늘봄학교에 지친 교사들 "전화 쏟아지는 3월엔 화장실도 못 가요"

큰사진보기 ▲늘봄실무사 제상희 선생님 ⓒ 전국교육공무직본부 관련사진보기

- 자기소개를 해주세요.

- 말씀하신 것처럼 이게 신설 직종입니다. 그래서인지 늘봄학교가 생소한 분들도 있으실 거 같아요. 늘봄학교에 대한 설명도 부탁드려요.

- 거의 정규 수업처럼 되는 거네요 그러면.

큰사진보기 ▲제상희 선생님이 늘봄지원실에서 업무하는 모습 ⓒ 전국교육공무직본부 관련사진보기

- 늘봄실무사라고 하면 구체적으로 어떤 일을 하시는지 궁금합니다

큰사진보기 ▲제상희 선생님이 근무 중인 상신초의 늘봄지원실. 상신초의 경우 따로 늘봄지원실이 마련되어 있지만 독립된 근무 공간이 없는 경우도 허다하다. ⓒ 전국교육공무직본부 관련사진보기

'학교'라는 말을 들었을 때 드는 생각이나 떠오르는 단어가 있다면 무엇인가? 의자에 앉아 선생님이 있는 칠판을 바라보며 공부하는 이미지를 떠올렸으리라 생각한다.학교가 바뀌고 있다. 한 반에 50~60명 넘는 학생이 빽빽이 앉아 공부하고, 학교 종이 울리면 하교하던 시절은 옛말이다. 정규 수업이 끝난 뒤 갈 곳 없는 아이는 학교에 남아 담임 선생님이 아닌 또 다른 선생님과 함께 시간을 보낸다. 언제부턴가 학교에서 밥을 주기 시작했고, 상담, 진로 탐색, 치유 등 공부 외의 많은 활동이 이뤄지고 있다.이처럼 학교의 기능이 커지면서 교육이나 학교 행정을 지원하는 수많은 직종이 생겨났다. 학교의 많은 부분을 담당하지만, 교원도, 공무원도 아닌 사람을 우리는 '교육공무직'이라고 부른다.학교는 더 이상 '수업을 제공하는 곳'에 머무르지 않고, 다방면으로 아이들의 성장을 돕는 공간이다. 여기에 특기·적성 교육을 통해 아이들의 취미 활동, 나아가 진로 탐색의 기회도 제공한다. 윤석열 정부는 특기·적성 교육의 확대와 학부모의 편의를 위해 늘봄학교 정책을 시행했다. 늘봄학교 운영에서 핵심적인 역할을 맡는 사람이 바로 늘봄실무사다.윤석열 정권 아래 늘봄학교 정책은 당초 계획보다 1년 앞당겨 전면 시행되었고, 충분한 준비 없이 속도만 앞선 '졸속'이라는 비판을 피하기 어려웠다. 그럼에도 현장이 무너지지 않고 돌아갈 수 있었던 까닭은 늘봄실무사들이 정책의 빈틈을 메우며 현장을 붙들었기 때문이다.이들은 프로그램이 계획대로 작동하도록 예산을 편성·집행하고, 강사를 섭외해 계약을 관리하며, 교재·물품을 조달하고 지출을 정리한다. 동시에 학생 모집과 수요 조사, 안전 관리, 학부모 안내와 민원 대응까지 학교 운영의 보이지 않는 과정을 두루 연결한다. 말하자면 정책이 종이에 머물지 않고 교실에서 현실이 되도록 만드는 사람들이다.교육공무직 직종 인터뷰 열여덟 번째로, 충북 진천 상신초등학교에서 늘봄실무사로 일하고 있는 제상희 선생님을 만났다."저는 전년도 늘봄학교 정책이 처음 시행되던 해에 기간제교사로서 늘봄업무를 했었는데요. 주변의 권유로 늘봄 실무사 지원을 해보면 어떻겠냐는 얘기를 듣고 고민을 하다가 올 3월에 충북 진천 상신초등학교로 발령받아 업무를 맡고 있는 늘봄실무사 제상희입니다.""학부모님들이 제일 먼저 어려워하시는 거 같아요. 방과후학교가 바뀌어서 늘봄학교라고는 하는데 맞춤형은 뭐고 선택형은 또 무엇인지 등등요. 여기서 여러 혼란들이 있었던 건 사실입니다. 왜 이렇게 용어부터 혼란스럽게 지어놨나 몰라요.이 늘봄학교는 기존의 방과후학교와 돌봄교실을 통합해서 돌봄의 공백을 최대한 줄이기 위한 목적을 가집니다. 누구나, 원하면 언제든지 이용할 수 있도록 지원해서 지역적, 경제적인 소외 계층이 사교육비 부담을 덜 느낄 수 있게 하고 학교에서 안전하게 양질의 돌봄을 받을 수 있도록 도입된 정책입니다.늘봄학교는 맞춤형 프로그램, 선택형 교육 프로그램, 그리고 선택형 돌봄을 포함하고 있는데요. 초등학교 1, 2학년을 대상으로 한 맞춤형 프로그램, 기존의 방과후학교인 선택형 교육 프로그램, 선택형 돌봄(기존 돌봄교실) 프로그램으로 구성되어 있습니다.