조희대 녹취는 AI 조작? 반격 나선 국힘 "내란선동·헌정농단"

큰사진보기 ▲나경원 국민의힘 의원이 19일 서울 여의도 국회 소통관에서 같은 당 법사위원들과 함께 기자회견을 열고 "서영교 더불어민주당 의원의 허위사실 유포는 선거법 위반 소지도 크다"며 "면책특권을 악용한 가짜뉴스 유포 가중처벌법을 발의하고 법사위 청문회를 추진하겠다"고 밝히고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

"국회 '가짜뉴스' 공장화이다." - 나경원 국민의힘 국회의원

큰사진보기 ▲송언석 국민의힘 원내대표가 19일 서울 여의도 국회에서 열린 의원총회에서 발언하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

조희대 대법원장이 한덕수 전 국무총리 등과 부적절한 회동을 가졌다는 의혹의 출처를 두고 여야 공방이 격화하고 있다.관련 음성 자료를 최초로 공개했던 유튜브 '열린공감TV'는 해당 의혹을 '보도'가 아니라 '설'로 규정한 데다가, 이 과정에서 'AI(인공지능)'를 활용했다고 실토했다. 서영교 더불어민주당 의원은 이후 국회 법제사법위원회 전체회의에 해당 녹취를 재생한 바 있다. 의혹의 신빙성이 흔들리자, 국민의힘은 이를 발판 삼아 의원직 사퇴와 정당 해산 심판까지 거론하며 거세게 반격에 나섰다.국민의힘은 해당 의혹 제기를 '허위사실 유포'로 규정하고, 서영교·부승찬 더불어민주당 국회의원을 경찰에 고발하겠다고도 예고했다. 국정조사 요구서도 제출할 것이라고 밝혔다.국민의힘 소속 국회 법제사법위원들은 19일 오전 국회 소통관에서 기자회견을 열고 잔뜩 날을 세웠다. 법사위 국민의힘 간사로 내정됐으나 여야 갈등 속에서 아직 선출되지 못한 나경원 의원은 "서영교·부승찬 제보 조작과 대선 흔들기를 보면 굉장히 재밌다"라며, 해당 의혹의 주요 근거가 됐던 녹취에 대해 꼬집고 나섰다.나 의원은 해당 채널에서 "믿거나 말거나이지만 실제로 많은 관련자들이 얽히고설킨 풍문, 밝힐 수 없는 취재원과 제보자들의 진술을 토대로 만들고 있다"라고 명시한 내용을 지적하며 "한마디로 '그냥 시중에서 나오는 얘기 갖고선 그냥 만든 거다' 하는 허위 선동을 서슴지 않는 녹취록"이라고 직격했다.그는 "그런데 그것을 들고 법사위 회의장에서 틀어주고, 지금 5개월간 아무런 추가 증거를 제시하지 않고, 조희대 대법원장 축출을 위한 녹취 공작을 계속하고 있다"라며 "'김대업 병풍 공작 시즌2', '청담동 술자리 괴담 시즌2'라고 할 것"이라고도 꼬집었다.결과적으로 "명백한 허위사실 유포이자 선거법 위반에도 해당하고 또한 사법부 독립을 정면으로 침탈하는 중대 범죄"라며 "민주당은 지금 면책 특권을 악용하고 있다. 의원직을 사퇴할 정도의 사항이다. 정말 엄벌되어야 한다"라고도 목소리를 높였다. 이어 "민주당의 이런 사법부 흔들기는 삼권 분립과 사법부 독립이라는 자유민주적 기본질서의 핵심 가치를 침탈하는 것으로서 위헌 정당 해산 요건에도 해당한다"라고 주장했다.특히 "유튜브 열린공감TV 서두에 나와 있다. '믿거나 말거나'"라며 "허위일 것이라는 고도의 개연성이 있음에도 불구하고 (서영교 의원은) 이 녹취록을 틀었다"라고 강조했다. 대법원 판례에 따라 면책특권 적용이 되지 않는다는 논지이다. 그는 "국회가 '가짜뉴스' 공장이 되어서는 안 된다. 이것은 국회의 면책 특권을 이용한 서영교, 부승찬 의원의 '국회 가짜뉴스 공장화'이다"라고 힐난했다.나 의원은 "면책특권을 악용한 '가짜뉴스 가중처벌법'을 발의할 예정"이라며 "그 법에 관한 청문회를 실시함으로써 서영교·부승찬 의원이 국회를 '가짜뉴스 공장화'한 것에 대한 엄한 책임을 물을 것"이라고 경고했다.당 원내지도부도 이날 입을 모아 민주당을 비난하고 나섰다. 