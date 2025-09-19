'순국(殉國)' - 이보다 더 거룩한 말이 어디 있으랴

큰사진보기 ▲윤봉길 의사매헌 윤봉길 의사 기념관에 마련된 윤 의사 모습 ⓒ 박도 관련사진보기

도시락과 물통 폭탄1932년 상하이 의거에 사용했던 윤봉길 의사의 도시락과 물통 폭탄

'순국(殉國) : 나라를 위하여 목숨을 바침.' 국어사전의 풀이 말이다. 세상에 이보다 더 거룩한 말이 어디 있으랴.필자는 사단법인 대한민국 순국 선열 유족회 발행 월간 <순국(殉國)> 측으로부터 2024년 1월 호부터 2025년 12월호까지 꼬박 2년 24개월 동안 매월 나라를 위해 순국하신 거룩하신 애국 지사 분들의 자취를 취재 사진과 함께 40매 내외로 집필해 달라는 청탁을 받은 바 있다.그리하여 매월 <순국>지에 '구국 의병 항쟁 열전'이라는 부제로 이를 연재하고 있다. 필자가 여러 자료를 통해 공부하고 탐문한 바, 근현대사 순국 의병은 호남 지방에 유난히 많이 산재해 있기에 의병 연구가이신 홍영기 홍순권 두 분 교수님의 자문과 추천을 받아 이제까지 연재해 왔다.그런 가운데 2025년 9월 호에는 현재 필자가 거주하고 있는 강원도 원주 지방의 관동 제일의 의병장 민긍호 장군을 취재 연재한 뒤, 금년 말까지 남은 기간은 독립 전선의 순국 애국지사로 김동삼, 윤봉길, 이상룡 세 분 취재 연재로 일단 마무리할 예정이다. 그리하여, 다가오는 10월호에 연재할 일송 김동삼 애국지사는 이미 취재 탈고하여 송고하였다.일찍이 영국의 유명하신 역사학자 에드워드 카Carr1892~1982)는 역사란 "과거와 현재의 끊임없는 대화"라고 말씀 하신 바, 오늘의 윤봉길 의사는 우리가 어떻게 모시고 있는 지를 살펴보고자 지난 9월 16일(화) 오후 2시 서울 특별시 서초구 매헌로 99 소재한 매헌 윤봉길 의사 기념관을 찾았다.우리 속담에 '가던 날이 장날'이라는 말이 있듯이, 강원도 촌로가 더듬더듬 물어물어 지하철 매헌 역을 찾아간 뒤, 지상으로 오르는데 갑자기 소나기가 억수로 쏟아졌다.마침 한 행인이 같이 우산으로 쓰자고 하여 기념관까지 잘 갔다. 기념관 직원이 건물 어귀에서 우산을 가지고 대기하고 있기에 큰 빗줄기는 피했다. 하지만 그래도 내 몰골이 비 맞은 생쥐 꼴이었으리라.직원의 안내로 매헌 윤봉길 의사 기념사업회 명로승(明魯昇) 회장님과 수인사를 나누는데 필자가 당신보다 연장임을 알고 "연로하신 분이 국내외를 가리지 않고 순국 애국 지사의 유적지를 탐방하시는 모습이 더욱 숭고해 보인다"는 덕담을 잊지 않으셨다.전시관 관계자의 자상하고 친절한 안내로 제1, 제2 전시관을 두루 돌아보는데, 기왕 오신 길에 윤 의사와 기념 촬영을 하고 가라는 권유에 응하자 곧 윤 의사 곁에 나란히 선 즉석 사진을 뽑아주셨다. 윤봉길 의사의 자취와 이날 취재 내용은 월간 <순국> 2025년 11월 호에 자세히 싣기로 한다.다른 순국 애국 지사들과는 달리 매헌 윤봉길 의사의 현충 시설은 비교적 잘 돼 있기에 돌아오는 내내 흐뭇하였다. 자라나는 2세들이 이곳을 많이 찾아와 관람하여 '나라사랑' 정신을 드높였으면 좋겠다는 말을 어린이를 둔 부모님들에게 두루 전한다. 이보다 더 좋은 애국 교육의 장이 어디 있으랴.