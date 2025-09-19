"불투명한 늘봄학교 정책의 미래, 필요한 건 현장의 목소리"

'늘봄학교에 지친 교사들 "전화 쏟아지는 3월엔 화장실도 못 가요
"(https://omn.kr/2fdnp
)'에서 이어집니다.
"초과근무 수당은 거의 못 받아"
- 지금 해주시는 말씀만 들어도 하는 일이 아주 많은 것처럼 보입니다. 이런 초과 근무가 많이 이뤄지고 있나요?
"그쵸. 이런 일들을 전부 처리하려면 초과근무가 필요한 상황이었는데 결론부터 먼저 말하면 예산 부족을 이유로 초과근무를 좀 지양했으면 좋겠다고 하시더라고요. 늘봄 업무의 11월부터 3, 4월까지 일이 몰려 있는데 특히 인수인계차 2월 말에 발령받은 학교를 나왔을 때 전임자가 휴가(방학)기간에도 업무 전화로 힘들었다는 얘기를 하시더라고요. 다른 학교 선생님들께 여쭤보니 집에 가서 일을 마저 하신다는 분도 많아요.
제가 11월부터는 많이 바빠지니까 초과 근무 수당이 나올 수 있게 예산 확보를 부탁드렸는데도 돌아오는 답변은 '해드리겠습니다'가 아닌 '고려해 보겠습니다'였습니다. 그 답변이 참 당황스러웠어요."
- 사실상 초과근무 수당을 거의 못 받는 수준인 거네요 그럼?
"저는 그렇게 생각해요. 다들 일은 엄청 많이 하시는데 예산 확보가 안 되었다는 이유로 올려도 올리지 말라고 한다는 얘기를 많이 들으신대요."
- 이렇게 많은 일을 하시고 엄청난 업무량이 있을 거 같은데요. 학교 인원에 상관없이 실무사는 1명만 배치가 되어 있다고 들었어요.
"네. 심지어 배치기준도 없이 무조건 1명인 셈이죠. 30명인 학교도 1명, 저희 학교처럼 1350명 정도가 되는 학교도 1명입니다. 업무 강도야 차이가 있을 수 있겠지만 작은 학교 같은 경우에는 학교장이 계속 다른 업무를 부과시킨다고 들었어요.
여기 교무 업무 좀 도와주세요 내지는 학교 풀 뽑으러 갈 건데 같이 가줘 이런다고요. 저 같은 경우도 학교 규모가 크다 보니까 자리에서 일어나려야 일어날 수가 없이 일을 하고 있습니다. 이런 배치 문제에 대해 보완 계획이 있어야겠죠."
- 이렇게 많은 일을 하시고 엄청난 업무량이 있을 거 같은데요. 학교 인원에 상관없이 실무사는 1명만 배치가 되어 있다고 들었어요.
"네. 심지어 배치기준도 없이 무조건 1명인 셈이죠. 30명인 학교도 1명, 저희 학교처럼 1350명 정도가 되는 학교도 1명입니다. 업무 강도야 차이가 있을 수 있겠지만 작은 학교 같은 경우에는 학교장이 계속 다른 업무를 부과시킨다고 들었어요.
여기 교무 업무 좀 도와주세요 내지는 학교 풀 뽑으러 갈 건데 같이 가줘 이런다고요. 저 같은 경우도 학교 규모가 크다 보니까 자리에서 일어나려야 일어날 수가 없이 일을 하고 있습니다. 이런 배치 문제에 대해 보완 계획이 있어야겠죠.
저희 학교의 경우에도 기존 방과후학교의 시스템으로 선택형 교육 프로그램을 운영하고 있는데 맞춤형 대상인 1, 2학년이 신체활동을 할 수 있는 공간 확보에 어려움을 겪고 있어 정규수업 후에도 늘봄 과정 동안 책상에 앉아서 프로그램을 들어야 하는 상황입니다. 저학년들에게 가장 필요한 것은 신체활동 위주의 놀이 수업인데 안타까운 현실이 아닐 수 없습니다."
"학부모 민원 제일 힘들어"
- 혹시 그 외에도 일하면서 가장 힘든 부분은 어떤 부분인가요.
"아무래도 학부모님들의 민원이 제일 힘들죠. 속상한 점은 그거예요. 인력이 이렇게 부족한 상황에서 저희는 최선을 다해 일을 하고 있는데 마치 '내가 아이를 맡겼는데 왜 너희가 관리를 그런 식으로 해'라고 하는 민원이 상당히 많거든요. 하루라도 늘봄지원실을 지켜보신다면 그런 얘기는 안 나올 거 같아요. (웃음)"
- 정말 힘드시겠어요. 사실 정권이 바뀌면서 앞으로 늘봄학교 정책도 어떻게 시행이 될지 불투명한데요. 관련해서 우려하는 부분도 있으신가요?
