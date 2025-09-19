서울시교육청 저학년 '숙려제도'... 처벌 대신 관계회복으로

AD

덧붙이는 글 | 글쓴이는 서울시교육청 학폭심의위원이자 행복마음연구소 대표입니다.

초등 저학년 사이에서 일어난 경미한 갈등과 다툼을 곧장 심의와 처벌의 트랙으로 올리기 전 관계회복 프로그램을 우선 실시하고, 그 기간 심의를 유예하겠다는 서울시교육청 정근식 교육감의 정책을 환영합니다.심의실에서 떨리는 목소리로 진술하는 일곱, 여덟 살 아이들을 볼 때마다 제 마음도 조여들었습니다. '가해', '피해'라는 딱지와 긴 절차가 남기는 상흔은 작지 않습니다. 그러나 다툼의 순간을 배움의 순간으로 바꾸는 길이 있습니다. 바로 '숙려제도'와 '관계회복 접근'입니다.숙려제도는 아이들에게 시간을 선물합니다. 서두르지 않고 곱씹는 시간, 다시 만나 말을 건네는 시간, 스스로 책임을 선택하는 시간입니다. 이 시간 동안 아이들은 단지 "혼나고 끝나는" 경험이 아니라 자신의 행동이 타인에게 어떤 영향을 주었는지 이해하고, 안전하게 사과하며, 관계를 회복하는 법을 배웁니다. 피해 학생에게는 보호와 상담, 일상 복귀를 돕는 지지가 함께 제공됩니다. 학교가 교육의 본뜻을 회복하는 장면입니다.아울러 관계회복 프로그램은 저학년의 심리적 안정을 구체적으로 돕습니다.첫째, 예측 가능한 안전한 틀(차례 지키기, 말 끊지 않기, 중단권 보장)을 마련해 불안을 낮춥니다.둘째, 감정카드·감정온도계·짧은 호흡법 을 활용해 '느낌-생각-행동'을 연결하며 충동을 줄입니다.셋째, 원형대화와 관점 나누기를 통해 "내 말이 들렸다"는 경험을 주면 수치심과 분노가 가라앉고 보복 불안이 낮아집니다.넷째, 사건을 '아이'와 '행동'으로 분리해 다루어 낙인을 줄이고, 아이가 스스로 정한 회복 약속(사과, 배상, 도움 행동 등)을 실행하게 하여 통제감과 자기효능감을 회복합니다.다섯째, 등굣길 동선·자리 배치·놀이 약속처럼 일상 루틴을 함께 조정해 '다시 마주침'의 두려움을 덜어줍니다. 이 과정은 피해·가해 당사자를 넘어 교실 전체의 신뢰도를 높이고, 소문·편 가르기를 예방해 정서 기후를 안정시킵니다.해외에서도 비슷한 접근이 꾸준히 검증돼 왔습니다. 또래 관계에서의 갈등 해결 및 협력 훈련(Restorative Practices)은 학생-교사 신뢰와 소속감을 높이고, 정학·퇴학 같은 제외적 처분을 줄이며, 출결과 학업에 긍정적 영향을 준다는 보고가 축적되어 있습니다.무엇보다 학생들이 갈등 조정, 공감, 책임의 언어를 배우면서 교실이 조금씩 안전해집니다. 물론 만능열쇠가 아닙니다. 제대로 작동하려면 전문성·시간·지속성을 갖춘 실행이 뒤따라야 하며, 모든 사안에 일률적으로 적용해서도 안 됩니다. 우리의 숙려제도가 기대를 현실로 바꾸려면 몇 가지 조건이 분명해야 합니다.첫째, 경미 사안의 기준을 명확히 하되, 반복성·힘의 불균형·신체적 피해 등 위험 신호엔 즉시 보호 조치를 병행해야 합니다.둘째, 피해 학생과 보호자의 동의 절차는 충분한 정보 제공과 안전 장치(동석자 지정, 대면 대체 방식, 언제든 중단권)로 뒷받침되어야 합니다.셋째, 프로그램의 질이 핵심입니다. 상담가, 조정·화해 전문가가 참여하는 표준 프로토콜과 교사용 매뉴얼, 사후 1~2주 체크인까지 포함한 체계를 갖추어야 합니다.넷째, 지역 격차를 줄일 안정적인 인력·예산이 필요합니다. 교육지원청의 관계가꿈 지원단을 실질적 허브로 키워야 합니다.다섯째, 시범사업-모니터링-평가-개선의 선순환을 제도화하고, 학부모·교사의 이해를 돕는 안내와 공론을 병행해야 합니다. "처벌 회피"가 아니라 "교육적 해결"임을 분명히 소통해야 합니다.숙려의 시간은 지연이 아니라 치유여야 합니다. 일정과 책임 주체를 명확히 하여 공백을 만들지 말아야 합니다.저는 학폭 심의위원으로 참여를 하면서 학부모의 마음을 저는 누구보다 존중합니다. 내 아이의 눈물 앞에서 어떤 말이 위로가 되겠습니까. 그러나 처벌만으로는 상처가 아물지 않습니다. 반대로 '무조건 용서'도 정답이 아닙니다. 우리는 그 사이의 넓은 공간, 관계를 회복하고 다시 안전하게 살아갈 방법을 함께 찾을 수 있습니다. 학교가 그 과정을 설계하고, 사회가 그 시간을 지켜 주어야 합니다.저는 바랐습니다. 심의실의 긴 의자보다 둥근 원탁이 더 자주 놓이는 학교를, "괜찮아, 다시 해 보자"는 교사의 한마디가 한 장의 문서보다 큰 힘을 갖는 현장을 말입니다. 저학년 숙려제도는 그 길로 가는 작은 이정표입니다. 멈추어 보고, 듣고, 생각하고, 함께 걸음을 맞추자는 신호입니다. 이 신호를 제대로 읽어 내는 학교가 많아질수록, 우리 학교문화는 더 따뜻하고 더 단단해질 것입니다.그리고 교육부와 국가교육위원회를 비롯한 관련 기관에 당부드립니다. 서울에서 시작한 이 제도를 만들었다면, 현장을 끝까지 동행해 주십시오. 기준을 세우고, 사람을 길러 주고, 평가로 배우며, 필요할 땐 과감히 고쳐 주십시오. 그 책임 있는 뒷받침이 있을 때 비로소 숙려는 기다림이 아니라 성장의 시간이 됩니다.아이들을 벌주기 위해 학교에 보내지 않습니다. 아이들이 사람 사이의 길을 배우도록 보내는 것입니다. 갈등을 배움으로, 상처를 회복으로 바꾸는 학교. 그 학교에서 우리 아이들은 다시 서로를 바라보고, 어른들은 아이들에게 시간을 선물할 수 있습니다. 그날을 앞당기기 위해, 오늘 우리는 숙려의 작은 씨앗을 함께 심어야 합니다.