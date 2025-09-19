진주시,'북부권 시내버스 공영 차고지' 착공

큰사진보기 ▲진주시,‘북부권 시내버스 공영차고지’착공 ⓒ 진주시청 관련사진보기

진주시는 18일 오후 집현면 신당리 일원에서 대중교통 이용 편의성 증진을 위한 '북부권 시내버스 공영차고지 조성사업' 착공식을 개최했다.이날 착공식은 조규일 진주시장, 백승홍 진주시의회 의장, 시의원, 운수업계 관계자, 지역주민 등 150여 명이 참석한 가운데 집현면 풍물단의 터울림 공연을 시작으로 사업 경과보고와 기념사, 축사, 기념 시삽 순으로 진행됐다.내년 8월 북부권 시내버스 공영차고지가 완공될 경우 북부권을 중심으로 한 차량 배차가 가능해져 첫차 출발 시간을 앞당길 수 있어 동북부(집현⦁대곡⦁미천⦁금산면, 초장동 등) 지역 주민들의 대중교통 이용이 더욱 편리해지는 것은 물론 시내버스 운영 측면에서도 기존의 공차 운행의 비효율성이 개선될 것으로 기대된다.특히 차고지에는 대형버스 주차공간 100면을 비롯해 관리동과 정비고, 식당, 휴게실 등이 조성될 예정이어서 운수 종사자의 근무여건도 개선돼 시민에 대한 대중교통 서비스도 향상될 것으로 보인다.북부권 시내버스 공영차고지는 지난 2020년 8월 기본계획 수립을 시작으로 올해 7월 중앙투자심사 승인 등 행정절차를 거쳤으며, 총사업비는 226억 원으로 내년 8월 준공 예정이다.