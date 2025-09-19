"요 사진 인생샷 맞재~?" 어르신들의 첫 SNS 게시글 도전기

"해시태그가 뭐고? 아~그러면 아 들이 이거 검색해서 본다 아입니까"

덧붙이는 글 | 디지털배움터 사업은 디지털 소외계층을 포함한 전 국민을 대상으로, 디지털 역량 강화를 통해 디지털 격차 해소를 목적으로 하는 사업입니다.



경북 경주시 코아루경로당 어르신들의 눈빛이 반짝인다. 낯설었던 디지털 세상이, 어느새 웃음꽃 피는 놀이가 되어버린 순간이었다.경상북도 디지털배움터 수업의 일환으로 지난 9월 9일, 경주시 코아루경로당 어르신들이 특별한 디지털 현장체험에 나섰다. 평소 마을회관에서 스마트폰 기초 사용법, 사진 찍기, 카카오톡 활용 등을 배워온 어르신들이 이번에는 배운 걸 직접 실전에서 써보기 위해 맥심 팝업스토어를 찾았다.현장에 도착한 어르신들은 '환대문' 앞에서 대기 등록을 하고, 스마트폰으로 입장 알림톡을 확인하며 줄을 섰다."내 폰에도 이런 문자가 오는기라~ 신기하이더~" 하시며 손에 꼭 쥔 스마트폰을 자랑처럼 내보이신다. 팝업스토어 안에, 서는 앱 설치회원가입, 채널 구독, SNS 게시글 작성까지 이어지는 다양한 디지털 미션이 기다리고 있었다.'맥심마이포인트' 앱을 설치하면서는 "이거 깔 줄 아는기, 우리마카 다 배웠는거라~" 하시며 능숙하게 진행하셨고, 회원가입에서 잠깐 멈칫했지만 "카카오톡으로 하면 쉽다더라"는 말에 따라 하시며 결국 모두 가입을 마쳤다.가장 인상 깊은 순간은 SNS 게시물 작성 시간이었다. '행복하당堂'에 도착한 어르신들은 그날 찍은 사진을 페이스북, 블로그, 인스타그램 등에 게시하고 인증을 받았다.평소에는 눈팅만 하던 SNS에 생애 첫 게시글을 올리신 분도 계셨고, 현장에서 가입하고 글을 작성하신 분도 있었다. "이래 사진 올리니 우리 손녀한테도 보여줄 수 있데이~" 하시며 뿌듯해 하셨다.세 가지 미션을 모두 수행한 어르신들은 맥심 텀블러와 과자 선물을 받고, 직접 고른 커피를 들고 '왕의 서재'라 불리는 공간에 앉아 담소를 나눴다.자신의 스마트폰으로 찍은 사진을 서로 보여주며, "요 사진 인생샷 맞재~?" 하고 깔깔 웃으신다.특히 무료로 대여 가능한 노란 한복 체험에서는 "언제 또 요래 곱게 입고 사진 찍어보겠노~" 하시며 포토존에서 진짜모델처럼 포즈도 취하셨다.이번 체험은 단순한 나들이가 아니라, 디지털배움터 교육의 실천형 모델로 기획됐다. 코아루경로당 어르신들은 이미 몇 주간 스마트폰 활용 교육을 받아오셨고, 이번 현장학습을 통해 '디지털로 세상과 소통하는 법'을 직접 체험하신 것이다.체험을 마친 어르신들은 "앞으로 이런 데 마구다 가봐야 되겠데이~", "우리 손주보다 내가 폰 잘 만지는 거 아이가~" 하시며 서로를 칭찬했다.백경애 강사는 "어르신들이 스마트폰을 단순한 기계가 아니라 '자신의 삶을 확장하는 도구'로 체감하신 게 가장 큰 성과"라며, "디지털배움터 교육이 단절이 아니라 연결을 만드는 힘이 될 수 있다는 걸 다시 느꼈다"고 말했다.