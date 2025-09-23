러브버그를 혐오했다, 꼭 나와 같아서

글쓴이는 서울환경연합 활동가입니다. 이 글 통해 러브버그 방제 조례안에 대응하며 겪은 과정과 생각을 나누고자 합니다.

▲<혐오와 수치심> 표지

혐오감을 주는 부산물은 부패하고 있고 노폐물로 되어 가고 있는 우리 자신이 지닌 취약성과 연결된 것이다. 밀러는 이를 다음과 같이 적고 있다. "궁극적으로 모든 혐오의 기반은 '우리 자신'이다." - 마사 너스바움 <혐오와 수치심> 170p

▲1941년 3월 독일이 점령한 폴란드에서 게시된 반유대주의 포스터. "유대인은 '이'다. 발진티푸스를 일으킨다"라고 적혀 있습니다. 발진티푸스는 이가 많은 비위생적인 환경에 사는 사람들 사이에서 발생하는 병입니다. 독일에서 발행된 포스터는 기독교 폴란드인들에게 유대인에 대한 두려움을 심어주기 위한 것이었습니다.

내가 발의한 '러브버그 방제법'에 대해 일부 환경단체들(녹색당 동물권 위원회, 서울환경연합, 봉산생태조사단, 동물행진, 봉산생태조사단, 생명다양성재단, 은평민들레당 등)이 반대했다 한다. 이들이 하는 행태가 딱 '환경 권위주의'다. 환경 보호를 명분으로 내세워 국민들한테 훈계하고 꼰대짓 하는 행태. - 국회의원 김재섭 SNS 발췌

그리고 우리가 실제로 그 배경에 있는 사실, 즉 "우리가 질색함을 느끼는 동물성과 유한성의 측면에 거리를 두기 위해 우리는 이러한 사람들을 대리 동물로 선택했다"는 점을 밝혀내고 진술한다면, 일단 드러나게 된 그 이유는 결코 법률적 규제의 아무런 근거도 제공해주지 못할 것이다. - 마사 너스바움, <혐오와 수치심> 229p

▲서울환경연합 활동가가 러브버그 가면을 쓰고 '러브버그 방제 조례안 폐기하라' 피켓을 들고 있다.

▲헛개나무 꽃과 러브버그. 러브버그는 식물의 수분을 매개해 열매를 맺게 한다.

남자의 몸도 신성하며 여자의 몸도 신성하다네.

어느 누구의 것이든 몸은 신성하다네.

노동자 집단의 몸이라고 비천할까?

