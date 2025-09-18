"다문화는 용인에 맞추는 것 아냐... 용인이 다양한 문화에 맞아야"

큰사진보기 ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

큰사진보기 ▲용인시다문회연합회 이미선 사무국장 ⓒ 용인시민신문

큰사진보기 ▲주제 발표를 준비한 로사(YULDASHOVA DILNOZA ULZHAEVNA) 씨가 용인에서 삶을 말하고 있다. ⓒ 용인시민신문

큰사진보기 ⓒ 용인시민신문

*이 기사는 지역신문발전기금을 지원받았습니다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 용인시민신문에도 실렸습니다.

인구 110만 명을 넘어선 경기 용인시는 빠르게 변화하는 사회 속에서 다문화 시민들의 역할과 그들이 직면한 과제에 대한 깊은 고민이 필요한 시점에 와 있다.이러한 시대적 요구에 발맞춰 용인시민신문은 문화체육관광부 지역신문발전위원회 지원을 받아 용인의 다문화 정책을 주제로 간담회를 개최했다. 지난 4월부터 8월까지 6개국 10여 명의 다문화 시민들을 인터뷰하며 현장의 목소리를 들었다. 이에 맞춰 용인시 다문화 정책이 나가야 할 길을 주제로 2회에 걸쳐 간담회 진행한다.첫 번째로 9월 11일 용인시 다문화협의회 회원과 전문가들이 한자리에 모여 용인시 다문화 정책의 현주소를 진단하고 미래 방향을 모색하는 의미 있는 시간이 됐다. 단순히 통계적인 접근을 넘어, 다문화 시민들의 실제적인 생활상과 문화적 배경에 대한 깊이 있는 논의가 이뤄졌다.2회 간담회는 용인시특례시의회 의원을 중심으로 '다문화를 위한 용인에서 필요 조례'를 주제로 진행될 예정이다. 불필요한 대화는 배제하고 핵심적인 제언과 통찰을 중심으로 간담회 내용을 싣는다.발표에 나선 용인다문화협의회 이미선 사무국장은 '증가하는 외국인 주민과 다문화로의 전환'을 주제로 "용인시는 과거부터 꾸준히 인가가 증가해 온 도시며, 최근에는 반도체 산업의 중심지로 부상하면서 외국인 주민 유입이 더욱 가속화됐다"고 설명했다.이 국장은 이어 다문화 정책의 범위를 단순히 국제결혼 가정을 넘어선 보다 포괄적인 관점으로 확장해야 한다는 중요성이 강조했다. 참석자들은 현재 용인에서 생활하는 외국인 유학생, 외국인 근로자 등 다양한 배경의 이주민들을 다문화 정책의 테두리 안에 포함해야 한다고 목소리를 높였다.이 국장은 "우리나라는 인구 감소세에 접어들었기 때문에 인구 확장을 위한 다문화 정책 또한 중요하며 이는 국제결혼을 많이 하게 되는 배경이 된다"는 분석과 함께 외국에서 온 유학생이나 근로자 중에는 뛰어난 자질과 역량을 가진 이들이 많다는 사실을 지적했다. 실제로 "의사들도 한국에서 노동자로 일하는 경우가 있다"거나 "동남아 출신 중 다수는 대학교 이상 졸업생도 적지 않다"고 언급하며 우리 사회가 이들의 잠재력을 제대로 활용하지 못하고 있음을 시사한다고 했다.높은 역량을 가진 외국인들이 한국 사회에 와서 학급 일을 하거나 유학생들이 공부와 병행하려 해도 일자리를 찾지 못해 어려움을 겪는 현실은 큰 괴리로 다가온다. 참석자들은 이러한 인적 자원을 어떻게 한국 사회의 일원으로 받아들이고 그들의 역량을 최대한 발휘할 수 있도록 지원할 것인지에 대한 다각적인 정책 고민이 필요하다고 강조했다.간담회 참석한 시민 오제환씨는 "다문화 가정에서도 그런 것까지 섬세하게 관찰해서 나가야 한다"며 "단순히 다문화 가족을 지원하는 것을 넘어 외국인 유학생과 근로자를 포함한 모든 이주민이 한국 사회에 이바지하는 방안을 모색해야 함을 역설하는 것"이라고 언급했다.외국에서 기업을 운영했다고 밝힌 최효신씨는 자신의 사업체에서 외국인 직원을 고용하며 겪는 경험을 공유하며 이들이 한국에서 일자리를 얻고 돈을 벌 수 있도록 돕는 것이 가장 중요하며 이를 위한 실질적인 일자리 창출 지원과 직업 훈련이 필요하다고 제안했다.