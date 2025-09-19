"문형배도 장담 못한다는데..." 민주당 내 내란재판부 신중론

▲정청래 "조희대 대법원장 사과하고 물러나야"정청래 더불어민주당 대표가 15일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 "사법부의 정치적 중립성에 대한 해명할 수 없는 의심에 대해 조희대 대법원장이 사과하고 사퇴하라"고 말하고 있다. 정 대표는 "대법원장이 그리 대단하냐"고도 직격했다. ⓒ 남소연 관련사진보기