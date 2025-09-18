메뉴 건너뛰기

명성황후 생가서 전통문화 체험·전시·공연... '황후의 시간여행'

25.09.18

명성황후 생가서 전통문화 체험·전시·공연... '황후의 시간여행'

여주세종문화관광재단은 오는 20일부터 명성황후 생가유적지 내 민가마을에서 전통문화 행사 ‘황후의 시간여행’을 개최한다고 밝혔다. ⓒ 여주시

여주세종문화관광재단은 오는 20일부터 명성황후 생가유적지 내 민가마을에서 전통문화 행사 '황후의 시간여행'을 개최한다고 밝혔다.

명성황후 생가유적지 주변에 조성된 전통 민가마을은 조선시대 마을을 실제로 재현한 공간으로, 명성황후의 어린 시절을 모티브로 한 신선미 작가의 작품이 전시된다. 부드러운 색채와 서정적 감성으로 담아낸 작품들은 관람객들에게 따뜻한 울림을 전한다.

행사 기간 동안 닥종이 인형 전시, 민속놀이 체험, 포토존, 독서공간 등 다채로운 볼거리와 즐길거리가 마련된다. 특히 9월 20일부터 11월 1일까지 매주 토요일 총 7회에 걸쳐 국악 공연과 간식 만들기 등 온 가족이 함께 즐길 수 있는 프로그램이 운영돼, 방문객들의 오감을 만족시킬 예정이다.

이순열 여주세종문화관광재단 이사장은 "이번 행사는 단순한 관람을 넘어, 관람객이 주인공이 되어 직접 체험하고 즐길 수 있도록 기획했다"라며, "앞으로도 여주를 찾는 관광객들이 역사와 문화를 몸소 느낄 수 있도록 다양한 프로그램을 확대해 나가겠다"라고 전했다.

한편, 황후의 시간여행 행사와 관련한 자세한 사항은 여주세종문화관광재단 홈페이지에서 확인할 수 있다.

#여주시#명성황후

