다시 60% 회복한 이 대통령 국정지지율, TK 포함 비수도권서 상승

이재명 대통령이 18일 용산 대통령실에서 증권사 리서치센터장들과 오찬 간담회를 하고 있다.

이재명 대통령의 국정수행 긍정평가가 19일 한국갤럽 9월 3주차 조사에서 60%로 나타났다. 전주 조사 대비 2%p 상승했다. 국정수행을 잘못하고 있다는 부정평가는 전주 대비 3%p 하락한 31%로 집계됐다.한국갤럽이 지난 16~18일 전국 만 18세 이상 1001명(총통화 8466명, 응답률 11.8%)에게 무선전화 가상번호를 활용한 전화조사원 인터뷰로 이 대통령 국정수행 긍·부정평가 여부(2점 척도, 재질문 1회) 등을 물은 결과다(오차범위 95% 신뢰수준에 ±3.1%p).한국갤럽 9월 2주차 조사 당시 주요한 부정평가 사유로 지목됐던 미 조지아주 강제구금 사태 관련 부정적 여론이 점차 줄어들면서 이 대통령 국정수행 지지율도 완만한 회복세에 올라탄 것으로 추정된다.지역별로는 서울(2%p↓, 61%→59%, 부정평가 32%)과 인천/경기(4%p↓, 62%→58%, 부정평가 32%) 등 수도권의 긍정평가가 일부 하락한 반면, 대전/세종/충청(6%p↑, 54%→60%, 부정평가 27%)과 광주/전라(2%p↑, 83%→85%, 부정평가 8%), 부산/울산/경남(5%p↑, 48%→53%, 부정평가 39%) 등 비수도권의 긍정평가가 모두 상승했다. 특히 대구/경북(7%p↑, 42%→49%, 부정평가 43%)의 긍정평가 상승 폭이 가장 컸다.연령별로는 30대(6%p↑, 58%→64%, 부정평가 24%)와 50대(9%p↑, 67%→76%, 부정평가 19%)에서 전주 대비 6%p~9%p의 긍정평가 상승이 있었다. 그 외 18·19세 포함 20대(2%p↓, 45%→43%, 부정평가 37%)와 40대(1%p↓, 73%→72%, 부정평가 23%), 60대(4%p↓, 55%→51%, 부정평가 44%)와 70대 이상(1%p↓, 47%→46%, 부정평가 41%)에서는 전주 대비 긍정평가가 하락했다.지지정당·이념성향별 응답을 보면 이러한 완만한 회복은 앞서 미 조지아주 구금사태 등에 대한 실망으로 잠시 이탈했던 지지층 일부의 복귀로 해석된다.더불어민주당 지지층(n=404)의 긍정평가는 전주 대비 3%p 오른 95%(부정평가 3%)로 집계됐다. 하지만 국민의힘 지지층(n=240)과 지지정당이 없는 무당층(n=281)의 긍정평가는 각각 16%(부정평가 77%), 44%(부정평가 34%)로 전주 대비 변화가 없었다.전주 조사와 비교하면 본인을 보수층(301→293) 혹은 중도층(343→309)으로 본 응답층은 줄고 진보층(247→272)으로 본 응답층은 늘었다. 보수층의 긍정평가는 전주 대비 3%p 하락한 31%(부정평가 61%)였지만 중도층의 긍정평가는 전주 대비 2%p 오른 63%(부정평가 25%), 진보층의 긍정평가는 3%p 오른 90%(부정평가 6%)로 나타났다.국정수행 부정평가자들에게 자유응답으로 평가사유를 물어본 결과, 부정평가 사유 1순위는 여전히 '외교'(18%)로 나타났다. 다만 전주 조사 대비 응답 비중이 4%p 줄었다.그 대신 '과도한 복지/민생지원금'(10%)을 부정평가 사유로 꼽은 응답이 3%p 늘었다. 2차 민생회복 소비쿠폰 지급을 앞둔 시점이 감안된 것으로 보인다. 그 외에는 '전반적으로 잘못한다'(9%), '독재/독단'(8%), '경제/민생'(6%), '검찰·사법 개혁', '통합·협치 부족'(이상 4%) 등의 순이었다.반대로 국정수행 긍정평가자들은 '경제/민생'(13%)을 긍정평가 사유 1순위로 꼽았다. '소통'(12%)'을 긍정평가 사유로 꼽은 응답도 전주 대비 5%p 늘었다. 그 외에는 '외교'. '전반적으로 잘한다'(이상 11%), '추진력/실행력/속도감', '직무능력/유능함'(이상 6%) 등의 순이었다.한편 현재 지지하는 정당을 물은 결과(당명 로테이션, 재질문 1회)는 전주 조사와 큰 차이가 없었다. 민주당 지지도는 전주 대비 1%p 내린 41%, 국민의힘 지지도는 전주 대비 변화 없는 24%로 집계됐다. 그 외는 개혁신당 3%, 조국혁신당 2%, 진보당 1%, 이외 정당/단체 1%로 나타났고 무당층은 전주 대비 2%p 늘어난 28%였다.이념성향별 응답을 보면 지지층 결집이 있었다. 진보층의 민주당 지지도는 전주 대비 3%p 올랐다. 보수층의 국민의힘 지지도는 전주 대비 6%p 올랐다. 중도층에서는 민주당을 지지정당으로 택한 응답이 전주 대비 변화 없는 40%로 나타났는데, 국민의힘을 택한 응답은 전주 대비 4%p 내린 13%로 집계됐다. 반대로 지지하는 정당이 없다고 답한 중도층은 전주 대비 4%p 늘어난 39%였다.자세한 조사개요와 결과는 한국갤럽 및 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.