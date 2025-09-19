이철 전남도의원 "섬 주민 수액조차 맞기 어렵다"

큰사진보기 ▲도정 질문하는 전라남도의회 이철 부의장(더불어민주당·완도1) ⓒ 전라남도의회 관련사진보기

AD

전라남도의회 이철 부의장(더불어민주당·완도1)은 제393회 임시회 도정질문에서 전남 섬지역 의료 취약지에 대한 전라남도 차원의 적극적인 대책 마련을 촉구했다.이철 부의장은 최근 도정질문에서 "완도 청산면과 여수 삼산면은 인구 2000명 이상이 거주하고 있음에도 병·의원 등 의료시설이 없어 주민들이 의료서비스를 이용하는 데 여전히 큰 어려움을 겪고 있다"고 전했다.이어 "공중보건의가 배치돼 있지만, 장비와 인력 부족으로 진료나 처치가 원활하지 못하다는 민원이 계속되고 있다"고 했다.특히 "청산면, 금당면, 생일면 주민들 사이에서는 '영양수액 하나 맞기 어렵다'는 말이 나올 정도로 의료 공백이 심각한 상황"이라며 "단순한 불편을 넘어 생명과 직결된 문제로, 더는 이 현실을 외면해서는 안 된다"고 했다.이에 정광선 전남도 보건복지국장은 "올해 안으로 청산보건지소에 물리치료실 장비를 확충하고 완도군과 협의해 수액 처방이 가능하도록 하겠다"고 답했다.또한 "섬 지역 8개 보건지소에 공중보건의를 우선 배치하고, 병원선 순회진료, 원격협진, 비대면 진료 확대 등 다양한 방식의 의료 접근성을 강화해 나가겠다"고 밝혔다.이철 부의장은 거듭 "의료 접근성이 곧 생명권과 직결되는 만큼, 더는 섬 주민들이 차별받지 않도록 전라남도가 실질적인 해결에 나서야 한다"고 강조했다.