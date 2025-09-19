함안 레미콘업체, 노동자 7명 해고예고 통지했다가 철회

큰사진보기 ▲경남 함안에 있는 한 레미콘업체에서 노동자 7명한테 해고예고 통지를 하자 전국민주노동조합총연맹 전국건설노동조합 경남건설기계지부 레미콘지회는 농성 투쟁을 벌였다. ⓒ 건설노조 관련사진보기

경남 함안에 있는 레미콘업체가 건설경기를 이유로 노동자 7명한테 해고 통고를 했다가 철회했다.전국민주노동조합총연맹 전국건설노동조합 경남건설기계지부 레미콘지회는 함안 칠원읍에 있는 ㄱ레미콘업체가 해고 통보를 했다가 철회해 갈등이 일단락되었다고 19일 밝혔다.ㄱ레미콘업체는 지난 9월 1일 노동자 7명한테 해고 예고 통지서를 보냈다. 회사가 노동자를 해고하려면 한 달 전에 예고해야 한다.통지서대로 하면 노동자들은 10월 2일부터 해고될 예정이었다. 업체측은 '건설 경기 침체'를 사유로 들었다.해고 예고에 노동자들이 반발했다. 경남건설기계지부 레미콘지회는 지난 3일부터 업체 앞에서 농성집회를 벌였다.건설노조 경남건설기계지부는 지난 12일 농성장에서 진보당 정혜경 국회의원(비례), 김은형 민주노총 경남본부장과 간담회를 갖고 투쟁을 결의하기도 했다.올해 들어 통영과 함안지역 다른 업체에서도 노동자 해고 예고와 권고사직으로 노사갈등이 불거지기도 했다.강호경 건설노조 경남건설기계지부 사무국장은 "7명에 대해 해고 예고 통지를 했던 함안 레미콘 업체가 어제(18일) 구두로 철회를 알려 왔다. 그래서 갈등이 일단락 되었다"라며 "최근 건설경기 침체를 사유로 경영 책임을 노동자들한테 전가하는 업체들이 있어 대응해 나갈 것"이라고 말했다.