2025년 7월, 인천 계양산에 떼로 나타난 러브버그가 SNS를 통해 화제가 되며 혐오 담론이 무서운 속도로 퍼졌습니다. "징그럽다", "혐오스럽다", "빨리 박멸해달라"는 민원이 서울시에서 수천 건에 달했습니다. 러브버그가 이로운 곤충이라는 생태적 사실도 소용이 없었습니다. 오히려 "익충 가스라이팅"이라는 신조어가 등장하며 혐오 감정을 억압하지 말라는 분노로 이어졌습니다.혐오는 러브버그라는 곤충에만 머물지 않았습니다. 러브버그가 중국에서 유입되었다는 사실이 알려지자 혐오는 곧바로 외국인으로 옮겨갔습니다. 한 SNS 유저는 생성형 AI로 여성 활동가가 러브버그에 소리를 지르는 가짜 이미지를 퍼뜨리기도 했습니다. 러브버그 관련 캠페인을 하는 활동가 사진에 외모를 폄훼하거나 불쾌한 댓글이 달리기도 했습니다.저는 의아했습니다. 손가락 한 마디보다 작은 이 곤충을 왜 이토록 뜨겁게 미워하는 걸까? 처음에는 우리가 러브버그를 잘 몰라서 그렇다고 생각했습니다. 그러나 러브버그에 대한 생태적 사실을 설명하면 할수록 커다란 반발로 돌아올 때 저는 어렴풋이 느꼈습니다. 이 혐오 이면에는 단순한 오해보다 더 진하고 본질적인 감정이 있다는 것을 말입니다. 저는 다시 질문했습니다. 우리는 왜 러브버그를 혐오할까.세계적 법철학자 마사 너스바움은 자신의 책 <혐오와 수치심>에서 혐오의 구성요소와 작동방식을 설명합니다.우리는 무엇을 혐오할까요? 혐오에 대한 가장 전형적인 신체적 반응은 구토입니다. 우리는 메스꺼움과 구토를 유발하는 것을 혐오합니다. 일차적으로는 몸에서 배출되는 분비물, 점액성을 지닌 동물들, 콧물이나 코딱지, 썩어가는 물질들, 시신 등이 있습니다. 모두 동물적인 것, 신체적인 것입니다.그리고 이러한 대상에 대한 혐오는 다른 대상에 쉽게 옮겨갑니다. 너스바움은 이를 전염과 유사성의 법칙으로 설명합니다. 죽은 바퀴벌레가 빠진 유리잔을 깨끗이 씻은 후에도 왠지 그 잔으로 주스를 마시고 싶지 않습니다. 살균한 변기에 담은 음식이나 새로 산 빗으로 저은 음료를 마시는 것도 꺼려집니다.핵심은 혐오스러운 것과 접촉하거나 이를 섭취하면 나의 신체도 오염될 수 있다는 생각입니다. "동물성을 가진 동물의 분비물을 섭취하면 우리 자신이 동물의 지위로 격하될 수 있다는 생각"이자 "부패하고 있는 것과 섞이거나 이를 흡수한다면, 우리 자신의 죽음을 초래하며 부패될 것"이라는 두려움이 혐오의 밑바탕에 있는 감정입니다.혐오는 이데올로기와 결합해 사회를 통제하는 강력한 수단이 될 수도 있습니다. 일정한 정치적 목적을 위해 악취나 점액성, 배설물 섭취 등 불결하고 더러운 것을 특정 집단의 특징으로 투영하는 방식입니다.대표적으로 유대인, 성소수자, 여성 혐오가 이데올로기와 결합한 혐오입니다. 나치는 그들의 권력을 공고히 하기 위해 순수한 아리아 민족의 피를 유대인이 더럽힌다고 독일인들이 여기기를 바랐습니다. 그래서 나치 집권 당시 유대인을 암세포, 종양, 세균, 증식 등으로 묘사하며 탈인간화시키는 의학적 담론이 유행했죠.러브버그가 발생했을 때도 혐오를 정치에 이용하려는 시도가 있었습니다.국회의원 김재섭은 '감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 일부개정법률안'(이하 러브버그 방제법)을 대표 발의했습니다. 이 법은 러브버그와 같은 대발생 곤충을 방제할 수 있는 법적 근거를 마련하기 위해 발의됐습니다. 김 의원은 법안 발의 전에도 개인 SNS에 "러브버그 때려잡자"는 게시물을 올리고, 러브버그를 없애달라는 댓글이 달릴 때마다 지역구에 방역차를 보냈습니다.그러나 혐오를 이데올로기와 결합해 특정 집단을 배척하기 위한 무기로 이용할 때 어떤 일이 벌어져왔는가 우리는 역사를 통해 알고 있습니다. 손쉽게 대상화하고 증오 어린 폭력을 가하고 잔인한 방식으로 학살했습니다. 그래서 너스바움도 혐오라는 감정은 인정하되 이를 법의 기반으로 삼는 것을 분명히 반대합니다. 혐오가 어떠한 행위를 범죄행위로 규정하고, 형법에서 죄를 무겁게 하거나 경감시키는 역할을 해서 안된다고 주장합니다.너스바움은 인간이 살아가며 죽음으로 달려가는 자신의 육체를 매번 인식하긴 어렵다고 인정합니다. 