 해명했지만, 김동연 경기지사처럼 페이스북에 계엄을 반대하는 글을 올리거나 행안부의 도청 봉쇄 요청을 즉각 거부하라는 지시를 내리지 않아 의아해했던 도민들도 많았습니다.
제주도는 민주당 소속 지방자치단체장인데도 행안부 요청에 따라 청사를 폐쇄했습니다.
오 지사는 왜 고 변호사를 고발했나
지난 15일 강재병 제주도 대변인은 "제주도가 불법 비상계엄에 동조했다는 주장은 완벽한 허위이며, 도지사와 제주도 공직자들의 명예를 심각하게 훼손하는 행위라고 판단해 고발조치했다"라면서 "고발 대상자는 언론인이나 언론 보도와 관련이 없고, 자신의 SNS에 관련 글을 올린 사람"이라고 밝혔습니다.
비상계엄 당일 오 지사의 행적을 두고 그동안 시민사회나 언론의 비판이 없지는 않았습니다. 오 지사가 이런 비판에 사과는 하지 않고 오히려 페이스북에 글을 올린 고 변호사만 고발한 것은 부적절하다는 비판도 나옵니다.
지난 15일 홍명환 전 도의원은 자신의 페이스북에 "이재명 정부 국정과제 기획위원회 관계자 k변호사를 명예훼손으로 고발했다"라며 "오 지사 주변 인물들이 페북에서 음모론 해석도 자주 하는데...차기 지방선거를 염두에 두고 하는 조치가 아닌가 생각된다"라는 글을 올렸습니다.
제주 정가에서는 전현희 더불어민주당 3대(내란·김건희·채상병) 특검 종합 대응 특별위원회 위원장이 오세훈 서울시장과 유정복 인천시장, 김진태 강원지사 등 국민의힘 광역자치단체장의 내란 가담 여부 진상규명을 추진하겠다고 밝혔던 점이 오 지사에게도 부담이 될 수 있다는 의견도 있습니다.
내년 지방선거를 앞두고 있지만, 외부 시선으로 보면 같은 진영인데 명예훼손 고발은 너무 심하다는 말도 나옵니다. 오 지사와 고 변호사의 관계를 두고 홍 전 의원은 "선거로 보면 지난 경선 시 상대후보의 대변인이었으니 내편이나 정치적 동지가 아니라고, 확실히 규정한 것 같다"고 말했습니다.
지난 지방선거 당시 경선 상대였던 문대림 후보의 대변인이었던 고 변호사는 오 지사의 칼호텔 공공매입 공약을 두고 "한진그룹 부동산에 집착하는 이유를 밝히라"고 비판하는 등 오 지사를 비판하는 논평 등을 자주 발표했습니다.
민주당 소속 오 지사에 대한 기대치, 너무 높았나
오영훈 지사는 민주당 소속 제주 지역 국회의원이었고, 지방선거에서도 민주당 후보로 당선했습니다. 그러나 민주당 관계자들 사이에선 "오 지사가 민주당 소속이 맞는지 의심이 될 때가 많다"라는 의견도 있습니다. 이는 오 지사가 민주당 소속 지자체장에 대한 도민들의 기대치에 미치지 못했기 때문으로 풀이됩니다.
원희룡 도정 당시 민주당 지지자들과 도민들이 가장 반대했던 것이 '중산간 개발'이었습니다. 그때와 비교해 오영훈 도정도 별반 차이가 없다는 말도 나옵니다. 심지어 오 지사는 중국계 리조트를 방문해 밀실 접대를 받았다는 의혹까지 불거져 큰 파문을 일으키기도 했습니다. 비록 김영란법은 무혐의를 받았지만, 굳이 영업도 하지 않는 식당에서 식사까지 해야 했는지 의혹은 여전히 남아 있습니다(관련기사: 오영훈 제주지사 밀실 접대 의혹... 왜 중국계 리조트 갔나
요즘 오영훈 도정이 가장 힘을 쏟는 것이 기초자치단체 설치를 위한 주민투표입니다. 도내 곳곳에 관련 홍보물이 넘쳐 납니다. 이런 와중에 제주도 홍보 관련 사업을 대행하던 기관이 양말을 사은품으로 제공해 논란이 불거지기도 했습니다. 도민들 사이에선 "오 지사가 억지로 강행하다 보니 양말까지 사은품으로 주면서 홍보한다"라며 비판의 목소리가 높습니다.
제주도는 서울과 가장 멀리 떨어져 있지만, 박근혜 탄핵, 원희룡 도정 비판, 제2공항 반대, 윤석열 탄핵 촉구 등 민주주의를 지키려는 투쟁을 계속 이어왔습니다. 이런 제주 도민들의 눈높이에 오영훈 도정이 비상계엄 당일 보여준 모습은 실망스럽다는 평가도 나옵니다. 오영훈 도정의 고 변호사에 대한 명예훼손 고발이 오 지사의 자충수가 될 수 있다는 우려가 나오는 까닭입니다.
