'곧 서른'인 딸이 엄마 생일에 외할머니한테 한 말

9월 19일, 오늘은 엄마의 생일이다. 엄마는 이른 시간 출근을 하시고 집에 없다. 그리고 나는 난생처럼 미역국을 끓였다. 엄마가 퇴근 후 드실 미역국을.비린 맛을 빼기 위해 찬물에 미역을 박박 씻다 보니 손끝이 얼얼했다. 시린 손이 가렵기까지 했다. 순간, 내 생일마다 아침 일찍 일어나 미역국을 끓여주던 엄마의 손이 떠올랐다. 늘 내 손을 잡고 "아기 손 같다, 예쁘다"라고 말하던 그 손도 이처럼 차갑고 수고로웠을 것이다.어릴 적 엄마가 끓여주던 미역국은 늘 푸짐했다. 소고기, 바지락, 굴까지 가리지 않았다. 엄마는 늘 "엄만 황태 미역국이 더 맛있다"고 말씀하시며 내게 한 그릇 더 퍼주셨다. 어렴풋이 소고기가 더 비싸다는 걸 알았지만, 엄마를 믿고 황태 미역국을 끓이기로 했다.미역을 불리고 황태포를 찢었다. 들기름을 살짝 두르고 미역을 볶은 뒤 물을 자작하게 넣고 간장으로 간을 조절했다. 보글보글 끓을 때 물을 더 부어 미역이 잠기게 하고, 액젓과 소금으로 마지막 간을 맞췄다. 간단한 국이라지만 신경 쓸 게 많았다. 불 앞에서 끓는 미역국을 바라보며 문득 생각했다. 엄마도 이 고생스러움을 미역국에 담아 나에게 먹였겠구나.엄마의 생신에는 아무것도 해드리지 못하면서, 내 생일에는 당연하다는 듯 미역국을 먹던 지난날이 부끄러워졌다. 엄마의 희생은 비단 미역국에만 스며든 것이 아니었다.초등학교 졸업할 무렵, 엄마가 사준 옷을 들고 돌아오는 길, 나와 손잡고 걷던 엄마의 모습은 세상에서 가장 크면서도 동시에 작아 보였다. 엄마의 옷엔 남 몰래 작은 구멍이 나 있었다. 뚫린 구멍에 자꾸만 발걸음이 늦어졌던 그날의 기억은 여전히 선명하다.19일로 엄마의 나이는 쉰여섯, 부모와 자녀 사이에서 모두를 돌보느라 바쁜 '샌드위치 세대'다. 엄마는 이날도 고향에 계신 할머니와 할아버지를 신경 쓰며, 여전히 나와 오빠의 삶을 걱정한다.엄마는 가정을 책임져야 했던 시절이 길었다. 미용사로 일주일 내내 쉬는 날 없이 일하면서도 새벽마다 내 도시락을 챙겨주셨고, 정작 본인은 남은 반찬으로 끼니를 때우곤 하셨다. 어쩌다 쉬는 날이 있으면 고향에 계신 할머니, 할아버지를 모시기에 바빴다.배우기 좋아하고 떠나길 좋아하던 엄마는 10년이 넘는 시간 동안 3일 이상 여행을 가본 적이 없었다. 가족을 위해 자신의 욕구를 미루는 것이 습관처럼 몸에 밴 것이다.'샌드위치 세대'라는 이름은 사회나 경제 용어 속 개념일지도 모른다. 하지만 내게는 엄마의 얼굴, 엄마의 손, 엄마의 구멍 난 옷으로 기억된다. 부모와 자식 사이에 끼어 자기 몫을 챙기지 못한 세대, 그것이 바로 엄마의 세대였다.늦었지만 올해부터는 달랐으면 했다. 남은 반찬이 아니라, 엄마만을 위해 준비한 음식이 식탁 위에 오르기를 바랐다. 황태 미역국 한 그릇에라도 엄마가 자기 자신을 위해 먹는 식사를 하셨으면 했다. 엄마가 퇴근할 때까지 참지 못하고 미역국을 끓였다며 자랑스레 엄마에게 전화했다. 전화기 너머로 엄마의 기분 좋은 웃음이 들렸다.문득 며칠 전, 감기 몸살로 하루 종일 앓아 누웠던 밤이 떠올랐다. 늦은 밤에도 잠결에 느꼈던 따뜻한 감각, 다음 날 아침에도 이마를 짚던 익숙한 손길. 미역국 냄비의 온기 속에서 엄마의 손으로 재던 열이 느껴졌다. 온도가 아닌, 내 몸과 가족의 하루를 지키고 보살펴온 엄마의 변함없는 사랑이라는 걸 깨달았다.한 손에는 부모님의 안녕을, 한 손에는 내 자식의 내일을 쥔 엄마의 양손은 얼마나 뜨겁고도 시렸을까. 그 까실한 손은 엄마가 살아온 삶 그 자체였다. 미역국 한 그릇에 담긴 그 마음이 이제야 비로소 내게 와 닿았다.엄마 생일을 맞아 외할머니에게도 전화를 드렸다. "엄마를 낳아주셔서 고맙습니다"라고 인사하자, 할머니는 언제나처럼 "우리 똥강아지"라며 웃음을 지으셨다. 엄마의 미역국을 먹고 자라서 그런지 할머니와 엄마보다 머리 하나는 훌쩍 더 크다. 그럼에도 할머니껜 늘 강아지인가 보다. 내일 모레 서른이지만, 나는 여전히 할머니의 똥강아지고, 영원히 엄마의 아기이고 싶다.