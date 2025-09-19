박승원 광명시장 "사회연대경제는 지속가능한 사회를 위한 밑거름"

큰사진보기 ▲박승원 광명시장. ⓒ 박승원 페이스북 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 '로컬라이프'(www.locallife.news) 와 '세무뉴스'(www.taxnews.kr)에도 실립니다.

박승원 광명시장이 사회연대경제와 관련해 두 가지 제안을 밝혔다.18일, 박승원 시장은 자신의 페이스북을 통해 지난 국무회의에서 이재명 대통령이 김민석 국무총리에게 "사회적경제 영역이 여러 부처에서 진행되고 있으니 총괄 부서를 정해서 점검하라"고 지시한 것을 언급하며 "나도 현장에서 직접 사회연대경제 조직을 육성하는 지방정부의 장으로서 현장의 의견을 전하고 싶은 마음이 생겼다"고 말문을 열었다.우선 박 시장은 "사회연대경제는 지역사회문제를 비즈니스로 해결하며 소셜미션을 해결하기 위한 조직이다"라며 "지역공동체를 중심으로 한 시장경제의 한 축도 있다. 지역에 올바로 뿌리내릴 수 있도록 지원해야 한다"고 강조했다.아울러 "국무총리실에 사회연대경제 비서관을 두어 부처·민간 간의 정책소통을 강화하고, 실행사업에 현황 점검이 필요하다"고 지적했다.다음으로 박 시장은 "사회연대경제를 총괄 부서는 기획재정부가 맡는 것이 바람직하다"고 밝혔다.박 시장은 "사회연대경제는 돌봄, 의료, 주거, 에너지, 교육 등 다양한 분야를 아우르고 있고, 협동조합, 사회적기업 등 여러 기업의 형태가 포함되어 있는 다층적인 조직이다"라며 "개별 부처가 실행사업은 하되 사회적경제 조직의 성장을 위해서는 사회적금융 기금 조성, 세제·재정 인센티브, 공공금융기관 협력 등 금융 기반을 안정적으로 배분하는 기획재정부의 총괄 기능을 유지하는 방안이 적절하다"고 강조했다.그러면서 "여러 다른 의견이 있을 수 있다. 기재부든, 행안부든 대통령께서 관심을 갖고 지시하셨기에 힘있게 추진했으면 하는 바람이다"라고 힘 있는 정책 추진을 촉구했다.이어 "지속가능한 사회, 지속가능한 경제의 한 축은 사회연대경제임을 도의원하던 십수 년 전부터 일관되게 가져왔고, 시장이 된 민선 7기부터 지속적으로 추진하고 있다"며 "국민주권정부의 사회연대경제 정책이 국민들에게 효능감으로 다가설 수 있도록 적극 추진해 주시길 바란다. 사회연대경제는 지속가능한 사회를 위한 밑거름이다"라고 강조했다.