여기서 신설된 맞춤형 프로그램은 1,2학년 학생들을 돌봄교실에만 있게 하지 말고 선택을 해서 프로그램을 수강하게 하자 그런 것입니다. 그리고 하루 2시간씩 무료로 제공되다 보니까 그냥 맞춤형 프로그램들을 신청하시죠.""맞아요. 그래서 돌봄을 신청한 아이들은 돌봄 교실로 가고 맞춤형 프로그램을 신청한 아이들은 늘봄 겸용 교실 아니면 늘봄 교실로 이동을 합니다. 하지만 1학년의 경우 오전에 이어서 오후시간까지 책상에 앉아 활동하는 것을 힘들어 하다보니 돌봄교실이면 좀 더 편하게 있을 수 있을 텐데 하는 안타까움이 있습니다.""선택형 돌봄은 기존 돌봄 전담사분들이 하시던 업무를 그대로 맡아서 하시는 것이구요. 저희 늘봄실무사는 늘봄학교 중 맞춤형 프로그램과 선택형 교육 프로그램 전반적인 업무를 맡고 있습니다.저희가 처음에 채용공고에 제시되었던 업무들도 상당한 양이었는데 25년 개정된 걸 보면 거의 총괄 관리자의 입장이에요. 물론 실장님이 계시긴 하지만 검토 정도를 하시는 거지 실질적인 업무는 늘봄실무사들이 다 하거든요. 전반적인 행정이나 회계 업무부터 시작해서 학교가 새 학년 들어가기 전에 준비를 다 하잖아요. 운영 준비를 11월부터 한다고 보시면 돼요.운영 계획을 세우기 전 1년 동안 운영했던 프로그램 만족도 조사를 통해 전반적인 운영에 대한 피드백을 하고 이후에 수요 조사가 들어가거든요. 대략적인 운영 계획을 세우고 수요에 따른 프로그램 운영을 위한 공간이 확보되는지 확인해야 하죠.운영에 따른 예산 집행 계획, 프로그램 선정, 반 편성, 자원봉사자 확보, 강사 선정, 간식 계획, 학부모 안내도 나가야 하고요. 인력 확보가 가장 어려운 문제이기는 합니다만 지역 특성상 강사, 자원봉사자 구하기가 어려운 경우에는 업무의 순서를 달리 진행해야 하는 부분도 있어요. 물론 이것도 쉽지 않고요.이 과정들을 거치고 3월 개학을 하면 그때부터는 운영 계획안에 따라 진행이 되는데요. 학생 출결 관리부터 시작해서, 프로그램 운영 중에 갑자기 생기는 상황에 대처해야 하고 또 필요한 지원까지 챙겨야 하고요. 프로그램 활동일지도 관리해야 하고, 강사님들 휴강이나 보강 조정도 제가 신경 써야 하죠.맞춤형 수업 끝나고 선택형 수업 참여하는 학생들 있으면 시간대마다 애들 이동 동선도 관리해야 하고 경우에 따라서는 인력 대체도 필요합니다. 특히 대전에서 벌어진 비극적인 사건 이후로 대면 인계를 해야 한다는 지침이 내려와요. 그런데 제가 관리하는 아동들만 200명입니다. 이 200명 아이의 출결이 그때그때 달라지는 걸 다 맡아서 할 수 있을까요?못하는 거죠. 그래서 저희는 자원봉사자분들이 11분 계시고요. 그러니까 저희가 그나마 행정적인 업무를 볼 수 있는데 사실 전화도 정말 빗발치듯 옵니다. 아이가 일이 있어서 가야 한다, 2차시까지 듣기로 했는데 1차시 전에 학원 차가 오니까 20분 전에 내보내 줄 수 있냐 등이요. 3월에는 정말 쉴 새 없이 전화를 받느라 화장실도 못 갔습니다.거기다가 예산 편성이나 운영 경비, 수익자 부담 징수나 반환 처리 같은 일도 제 업무가 아니지만 제가 맡게 되는 상황이 많습니다. 또 하반기에는 늘봄 과정에 대한 만족도 조사를 실시해요. 강사님들, 위탁업체까지 포함해서 조사를 하고 그 결과를 다음 학년도 운영 계획에 반영하는 거죠. 민원 처리도 빼놓을 수 없고 프로그램 강사 대상 연수나 교육 안내 같은 전반적인 운영도 전부 제가 담당합니다."늘봄학교는 분명 '아이들을 위한 공교육의 확장'이라는 이름으로 시작했지만 그 이면을 들여다보면 새로운 직종과 낯선 행정, 그리고 수많은 조율의 과정이 뒤엉켜 있다. 표면적으로는 정책이 자리를 잡아가고 있는 듯 보이지만 현장에서 마주하는 풍경은 훨씬 더 복잡하고 다층적이다. 현재의 늘봄학교는 늘봄실무사들의 헌신으로 운영된다. 하지만 이러한 체계가 언제까지 이어질 수 있을까.