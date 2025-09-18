UN에 간 삼성반도체 피해자 "너무 많은 사람들, 아프고 죽어"...이재용, 파리서 직원 격려

큰사진보기 ▲17일 태국 방콕 유엔컨퍼런스센터에서 열린 ‘유엔 아시아-태평양 기업과인권 포럼(United Nations Responsible Business and Human Rights Forum, Asia-Pacific)’ 개회식에서 삼성전자 반도체공장 직업병 피해자 정향숙씨가 자신의 경험과 노동자의 건강권 확보를 위한 대책을 촉구하고 있다. 정씨는 반도체 노동자의 건강과 인권지킴이 반올림(약칭 ‘반올림’)의 활동가로도 활동하고 있다. ⓒ UNBHR 관련사진보기

"(반도체) 공급망 전반에서 너무 많은 사람들이 아프고 죽고 있으며…"

큰사진보기 ▲지난 15일(현지시간) 프랑스 리옹 소재 그루파마스타디움에서 열린 국제기능올림픽 폐회식에 참석한 이재용 삼성전자 회장이 국가대표 선수단을 격려하는 모습 ⓒ 삼성전자 관련사진보기

지난 17일 오후 태국 방콕 유엔컨퍼런스센터 대회의장. 삼성전자 반도체 공장에서 21년동안 일했던 정향숙씨가 단상 위에 올랐다. 정씨는 2분30여초 분량의 영어 원고를 또박또박 읽어 내려갔다. 무표정한 듯한 모습에 목소리는 약간 떨리는 듯 했다.'유엔 아시아-태평양 기업과인권 포럼(United Nations Responsible Business and Human Rights Forum, Asia-Pacific)' 개회식에서 국내 반도체 피해 노동자가 자신의 경험과 실상을 공개하는 것은 처음이었다.삼성전자 기흥 사업장에서 일했던 정씨는 '거대세포종'이라는 희귀 질환을 진단받아 뇌수술을 받았다. 이어 한쪽 귀의 청력을 잃고, 얼굴 일부도 마비됐다. 반도체 공정 과정에서 오래동안 화학 물질에 노출됐고, 과도한 노동 강도 때문에 이같은 중증 질환을 겪고 있는 것으로 생각하고 있다.그는 우선 "저는 제가 하는 일이 자랑스러웠다"고 운을 뗐다. 이어 "하지만 그 일은 제게 심각한 건강상의 문제를 남겼다"고 말했다. 특히 반도체 공정 전반에 걸친 위험성을 적극적으로 알렸다. 정 씨는 "(반도체) 공급망 전반에서 너무 많은 사람들이 아프고 죽고 있으며, 가장 위험한 공정일수록 외주화되고 있다"고 주장했다.또 "(일터에서 건강이 크게 훼손됐음에도) 한국 정부는 저의 질병을 직업병으로 인정하지 않았다"면서 "피해 노동자가 직업병을 입증하도록 돼 있는데, 중요한 증거들은 기업들이 갖고 있다"고 토로했다. 기업들이 '영업비밀'이라는 이유를 들이대며, 사업장 유해물질 등의 주요 증거를 공개하지 않고 있다고도 했다.정씨는 "노동자들에게는 일터의 위험을 알 권리가 있다"면서 "한국에서 반올림 등 단체에서 '알 권리' 캠페인을 진행하고 있다"고 소개했다. 그는 노동인권단체인 반도체노동자의건강과인권지킴이 반올림(약칭 반올림)의 활동가로도 있다.정씨는 '위험의 외주화'가 한국 뿐 아니라 베트남 등에 진출한 삼성전자 주요 공장에서도 마찬가지라고 했다. 폐수와 대기오염의 적절한 처리 시설이나 공정 없이 공장이 운영되고 있다는 것. 그는 "기업의 환경오염 피해를 멈추고, 노동자와 지역 사회가 안전하고 존엄하게 살아갈 수 있도록 국제사회의 연대가 필요하다"고 호소했다.정씨의 개회식 연설을 들은 참가자들은 "발표가 강렬하고 울림이 컸다"는 반응을 보인 것으로 전해졌다. 이번 포럼의 피차몬 여판통 의장은 "기업 활동에서 가장 우선되어야 할 것은 사람"이라며 "인권침해 피해자들이 위험을 감수하면서까지 기업의 투명성과 책임을 요구하고 있다. 진정한 용기는 그들의 행동에 비롯된다"고 말했다.그는 또 "신뢰없는 기업 활동은 사회적 갈등과 공급망 붕괴, 투자자 신뢰 상실 등으로 이어진다"면서 "더 이상 인권을 위한 투쟁이 노동자들의 희생 위에 서 있어서는 안된다"고 강조했다.한편 삼성은 이날 향후 5년에 걸쳐 6만명의 신규 채용 계획을 발표했다. 반도체를 중심으로 한 주요 부품사업과 바이오, 인공지능(AI) 분야 등에서 매년 1만2000명 씩 인력을 뽑겠다는 것이다.이와 함께 청년층의 고용 확대를 위해 채용연계형 인턴제도와 기술인재 채용을 함께하고 있다고 밝혔다. 대학생 인턴십 규모를 크게 늘리고, 글로벌 기술력을 키우기 위한 마이스터고 학생과 기능대회 입상자 등 기술인재 채용도 적극적으로 나서고 있다고 설명했다.삼성은 이같은 직접 채용 이외 청년 교육 사회공헌사업도 추진중이라고 했다. 삼성청년소프트웨어AI아카데미(SSAFY, 사피)를 전국 5개 지역에서 운영중이고, 지난 2018년부터 8000명 이상의 학생들이 교육을 마치고 기업에 취업했다는 것.삼성 관계자는 "사피의 경우 '실전형 인재'로 인정받아 취업률로만 보면 85%에 달할 정도"라며 "올해부터는 전체 교육의 60%를 AI 관련 과정으로 확대하고, 격차 해소를 위해 마이스터고 졸업생도 지원할 수 있게 했다"고 설명했다.이밖에 청년 자립을 위한 각종 직무교육을 진행하고, 창업 아이디어를 갖고 있는 청년 스타트업 30곳을 선발해 사업 지원금과 업무공간 등을 제공하고 있다고 회사 쪽은 밝혔다.