송언석 국민의힘 원내대표는 당 원내대책회의에서 "조희대 대법원장 사퇴를 압박하는 여의도 대통령 정청래 대표와 더불어민주당의 공작 정치가 사법부 장악 시도를 넘어서 공화정의 위기를 불러오는 경악스러운 수준으로 가고 있다"라며 "근거도 없고 검증되지도 않은 제보를 들이밀며 마치 중대한 범죄라도 드러난 것처럼 호도하고 있다"라고 힘주어 말했다.그는 "그 제보라는 것이 허위 사실을 유포하는 개인의 목소리 또는 변조되거나 AI가 만들어 낸 목소리일 뿐, 조희대 대법원장과는 아무런 관련조차 없다는 것이 확인되었다"라며 "그럼에도 민주당 의원들은 이를 확대·재생산하며 언론 인터뷰나 방송에 나가서 '특검이 수사하면 된다'는 식의 궤변을 늘어놓고 있다"라고도 지적했다.송 원내대표는 "지금 민주당은 허위사실 유포를 근절하기 위해 징벌적 손해배상 제도 도입을 주장하고 있다"라며 "국민 앞에 공공연하게 허위 사실을 유포한 정청래, 서영교, 부승찬, 김어준 등은 더불어민주당이 추진하는 징벌적 손해배상 제도의 제1호 적용 대상으로 막대한 손해배상 책임을 지게 해야만 할 것"이라고 직격했다.특히 "정청래 대표에게 묻겠다"라며 "이 모든 음해와 공작이 결국 사실이 아닌 것으로 밝혀지고 있는데 정청래 대표 어떻게 하시겠느냐?"라고 거취를 밝힐 것을 압박했다. 송 원내대표는 이날 의원총회를 마치고 기자들과 만난 자리에서도 "공작정치의 민낯이 드러나고 사실관계가 잘못됨을 알았으면, 결자해지·자업자득하라"라며 "정청래 대표 스스로 판단하라"라고 재차 강조했다. 본회의장 '막말' 논란 이후 본인에게 가해졌던 사퇴 요구 압박을 '되치기'하고 나선 셈이다.정희용 사무총장은 "민주당은 AI로 만들어진 거짓 녹취를 동원한 가짜뉴스 공작으로 대법원장의 사퇴를 압박하고 있다"라며 "만들어진 제보를 들고선 막무가내로 '억울하면 당당히 수사받으라'는 뻔뻔한 공세를 벌이는 모습이 국민들 보기에 부끄럽지 않으냐?"라고 따져 물었다.유상범 원내운영수석부대표 또한 "AI로 조작된 가짜 음성을 '제보'라고 속이고, '정확하지는 않지만 수사해야 한다'는 무책임한 괴담 정치를 벌이다 발각된 민주당은 국민 앞에 사죄하고 응당한 책임을 져야 한다"라고 강조했다.특히 서영교 의원을 향해 "제보자를 언더커버라고 지칭하며 거짓을 또 다른 거짓으로 덮는 후안무치한 작태까지 보이고 있다"라며 "국민을 속이고 분열시키는 괴담 선동 DNA가 상습적으로 발현된 것이다. 수준 이하의 지라시 의혹과 조작된 음성 파일로 사법부를 흔드는 민주당의 행태는 전형적인 내란 선동"이라고도 꼬집었다.김은혜 원내정책수석부대표 역시 "가짜 뉴스로 권력을 찬탈하기는 민주당의 유구한 전통이었다"라며 "광우병 쇠고기, 페라가모 생태탕, 후쿠시마 생선회, 그리고 사드 참외까지 가짜뉴스로 뷔페를 차려도 손색이 없을 정도"라고 비꼬았다.그는 "여자 김의겸인 서영교, 또 제2의 김대업인 부승찬, 일명 '지라시 하청 남매'에 의해서 그 전통이 다시 명맥을 잇고 있다"라며 "삼권 분란을 조장한 헌정 농단이다. 반드시 특검·국정조사를 통해서 그 전모를 밝혀야 한다"라고 외쳤다. "지라시 하청 남매가 위탁한 열린공감 아니 열린'공갈'TV는 사실을 입증하지 못할 것"이라면서, 이재명 대통령이 공언한대로 가짜뉴스를 유포한 '퇴치'하라고 꼬집기도 했다.최수진 원내수석대변인은 "지라시 굴레에 갇힌 더불어민주당의 괴담 유포 DNA"라는 제목의 논평을 내고 "어떻게 AI음성변조와 편집에 따른 인위적인 가공물을 들고와 대한민국 대법원장의 사퇴를 요구할 수 있는 것인지, 금도를 완전히 넘어버린 만행"이라고 비판했다. 그는 "이러한 정치 공작은 고발 대상임은 물론, 당장 국조특위를 가동해 진상조사에 나서야 한다"라며 "민주당 의원들과 어용 유튜브들에게는 형사고발로 참교육을 하겠다"라고 으름장을 놓았다.