그래서 일정한 자기기만과 허구가 필요하다고도 말합니다. 그러나 그가 바라는 사회는 "그러한 자기기만적 허구가 법을 지배하지 않는 사회"입니다. 그리고 "최소한 우리의 공통된 삶을 형성하는 제도를 만들 때 (···) 많은 면에서 세상을 통제할 수 없다는 사실을 인정하는 사회"입니다.어떤 사람들은 혐오가 위험한 것에 대한 본능적 반응이라고 말합니다. 이는 혐오를 정당화하는 근거가 되기도 합니다. 러브버그가 단지 징그러워서 싫다는 사람도 있지만, 시야를 가리고 자동차를 부식시키기 때문에 방역을 해야한다고 주장하는 사람들도 있습니다.두려움과 분노 같은 이성적이고 공적인 감정은 혐오보다 공감하기 쉬운 감정입니다. 그래서 쉽게 퍼질 수 있고, 차별과 배제가 합리적이라는 인상을 줍니다. 그래서 혐오를 퍼뜨리고자 전략적으로 두려움과 분노를 조장하기도 합니다.그러나 혐오와 위험은 대체로 무관합니다. 독버섯은 인간을 죽게 만들지만 혐오스럽지는 않습니다. 바퀴벌레는 독버섯과 다르게 잘만 섭취하면 단백질 공급원이지만 많은 사람들이 바퀴벌레를 혐오합니다. 그래서 위험과 혐오를 구별하고, 위험은 대비하되 사회적 공감대를 흐트러뜨리는 혐오에는 단호할 수 있어야 합니다.그러나 고민이 남습니다. 만약 전염병을 옮기고 작물을 먹는 곤충이 대발생한다면 어떻게 해야할까요?미국의 통합해충관리시스템(IPM)은, 인간에게 해를 끼치는 해충조차 단계별로 신중하게 대응하는 원칙을 따릅니다. 우선 기준을 세웁니다. 곤충이 어느 수준 이상 발생했을 때부터 대응을 시작할 것인가? 만약 그 기준을 넘었을 경우 예방 조치를 시행합니다.이후 예방 결과를 모니터링하고 효과가 없었을 때만 방제에 돌입합니다. 이때도 포획이나 물리적 방제를 우선하며, 살충제 등 화학적 방제는 마지막 수단으로 사용합니다. 이때도 해당 해충에 표적하는 방식이 우선합니다. 비특정 살충제를 광범위하게 사용하는 것은 최후의, 최후의, 최후의 수단입니다.지난 여름을 뜨겁게 달군 러브버그는 단순한 환경문제를 넘어 현재 우리 사회를 비추는 거울이었습니다. 곤충 혐오, 포퓰리즘 정치, 외국인 혐오, 극우화 등 잠재해 있던 사회적 갈등이 러브버그를 통해 첨예하게 드러났죠. 비록 러브버그는 사라졌지만 이 갈등과 대립은 여전히 남아있습니다.그런데 지금 다시 생각해보면 그 거울 앞에서 우리가 마주한 것은 곤충도, 사회도 아닌 자기 자신의 몸이었는지도 모르겠습니다. 부드럽게 배가 나오고 군데군데 땀이 말라붙은 채 구부정하게 선 몸 말입니다. 이 몸의 동물성과 유한성을 인정하기 어려워서 이를 떠올리게 하는 러브버그를 더욱 미워했던 건 아닐까요. 떼지어 살고 짝을 짓고 태어났다가 금세 죽는 무의미를 살아가는 러브버그가 꼭 나와 닮아서, 나의 생 그 자체라서 그렇게나 미웠던 건 아니었을까요.때문에 혐오에 지지 않기 위해서는 근본적으로 나의 신체를 인정해야합니다. 육체와 나의 관계를 완전히 다시 형성해야합니다. 나는 순수하고 건조한 플라스틱이 아니고, 정신만으로 이루어진 존재도 아닙니다. 다른 모든 동물처럼 나는 끈적한 것을 흘려내고 매일 배설하고 살 끝이 조금씩 부패해 바스러지며 냄새를 풍기는 몸입니다. 러브버그가 닿는다고 몸이 오염될까요? 아니요, 우리의 몸은 이미 오염되어 있습니다. 그리고 아주 천천히 썩어가고 있습니다.그건 부끄러운 일이 아니라 아주 기쁜 일입니다. 너스바움은 <혐오와 수치심> 2장 말미에 월트 휘트먼의 시 '나는 몸의 흥분을 노래한다'를 소개합니다.저는 여기에 덧붙이고 싶습니다. 곤충의 몸이라고 비천할까요? 곤충의 몸도 신성합니다. 여성의 몸과 남성의 몸과 노동자의 몸이 신성하듯이 곤충의 몸 또한 그러합니다. 나의 몸은 혐오스러운 장소가 아닙니다. 그 누구의 몸도 그러합니다. 저마다 유한해서 아름다운 신체 속에 존엄이 깃들어 있습니다.러브버그 뿐만 아니라 수많은 이질적인 것들이 우리에게 묻습니다. 당신은 당신의 동물성과 유한성을 껴안을 수 있는가? 당신은 당신의 몸을, 모든 죽어가는 것들을 사랑할 수 있는가? 우리는 이 질문에 어떻게 답할 수 있을까요. 아마도 이 대답이 인간예외주의의 성좌에서 내려가는 길을 열어줄지도 모르겠습니다.