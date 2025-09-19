"아이들 앞 혐오집회, 정부가 나서라"...교장·교감 첫 집단성명

극우단체가 서울 영등포구 대림동 등지에서 '중국혐오(아래 혐중) 집회'를 잇달아 벌이자, 전국 초중고 교장과 교감, 유치원 원장과 원감 모임이 정부의 대응을 촉구하고 나섰다. 전국 교장과 교감 등이 혐중집회에 반대하는 집단 성명을 낸 것은 이번이 처음이다.
"우리 아이들 앞 집회...그 무도함, 심각한 지경"
19일 오전, 전국교장교감원장원감 좋은교육정책포럼(전국교장교감포럼)은 '극우단체 집회 해결을 촉구하는 서울의 중학교, 남부교육지원청의 호소에 대한 지지와 연대 입장문'에서 "우리는 최근 극우단체 대림동 집회와 관련하여 서울 소재 중학교와 지원청이 표명한 우려와 걱정에 깊이 공감한다"면서 "교육청과 교육부, 그리고 관련 정부기관, 특히 정치권이 문제 해결을 위해 보다 적극적인 대책을 마련할 것을 촉구한다"고 밝혔다.
현재 전국교장교감포럼에는 전국 유초중고에 근무하는 156명의 교장과 교감, 원장과 원감 등이 참여하고 있다.
앞서 지난 17일, 극우단체가 대림동 일대에서 혐중집회를 벌이는 것에 대해 이 지역 한 중학교 교장은 "혐오와 차별 집회를 막아달라"는 내용을 담은 긴급 편지를 경찰서장과 구청장에게 보낸 바 있다. 다음 날인 지난 18일에는 이 지역 유초중고를 관할하는 서울 남부교육지원청 한미라 교육장이 "혐오에 노출된 우리 학생들을 도와달라"고 호소하고 나선 바 있다. (관련기사 : [단독] '대림동 극우 집회'에 현직 교장 편지 "혐오 막아달라"
(https://omn.kr/2fctb), '혐중 집회'에 서울남부교육장도 "혐오 노출된 학생들 도와주세요"
(https://omn.kr/2fd5t)
전국교장교감포럼은 "최근 특정 나라와 이주민을 향한 극우단체의 집회는 우리 아이들에게 배제와 차별의식을 공공연하게 인식하게 하고 혐오 정서를 조성하는 등 그 무도함이 심각한 지경에 이르렀다"면서 "이것은 우리 사회와 교육 현장에서 극단적인 차별과 혐오를 조장하여 정상적 교육을 방해하려는 세력의 행동"이라고 지적했다. 그러면서 "이미 우리는 친일극우세력들이 리박스쿨이라는 가면을 쓰고 우리 교육계에까지 영향을 미치려 한다는 점을 엄중히 인식하고 있다"고도 했다.
이어 전국교장교감포럼은 "이제는 차별과 혐오를 조장하는 세력들에 단호하게 대응해야 한다는 것에 공감한다. 우리는 앞으로 사회 현안을 주제로 한 토론과 논쟁의 장을 더욱 적극적으로 열어갈 것"이라면서 "차별과 혐오 대신, 존중과 배려, 공존의 가치가 살아 숨 쉬는 학교를 만들어 갈 것"이라고 다짐했다. "지역과 학교를 넘어서서 전국적 연대를 통해 다름과 틀림, 진짜와 가짜를 구별하는 교육, 존재를 인정하고 존중하는 교육을 통해 혐오를 걷어내는 교육적 실천 활동을 전개할 것"이라고도 했다.
이날 전국교장교감포럼은 관계당국에 대해 "차별과 혐오 세력이 있는 지역사회의 교육청과 지방자치단체 등 관계기관은 안전한 교육활동이 이루어지도록 적극 대응해 주기 바란다"면서 "민주시민교육을 전면적으로 힘 있게 추진해 주기 바란다. 차별과 혐오를 조장하는 일이 더 이상 반복되지 않도록 차별금지법을 포함하여 제도적 장치를 마련해 주기 바란다"고 요구했다.
"우리 아이들이 주눅 들거나 상처받지 않아야...혐오 막아주길"
이 입장문을 낸 이유에 대해 전국교장교감포럼 관계자(현직 고교 교장)는 <오마이뉴스>에 "차별과 혐오를 부추기는 극우세력, 그것을 교묘히 활용해서 정치적 이득을 얻으려는 일부 정치권으로 인해 학교가 힘들어지고 있는 것이 현실"이라면서 "교육청과 교육부, 정부와 정치권이 오직 우리 아이들이 주눅 들거나 상처받지 않고 떳떳하게 살아갈 수 있는 교육환경을 만들어야 한다. 이를 위해 차별과 혐오를 제도적으로, 행정적으로 막아주기를 바라는 마음으로 전국 교장과 교감들이 용기를 낸 것"이라고 설명했다.