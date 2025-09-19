장래 대통령감 물었더니 조국 8%, 장동혁 7%, 정청래·이준석 4%

큰사진보기 ▲조국 조국혁신당 비상대책위원장이 18일 서울 여의도 국회에서 열린 비상대책위원회 회의에서 발언하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

조국 8%, 장동혁 7%, 정청래·이준석 4%, 김민석 3%

큰사진보기 ▲장동혁 국민의힘 대표가 18일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

큰사진보기 ▲정청래 더불어민주당 대표가 19일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

큰사진보기 ▲이준석 개혁신당 대표가 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

한국갤럽이 19일 이재명 정부 출범 후 처음 발표한 '장래 대통령감' 조사결과다. 여야 당대표들이 주로 거론된 점, 누구도 10%를 넘기지 못한 점. 전임 정부 당시 조사와 비교할 때 더불어민주당 정청래·국민의힘 장동혁 대표와 김민석 국무총리가 처음으로 '장래 대통령감'으로 호명된 점 등이 눈에 띈다.이는 현재 각자의 진영을 확실히 대표할 수 있는 유력 차기주자가 아직 없다는 뜻으로 풀이된다. 참고로 한국갤럽이 전임 정부 임기 초반인 2022년 6월 실시한 같은 조사 땐 이재명 대통령을 장래 대통령감으로 꼽은 응답이 15%로 가장 높았다. 그 뒤는 오세훈 서울시장(10%), 안철수 국민의힘 의원(6%), 홍준표 전 대구시장(5%) 순이었다.한국갤럽은 지난 16~18일 전국 만 18세 이상 1001명(총통화 8466명, 응답률 11.8%)에게 무선전화 가상번호를 활용한 전화조사원 인터뷰로 "귀하는 앞으로 우리나라를 이끌어갈 정치 지도자, 즉 장래 대통령감으로 누가 좋다고 생각하냐"라고 물었다.후보군을 제시하지 않고 자유응답으로 답변을 취합한 결과, 조국 조국혁신당 비상대책위원장 8%, 장동혁 국민의힘 대표 7%, 정청래 더불어민주당 대표 4%, 이준석 개혁신당 대표 4%로 나타났다. 그 다음은 김민석 국무총리, 한동훈 전 국민의힘 대표, 김문수 전 국민의힘 대선후보가 각각 3%, 오세훈 서울시장 1% 순으로 나타났다. 응답자의 58%는 특정인을 답하지 않았다.조국 위원장과 장동혁 대표는 각 지지층에서 10% 이상의 선호도를 얻었다.구체적으로 민주당 지지층(n=404)은 조국(17%), 정청래(9%), 김민석(8%) 순으로 장래 대통령감을 꼽았다(의견유보 55%). 진보층(n=272)에서도 이 순서는 유지됐다. 조국(18%), 정청래(10%), 김민석(8%) 순이었다(의견유보 49%).국민의힘 지지층(n=240)은 장동혁(21%), 김문수(8%), 한동훈(7%), 이준석·오세훈(이상 4%) 순으로 장래 대통령감을 꼽았다(의견유보 47%). 보수층(n=293)에서는 장동혁(15%), 이준석(7%), 한동훈·김문수(6%), 오세훈(2%) 순이었다(의견유보 51%).한편, 한국갤럽은 "이 조사결과는 현재 전국적 지명도나 대중적 인기, 조사 시점 이슈가 반영된 지표로 봐야 한다"며 "다음 대선 출마 전제 질문이 아니고, 자유응답 특성상 유권자가 주목하는 인물 누구나 언급될 수 있다"고 전제했다.이 조사의 오차범위는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p다. 자세한 조사개요와 결과는 한국갤럽 및 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.