'부천시사'에서 발견한 오류, 수정을 기대한다

▲소사(素砂)소학교 33명의 학생이 서울 '이왕전하 어람의 날'에 참가했다고 알려주는 기사1915년 9월 26일 매일신보 기사는 소사소학교 학생 33명이 을지일대에서 진행된 '이왕전하 어람의 날' 행사에 참여하였다고 전하고있다. 1910년 경술국치 이후 대한제국 황실은 '이왕가'로 격하되었으며, 이로인해 순종황제는 특정한 날에 행차를 하였는데 이를 보기위해 전국에서 학생들이 모여들었다. ⓒ 박종선 관련사진보기