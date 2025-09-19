민주당 소속 오영훈 제주 지사의 이상한 고발... 왜?

▲2022년 4월 28일 오전 더불어민주당 제주도당사에서 제주도지사 선거 당내 경선에 나섰던 오영훈 의원과 문대림 전 제주국제자유도시개발센터 이사장이 '원팀'을 선언하며 지방선거 승리를 다짐하고 있다. 경선에서는 오영훈 의원이 민주당 제주도지사 후보로 결정됐다. ⓒ 더불어민주당 제주도당 제공 관련사진보기