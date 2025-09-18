대구 신청사 설계 당선작에 달서구 "기대보다 실망감"

큰사진보기 ▲대구시 신청사 국제설계공모 심사 결과 당선작으로 선정된 나우동인건축사무소 컨소시엄의 'FORETscape' ⓒ 대구시 관련사진보기

대구시가 신청사 설계 공모 당선작을 발표한 것과 관련 신청사 유치 지역인 달서구가 "기대보다 실망감이 더 든다"며 유감을 나타냈다.달서구는 18일 입장문을 통해 신청사 설계와 관련된 시민 공론화 과정이 없었다는 점과 상징성의 부재, 지방자치분권을 염두에 둔 작품이 아니라고 지적했다.달서구는 "설계 방향을 함께 논의할 시민참여는 공감대를 담아내는 소통 과정이며 참여민주주의의 핵심"이라며 "2019년 신청사 부지 선정 때처럼 시민 공론화 과정이 있었다면 하는 아쉬움이 든다"고 주장했다.또 신청사 높이(24층)가 주변 고층 아파트나 향후 들어설 고층 건축물, 인근에 있는 금봉산(139m)을 염두에 두지 않고 설계해 밋밋하고 초라해 랜드마크의 기회를 스스로 포기했다고도 했다.신청사 외관 디자인은 2.28민주운동이나 국채보상운동 정신이 투사된 독특한 건물이길 바랐지만 상징성을 찾기 어렵고 고만고만한 건축물로 머물 것이라는 우려이다.그러면서 "신정부의 새로운 국가균형발전 전략인 '5극 3특'의 시대적 과제를 충분히 대비해야 한다"며 "앞으로 주민자치가 강화되는 추세에 따라 시교육청, 경찰청, 특별지방행정기관 등이 들어설 미래 여건을 고려해야 하지만 그렇지 않다"고도 했다.달서구는 "대구에는 대표 건축물이 없고 아파트, 주상복합 건물이 도시를 점령하는 상황에서 대구 대표, 더군다나 50만평 두류공원을 배경으로 둔 역사적 랜드마크로 지어 시민들에게 자부심을 심어주어야 한다"고 강조했다.앞서 대구시는 전날인 17일 국제설계공모를 통해 당선작으로 나우동인건축사사무소 컨소시엄의 'FORETscape(숲이 깃든 문화청사)'를 선정해 발표했다.대구시는 오는 10월 기본 및 실시설계에 착수해 내년 9월까지 설계를 완료하고 같은 해 말 착공해 2030년 준공을 목표로 속도감 있게 추진한다는 방침이다.