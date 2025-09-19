제20회 함양산삼축제 개막 "산삼愛 빠지고 함양愛 반하다"

큰사진보기 ⓒ 주간함양 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 주간함양에도 실렸습니다.

'산삼의 고장' 함양에서 20년 역사를 이어온 대표 축제가 화려한 막을 올렸다. 제20회 함양산삼축제는 18일부터 22일까지 5일간 상림공원 일원에서 펼쳐지며, 슬로건은 '함양愛 반하고, 산삼愛 빠지다'다.2004년 시작된 함양산삼축제는 국내에서 가장 오래된 산양삼 특화 축제로 자리매김했다. 올해는 20회를 맞아 산삼판매존 입구에 '산삼축제 아카이빙 월'을 설치해 발자취와 미래 비전을 공유하고 있다.개막식에서는 축제위원장과 지역 주요 인사들의 환영과 축사가 이어졌다. 이현재 함양산삼축제위원장은 "우중에도 만석, 만차를 기록할 만큼 큰 관심을 보여주셔서 감사하다"며 "20회를 맞이한 만큼 성인이 된 20살 방문객에게 산삼을 증정하고, 3대 가족에게는 산양삼을 드리는 이벤트를 마련했다. 산삼캐기와 황금산삼 찾기 같은 킬러 콘텐츠를 비롯해 먹고, 보고, 즐기는 5일 행사를 준비했다"고 말했다. 이어 그는 "먹고 보고 즐기는 5일 행사가 될 수 있도록 최선을 다했다"며 "많은 행운과 즐거움을 가져가시길 바란다"고 덧붙였다.진병영 함양군수는 축사를 통해 "상림의 품에서 20번째 산삼축제의 화려한 막을 올리게 되어 뜻깊다"며 "베트남 남짜미 국제 교류도시 대표단과 중국 바이어, 그리고 고향을 찾아주신 향우 여러분께도 깊은 감사를 전한다. 극한의 호우를 이겨낸 올 가을, 천년의 숲에서 이어가는 산삼축제는 더 풍성한 먹거리와 체험으로 준비됐다. 산삼의 기운이 삶을 더욱 힘차게 북돋아 주길 바란다"고 강조했다.김윤택 함양군의회 의장도 무대에 올라 "청정한 자연과 신비로운 산삼의 매력을 만끽하며 좋은 추억을 남기시길 바란다"고 환영 인사를 전했다. 김재웅 경상남도의원 역시 개막을 축하하며 함양 산삼축제가 도민과 관광객들에게 더 큰 활력을 불어넣길 기대한다고 말했다.축제장은 무대존, 먹거리관, 산삼판매존, 체험존, 어울림마켓존, 패밀리&펫존 등 6개 존으로 나뉘어 운영된다. 500석 규모의 먹거리관에서는 산양삼 삼계탕, 흑돼지 국밥, 비빔밥 등 지역 대표 메뉴가 제공되고, 지리산 흑돼지를 직접 구워 먹을 수 있는 정육코너도 신설됐다.또 산삼밭에서 5년근 산삼을 직접 캐보는 '산삼캐기 체험', 황금 산삼 모형을 찾으면 순금 1돈을 받을 수 있는 '황금산삼을 찾아라', 농가 직거래 판매와 영수증 페이백, 무료 나눔 행사 등이 마련돼 관람객들의 참여 열기가 이어지고 있다.