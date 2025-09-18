현직 부장판사, 조희대에 "한덕수 만남 분명히 밝혀달라"

조희대 대법원장이 지난 대선 직전 한덕수 전 국무총리와 만나 '이재명 사건은 대법원에서 알아서 처리한다'고 말했다는 의혹과 관련해, 현직 부장판사가 조 대법원장에게 18일 '추가 해명'을 요구했다.
앞서 조 대법원장은 전날 "(해당) 형사 사건과 관련하여 한덕수 전 총리와는 물론이고 외부의 누구와도 논의한 바가 전혀 없으며, 거론된 나머지 사람들과도 제기되고 있는 의혹과 같은 대화 또는 만남을 가진 적이 없음을 명백히 밝힌다"는 짧은 입장문을 내놓았다. (관련 기사: 조희대 "대통령 사건, 누구와 논의한 적 없다" 입장문 내고 '3초 컷' 퇴장
https://omn.kr/2fcza)
이봉수 창원지방법원 부장판사는 이날 오후 법원 구성원 전용 내부 통신망 '코트넷'에 건의글을 올리고 전날 조 대법원장 입장문을 가리켜 "정치권의 의혹 제기가 사실이 아니라는 말씀을 분명히 해 주신 점은 국민과 법관 모두에게 안도감을 주었다고 생각한다"고 평가했다.
하지만 이 부장판사는 "사법부 수장의 공식 입장으로서는 일부 표현이 다소 모호하게 읽혀 불필요한 오해를 불러일으킬 수 있지 않을까 우려된다"며 '만남 여부'가 있었는지는 밝히지 않았다고 지적했다. 그러면서 "윤석열 전 대통령에 대한 헌법재판소의 탄핵 선고일 이후부터 이재명 전 대표 사건 파기환송심이 선고되기 전까지의 기간 동안, 한 전 총리를 공식적으로든 비공식적으로든 만난 사실이 있었느냐"고 질의했다.
또 "만난 사실이 전혀 없었다면 어제 입장문에 더해 한 전 총리와 만난 사실이 없음을 분명하고 명징한 언어로 다시 한번 밝혀달라"고 건의했다.
법원행정처 관계자는 이글에 답글을 달았다. "어제 대법원장 입장문은 조 대법원장으로부터 입장을 직접 들은 후 문구를 정리한 것"이라며 "그 과정에서 조 대법원장은 헌법재판소 탄핵 선고일 이후부터 공선법 사건 파기환송심이 선고되기 전까지 기간 동안 한덕수 전 총리를 만난 적이 전혀 없음을 명확히 밝혔다"고 했다.
"다만, 문구를 정리하는 과정에서 대법원장님께서 공선법 사건과 관련하여 외부의 누구와도 논의한 바가 전혀 없다는 점을 기재하는 것만으로도 당연히 의미 전달이 될 것(이이라고 여겼다)"고도 부연했다. 다음은 이 부장판사가 '코트넷'에 올린 내용 전문이다.
대법원장님,
최근 정치권에서 제기되고 있는 한덕수 전 국무총리 등과의 회동 의혹에 관하여 어제 발표하신 대법원장의 입장문을 주의 깊게 읽어 보았습니다. 정치권의 의혹 제기가 사실이 아니라는 말씀을 분명히 해 주신 점은 국민과 법관 모두에게 안도감을 주었다고 생각합니다.
다만, 사법부 수장의 공식 입장으로서는 일부 표현이 다소 모호하게 읽혀 불필요한 오해를 불러일으킬 수 있지 않을까 우려되어 이렇게 공개적으로 질의와 건의를 드리게 되었습니다.
대법원장님께서는 "한덕수 전 총리와는 물론이고 외부의 누구와도 논의한 바가 전혀 없다"고 밝히셨습니다. 그러나 이 문장은 '논의 없음'만을 분명히 하였을 뿐, 실제로 만난 사실 자체가 있었는지 여부에 대해서는 명시하지 않고 있습니다.
이어 "거론된 나머지 사람들과도 제기되고 있는 의혹과 같은 대화 또는 만남을 가진 적이 없음을 밝힌다"는 대목도, 문맥상 그 부정의 대상을 '나머지 사람들'로 한정하는 것으로 이해될 여지가 있습니다. 즉, 한덕수 전 총리를 제외한 인사들에 대하여만 대화·만남을 부인한 것처럼 해석될 수 있는 것입니다.
결국 전체적으로 보면, 어제의 입장문은 한덕수 전 총리와 선거법 위반 사건과 관련하여 논의를 한 사실이 일체 없고, 한덕수 전 총리 외의 나머지 인사들과는 대화는 물론 만남 자체가 없었다는 점은 분명히 밝히고 있으나, 한덕수 전 총리와 만난 사실이 있는지 여부에 대해서는 그 입장을 분명히 밝히지 않고 있다고 보입니다. 그러나 사법부 수장인 대법원장의 언어는 국민적 신뢰와 직결되는 만큼, 오해의 여지가 없게 보다 명징하게 사용되어야 할 필요가 있다고 생각합니다.
이에 다음과 같이 정중히 질의와 건의를 드립니다.
1. 윤석열 전 대통령에 대한 헌법재판소의 탄핵 선고일 이후부터 이재명 전 대표 사건 파기환송심이 선고되기 전까지의 기간 동안, 대법원장님께서 한덕수 전 총리를 공식적으로든 비공식적으로든 만난 사실이 있었는지요? 만약 있었다면 그 목적과 성격은 무엇인지 밝혀 주십시오. 만일 국가 공식행사장 등에서 공적으로 만난 것이 전부라면 그러한 뜻을 공개하여 불필요한 오해의 여지를 없애 주십시오.
2. 만일 해당 기간에 (국가 공식행사장 등에서 공적으로 만난 것 외에는) 한덕수 전 총리와도 만난 사실 자체가 전혀 없었다면, 어제의 입장문에 더하여 한덕수 전 총리와 만난 사실이 없음을 분명하고도 명징한 언어로 다시 한번 밝혀 주시기를 건의드립니다.
대법원장님의 명확하고 진솔한 답변은 불필요한 불신을 불식시키고, 사법부의 독립에 대한 국민적 신뢰를 지켜내는 데 큰 힘이 될 것이라 믿습니다.