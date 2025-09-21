중학생부터 고등학생까지 전국의 아이들은 보아라

미디어 속 육아 전문가들은 아이들을 '손님처럼 대하라'고 말합니다. 실제 집에서 아이들을 손님처럼 대하는 제 이야기를 써봤습니다.

▲더 나은 서비스로 모시겠습니다, 손님 식물원에서 찍은 사진

"삼계탕 대신 닭볶음탕은 안 돼요?"

"돼지 불고기는 고추장에 불맛 입힌 게 맛있어요."

"소불고기는 한우예요, 수입산이에요?"

"아침은 라이트 한 게 좋아요. 샌드위치 같은 거. 김치찌개는 너무 헤비해요."

"지금 회색 와이드 팬츠를 입어야 하는데, 왜 없어요? 빨리 찾아주세요."

▲차를 마시며 책을 읽거나, 글을 쓰고, 강아지와 산책을 하기도 한다. 가장 행복한 시간이다.

"알아서 한다고요. 쫌! 나가요."

"말하면 알아요?"

"좋겠다. 하루 종일 집에 있어서."

"여보. 손님이잖아. 존중해줘야지. 사생활 보호 중요해. 손님이 싫다면 하지 마."

우리 호텔에는 장기 투숙객이 2명 있다. 손님들에게 매일 조식과 석식 서비스를 기본으로 제공한다. 한여름과 한겨울에는 삼시 세 끼를 제공하기도 한다.손님들은 가끔 까다롭다. 정성 들여 만든 음식에 대해 평가하고, 단일 메뉴 식당에서 메뉴판을 당당히 요구한다. 그리고 다음 식사 메뉴와 원산지에 대해 질문하고, 요구사항을 구체적으로 말한다.손님이니까 최대한 친절하게 응대하고, 요구사항도 수용한다. 그런데 때에 따라서는 시간이 없다고 정성스레 차린 음식을 쳐다보지도 않고 휙 나가버리기 일쑤다. 그럴 때는 야속하기도 하다. 정성을 봐서라도 한 입이라도 먹으면 어디 덧날까? 안 먹으면 그만이지, 나는 왜 못 먹여 안달이 날까? '나는 서비스만 제공한다. 선택은 손님의 몫이다.' 이렇게 되뇌이며 참는다.오늘도 남자 손님은 에그드롭 스타일의 샌드위치를 우유와 함께 먹고 나갔다. 반숙으로 삶은 계란 8개와 감자 4개를 으깨고, 상큼한 식감을 위해 잘게 다진 사과를 넣어 마요네즈와 케첩을 넣어 버무린 샌드위치 속을 준비했다. 버터에 노릇하게 구운 우유 식빵에 딸기잼을 듬뿍 바르고, 그 위에 양상추를 놓고, 준비해 놓은 계란을 5cm가량 두툼하게 올렸다.그런데 까다로운 여자 손님은 속이 더부룩하고, 시간이 없다며 휙 하고 나가버렸다. 내가 먹어도 맛있는 이 샌드위치를 여자 손님은 왜 안 먹는 걸까? 아쉽고 섭섭하지만, 손님의 의견을 존중한다. 먹는 걸 강요할 수는 없으니까.기본 서비스에 세탁과 청소 서비스도 포함된다. 너저분한 침구를 매일 아침 정리하고, 옷을 세탁해서 정리하고 제자리에 넣어둔다. 그런데 가끔 손님이 항의를 할 때가 있다.당황스럽다. 벗어 놓은 옷을 세탁해서 정리했을 뿐인데, 옷이 없어졌다며 화를 내고, 빨리 찾아내라고 아우성이다. 나는 치밀어 오르는 화를 참고, 열심히 찾는다. 찾아서 나오면 다행인데, 못 찾을 경우 손님의 엄청난 클레임을 감수해야 한다. 이럴 때는 늘 긴장이 된다.대부분은 손님이 옷의 위치를 헷갈려 못 찾는 경우가 종종 있다. 그러나 찾는 옷이 세탁실에 있을 때는 근무 태도가 태만하다며 비난을 받기도 한다. 좀 억울하다. 일정 요일에 세탁을 하고 있지만, 손님의 스케줄에 따라 세탁 빈도가 많아지기도 하는데 말이다.청소 서비스는 손님의 성격에 따라 업무 난이도가 다르다. 남자 손님은 비교적 수월하다. 수건과 속옷 그리고 옷을 정해진 세탁실에 분류해 놓기 때문이다. 책상의 과자 봉지나 사탕 껍질을 버리고, 바닥에 널브러진 A4 용지와 책들을 정리한 후, 의자를 침대에 올려놓고 로봇청소기를 작동시키기만 하면 된다.문제는 여자 손님의 객실이다. 책상에는 각종 화장품과 과자 봉지 부스러기가 나뒹굴고, 바닥에는 언제 입었는지 알 수 없는 속옷과 겉옷, 그리고 수건들이 뒤엉켜 널브러져 있다. 뱀이 벗어 놓은 듯한 허물의 잔해는 침대에도 있다. 침구류와 각종 인형들, 허물의 잔해 틈 속에서도 손님은 잠을 잘 잔다. 신기하다. 이 정도의 객실 상태는 보이콧이 가능하다. 지금 일주일째 보이콧 중이다.손님이 최소한의 예의를 갖춰 옷과 수건들을 제자리에 갖다 놓을 때 나는 청소 서비스를 재개할 예정이다. 가끔 그 객실 문이 열려 있으면 나도 모르게 스트레스가 치솟는다. 정돈되지 않은 지저분한 방. 손님의 사생활 보호 차원에서 나는 조용히 문을 닫고 관심도 끈다. 가끔 창문을 열어 환기를 해줄 뿐이다.내가 가장 신경 쓰이는 것은 손님들의 체크인, 체크아웃 시간이다. 손님들은 대부분 매일 아침 정해진 시간에 체크아웃을 한다. 체크아웃 후에는 나만의 자유 시간이다. 손님들이 체크인하기 전까지 식사 준비와 세탁, 청소 서비스를 하고, 남는 시간에는 차를 마시며 책을 읽거나, 글을 쓰고, 강아지와 산책을 하기도 한다. 가장 행복한 시간이다.손님들은 종종 체크인 시간을 어기기도 한다. 남자 손님은 크게 걱정되지 않지만, 세상이 무섭다 보니 여자 손님은 걱정이 된다. 퇴근 후 친구들도 만나고, 밤 늦게 산책도 한다. 그러나 사생활 보호 차원에서 손님에게 체크인을 종용하거나, 위치를 추적할 수는 없다. 조바심 내지 않고, 안전하게 잘 들어 오기만을 기다릴 뿐이다.가끔 손님들이 예민할 때는 상처되는 말을 하기도 한다.손님들 말에 상처 입은 내게 호텔 부운영자 남편이 말한다.손님들은 남편의 성과 같다. 남자 손님은 중학교 1학년, 여자 손님은 고등학교 1학년. 퇴실하는 그날까지, "더 나은 서비스로 모시겠습니다. 손님."