"학교 밖으로 돌봄청이라는 별도의 기관을 둔다는 이야기가 공공연하게 나오고 있는 상황이잖아요. 만약에 이 돌봄청이 생기게 되면 지자체로 이관될 가능성도 커지고 있는 상황이어서요. 교육청 소속으로 지자체 기관에 근무하게 될 것인지에 대한 불안이 있습니다. 그리고 만약 늘봄학교가 없어지면 우리는 학교에서 늘봄실무사로 존재하는 게 아니라 다른 영역으로 흡수가 되는 것인지 예측할 수 없는 상황에 대한 여러 가지 걱정들이 존재합니다."
- 맞아요. 지금 정부에서도 지자체 돌봄을 계속 얘기하고 있는데 노동조합에서도 이런 부분을 예의주시해야겠다는 생각이 듭니다. 말이 나온 김에 여쭐게요. 노동조합을 어떻게 알게 되고 가입도 하신 건가요?
"일단 노조나 활동하는 내용들을 전혀 몰랐던 건 아니구요. 전년도 학교에서 기간제 교사로 있으면서 늘봄업무를 할 때 같이 근무하셨던 교무실무사 선생님께서 적극 권유를 하셨어요. 노조 가입하라고요.(웃음) 그래서 저도 꼭 그렇게 하겠다고 했는데 이 학교로 발령받은 후에 이곳에 있던 교무 실무사 선생님께서 노조와 연결해 주셨습니다.
실제 채용되고 보니 노조 활동을 안 할 수가 없는 상황이더라고요. 이제 첫해에 배부를 수가 없지만 사측도 너무 회피만 하지 않고 같이 대응을 해나갔으면 좋겠습니다. 결국 돌봄과 늘봄은 우리 미래 세대, 가장 중요한 아이들과 직결된 직종이잖아요."
"안전하게 케어할 수 있는 둥지로서 잘 안착되길 응원해달라"
- 마지막으로 이 글을 볼 독자들에게 하고 싶은 말이 있으신가요?
"늘봄학교라는 정책을 시행하기 위해 많은 노력들을 하고 계시겠지만 이 정책을 수정하고 보완해서 잘 이끌어가기 위해서는 현장의 이야기들을 잘 반영해야 할 거 같아요. 저희도 더 치열하고 더 투쟁적으로 싸울 부분들이 있겠죠.
그래서 막연하게 늘봄학교가 아이들을 돌보는 곳 정도로 생각하시는 분들이 이런 상황을 아시고 더 많은 응원을 보내주셨으면 합니다. 그래서 이곳이 아이들을 따뜻하고 안전하게 케어할 수 있는 둥지로서 잘 안착되기를 응원해주셨으면 좋겠습니다."
늘봄학교는 당초 계획보다 1년 앞당겨 시행되면서 졸속정책이라는 비판을 받을 정도로 준비 부족과 현장 혼란이 끊이지 않았다. 그 혼란은 리박스쿨이 늘봄학교에 개입했다는 논란에서도 고스란히 드러난다. 이런 크고 작은 내홍과 혼란 속에서도 늘봄학교가 무너지지 않고 굴러가는 이유는 단 하나, 바로 현장을 묵묵히 지탱하는 늘봄실무사들 덕분이다.
예산도, 인력도, 정책의 방향조차 불투명하지만 그럼에도 아이들의 하루를 운영하고 뒷받침하는 일을 멈추지 않는 것은 아이들이 곧 우리의 내일이자 미래 세대이기 때문이다. 늘봄실무사들의 헌신은 단순히 학교의 하루를 지탱하는 역할에서 끝나지 않는다. 아이들이 안전하고 따뜻한 울타리 안에서 성장할 수 있도록 만들어가는 미래를 향한 약속이다.
교육공무직은 학교 곳곳에 있으며, 이들의 노동이 없으면 학교는 원활하게 돌아가지 않는다. 학교는 더이상 공부만 하고, 학교 종이 울리면 집에 가는 곳이 아니다. 그리고 교육공무직들이 가입한 전국교육공무직본부는 교사의 권리, 학생의 권리, 그리고 모든 교직원의 권리가 지켜지는 평등학교 행복한 학교를 만들기 위해 노력하고 있다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 노동과세계에도 실립니다.