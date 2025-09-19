"불투명한 늘봄학교 정책의 미래, 필요한 건 현장의 목소리"

▲ 제상희 선생님이 업무를 하는 자리 ⓒ 전국교육공무직본부 관련사진보기

▲ 늘봄학교에 참여 중인 상신초 학생들 ⓒ 전국교육공무직본부 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 노동과세계에도 실립니다.