"처음 열린 행사" 공모로 선정된 '장애인과 함께 가는 하나 되는 부천'

▲'장애인과 함께 가는 하나 되는 부천' 행사 ⓒ 부천시의회

부천시에서 '장애인과 함께 가는 하나 되는 부천' 행사가 열렸다. 이번 행사는 부천시 장애인단체총연합회가 주관하고, 경기도 사회복지기금 장애인복지 지원사업 공모에 선정돼 예산을 지원받아 개최됐다.행사는 18일 부천중앙공원 야외무대에서 진행됐으며, 장애인 예술인 공연, 체험 부스, 노래자랑 등 다양한 프로그램으로 꾸며져 장애 당사자와 시민 모두가 함께 즐기는 축제의 장이 됐다.부천시 장애인복지과 관계자는 기자와의 통화에서 "이번 행사는 올해 처음 열리는 것으로, 도 공모사업에 선정돼 예산을 지원받아 추진하게 됐다"며 "단순한 복지 행사를 넘어 모두가 함께하는 포용의 자리가 되길 바랐다"고 말했다.이번 행사는 기존의 시비 보조금 사업이 아닌, 경기도 장애인복지과 주관 공모사업에 선정돼 추진된 점에서 주목을 받는다. 해당 공모는 매년 도내 31개 시·군을 대상으로 엄정한 심사를 거쳐 지원 대상을 선정한다. 부천시는 지난 3월 공모에 선정됐으며, 선거 일정 등을 고려해 하반기로 일정을 조정해 개최하게 됐다. 시 관계자는 "도 공모사업은 매년 있지만, 모든 시·군이 선정되는 것은 아니다"라며 "부천시의 선정은 매우 의미 있는 성과"라고 강조했다.행사에는 이건태 국회의원, 조용익 부천시장, 김병전 부천시의회 의장, 이선구 경기도의회 보건복지위원장 등 정치권 인사들도 대거 참석해 축사를 전하며 자리를 빛냈다.김병전 부천시 의회 의장은 축사에서 "장애인의 이동권 보장과 일자리 창출은 무엇보다 중요한 과제"라며 "부천시의회는 실질적인 지원이 이뤄지도록 제도적 기반을 든든히 하겠다"고 말했다. 그는 또 "이번 행사가 장애에 대한 사회적 인식을 개선하고 공감의 폭을 넓히는 계기가 되기를 바란다"며 "시민 여러분께서도 장애인 생산품을 적극적으로 구매해 장애인의 자립과 경제활동에 힘을 보태주시길 부탁드린다"고 덧붙였다.행사장에는 부천시 장애인단체총연합회 소속 단체들이 운영하는 다양한 체험 부스와 공연이 마련됐다. 참가자들은 노래자랑과 경품 이벤트 등을 함께 즐기며, 오랜만의 활기찬 야외 행사에 큰 호응을 보였다. 부천시 관계자는 "경품도 나눠드리고, 노래자랑도 하면서 흥겹게 즐기셨다"며 "장애인 당사자분들이 단순히 관람하는 것을 넘어 주체적으로 참여하는 모습이 특히 인상 깊었다"고 전했다.부천시와 장애인단체총연합회는 이번 행사를 계기로 장애인과 비장애인이 함께하는 지역사회 실현을 위한 포용적 복지 기반을 더욱 강화하겠다는 계획이다. 관계자들은 앞으로도 다양한 공모사업을 통해 유사한 행사를 이어갈 수 있도록 적극 검토하겠다고 밝혔다.