민주당 "내란재판 지연이 핵심, 조희대 깨끗하게 물러나라"

"조희대 대법원장에게 묻습니다. 왜 진작 내란을 전담하는 재판부를 만들지 않았습니까? 이제 와서 찔끔 한 명 증원하고 일반 사건을 재배당한다고 면피가 가능하겠습니까?"

더불어민주당은 19일에도 조희대 대법원장 사퇴 공세를 이어나갔다.정청래 민주당 대표는 이날 오전 국회에서 열린 당 최고위원회의에서 "조희대 대법원장이 12·3 계엄 때 불법적인 비상 계엄을 단호히 반대하고 앞서 서부지검 폭동 때 분노의 일성을 외쳤다면, 지귀연 판사가 윤석열을 풀어줬을 때 분명한 입장 표명을 했다면 오늘 사법부 불신은 없었을 것"이라며 "(불신은) 본인이 자초한 일이니 본인이 결자해지하라, 깨끗하게 물러나시라"라고 말했다.법원이 3대 특검(내란·김건희·순직해병) 사건에 재판 속도를 높이겠다고 했지만, "이미 시간이 늦었다. 내란 재판이 제대로 진행되지 않고 (피의자들이) 구속 기간 만료로 다 풀려나지 않을까 국민들은 걱정하고 있다"는 게 정 대표의 지적이다. 전날 서울중앙지법은 신속한 재판 진행을 위해 법관 한 명을 추가 배치하는 등의 재판 지원 방안을 마련했다고 밝힌 바 있다.정 대표는 이날 "이재명 당시 대선 후보에 대해 평상적 절차만 지켰어도, 대선 후보 바꿔치기를 했다는 의심도 없었을 것이다. 대법원장을 둘러싼 내부의 비판과 국민적 불신은 조 대법원장이 초래한 자업 자득"이라고 목소리를 높였다.전현희 최고위원도 "내란 종식의 마무리를 조희대 대법원에 맡길 수 없다는 사법 불신이 현실이다. 현직 판사도 법원 노조도 국민도 사법 정의 수호를 위한 대법원장의 결단을 촉구하고 있습니다. 결자해지하시라"는 지적을 내놨다.다만 당내 서영교·부승찬 의원에서 시작된 '4월 4일 조희대 대법원장과 한덕수 전 국무총리 등 회동설' 의혹 제기 뒤 구체적인 추가 정보나 제보가 더 나오지 않는 상황인 가운데, 제보를 둘러싼 진위가 논란이 되자 민주당은 "조희대 사건의 본질은 내란 재판 지연"이라며 수습에 나섰다.박수현 당 수석대변인은 회의 직후 기자들과 만나 이같이 말하며 관련한 질문에는 "핵심은 내란 재판 지연을 해서는 안 된다는 것", "(녹취 파일) 진실 공방에 크게 대응할 생각이 없다"라고만 답했다. 성급한 의혹 제기 아니었냐는 지적과 함께 이를 둘러싼 논란이 커지자 지도부가 논의의 핵심을 '사법개혁'으로 다시금 옮기는 모양새다.당내 일각에선 제보를 바탕으로 탄핵 선고 직후 조희대-한덕수 등이 모처에서 만났다는 의혹을 내놨으나, 조 대법원장은 17일 입장문을 통해 "위 사건(이 대통령 공직선거법 위반 사건)과 관련해 한 전 총리와는 물론이고 외부의 누구와도 논의한 바가 전혀 없다"며 의혹을 부인했다.한편 이날 당 최고위원회의에는 당내 경선을 거쳐 최초로 '평당원 최고위원'이 된 박지원 최고위원이 처음 참석해 인사했다. 평당원 출신 최고위원 선출은 지난 8월 2일 당대표 선출 직후 정청래 대표가 '당원주권 정당'을 만들겠다며 공언했던 내용이다.박 최고위원은 "창당 70주년이란 역사적인 기념일에 사상 최초로 평당원 최고위원이란 자리에서 발언 기회를 주셔서 영광스럽게 생각한다. 한편으론 그만큼 무거운 책임감도 느낀다"라며 "오프라인·온라인, 지역과 세대를 가리지 않고 당원을 만나 듣겠다. 그분들의 생생한 의견을 지도부에 전달하는 통로가 되겠다"라고 약속했다.