또한 성남시 이주민센터의 사례를 들며, 다른 지자체에서는 외국인에게 무상으로 자격증 취득 교육까지 지원하는 만큼, 용인시도 이러한 직업 교육 및 자격증 취득 지원 프로그램을 확대해야 한다는 의견도 제시됐다. 이는 다문화 시민들이 한국 사회에서 경제적으로 자립하고, 나아가 자신의 전문성을 발휘하며 사회에 공헌할 수 있는 기반을 마련하는 데 필수적인 요소가 될 것으로 봤다.간담회에서 가장 뜨거운 논의가 이뤄진 부분 중 하나는 한국 사회 구성원들과 다문화 시민들 간의 소통 부재와 문화적 이해의 부족이었다. 참석자들은 다문화 시민들이 출신 국가별로 응집돼 생활하는 경향이 있으며, 이에 따라 용인시민들이나 다른 외국인들과의 소통과 교류가 부족하다는 점을 문제점으로 지적했다. 이러한 현상은 외국인들이 겪는 두려움이나 과거의 상처, 그리고 언어 장벽 등 복합적인 요인에 기인한다는 분석도 나왔다.주제 발표를 준비한 로사(YULDASHOVA DILNOZA ULZHAEVNA)씨는 우즈베키스탄에서 6년 전 한국으로 와 대학원을 다니고 있다. 주제를 '한국의 포용력의 힘은 선함'으로 하며 한국 생활을 하면서 느낀 한국인과 소통에서 느낀 감정을 말했다. 로사씨는 "저뿐만 아니라 제 주변에 있는 대부분 지인이 한국에서 생활하는 데 가장 만족하는 것은 한국인의 따뜻한 마음이라고 말한다. 일부에서는 분명 차별이 있을 수 있겠지만 다문화를 따듯하게 받아들이는 한국민의 마음이 더 강하다는 것을 누구보다 더 잘 알고 있다"라고 말했다.하지만 한국 사회에 남아 있는 "로마에 가면 로마법을 따르라"는 식의 일방적인 요구가 다문화 사회를 저해하는 요소라는 비판도 했다. 로사씨는 이러한 태도가 "한국 전통을 이해하고 따르는 것은 당연하지만 자국 문화를 버리고 무조건 따르는 것은 쉽지 않은 것이 사실"이라며 "다문화는 용인에 맞추는 것이 아니라 '용인의 다양한 문화에 맞아'야 한다고 강조했다. 즉, 한국인이 먼저 바뀌고 상대방의 문화를 존중하며 다가가야 한다는 것이다.특히 고부 갈등 사례를 통해 이러한 문화적 충돌이 생생하게 드러났다. 심은주씨는 한국 문화를 언급하며 "시어머니가 며느리에게 한국에 왔으니 한국법에 따르라고 강요하는 것은 서로 간의 괴리를 키울 뿐"이며 "며느리의 상황을 이해해야 한다. 이는 단순히 개인적인 문제를 넘어 정서적인 고려가 좀 있어야 서로 믿음이 생길 것"이라는 근본적인 접근의 필요성을 보여준다.식생활과 같은 기본적인 부분에 대한 존중도 강조됐다. 리사씨는 "돼지고기를 먹지 않는 문화권의 사람들에게 무심코 삼겹살이나 돼지고기 김치찌개를 권하는 것은 문화적 이해가 부족한 것에서 비롯된 것"이며 "이러한 취향을 인정해 주는 것이 곧 상호 존중의 시작이라는 점"을 분명히 언급됐다.소통과 이해를 증진하기 위한 구체적인 방안으로, 정기적인 소통의 날 운영이 제안됐다. 2주에 한 번이라도 모여 한국 생활의 문제점이나 소통의 어려움을 논의하고, 이를 행정기관에 전달하는 체계를 만들자는 것이다. 또한, 다문화연합회와 이주민센터 간의 협약을 통한 교류처럼, 전통 무용 시연이나 자국 음식 공유 등을 통해 자연스럽게 문화적 유대감을 형성하는 자리의 중요성도 강조됐다.외국인들이 처음부터 마음을 열기 어려운 현실에 대해, 참석자들은 한국인들이 먼저 그들의 문화에 다가가려고 노력해야 한다고 제언했다. 다문화연합회 최현자 부회장은 상대방의 출신 국가를 알고 "그 나라 인사법이라도 우리가 먼저 배워 접근하는 것이 필요하다. 첫 만남에서 긍정적인 인상을 주고 관계를 시작할 수 있다는 것이다. 번역기를 활용하거나 몸짓 발짓을 통해서라도 소통하려는 적극적인 자세가 필요하다. 우리 스스로가 먼저 바뀌어야 한다는 간담회의 핵심 메시지라고 본다"고 말했다.최 부회장은 이어 "유치원서부터 다문화 교육을 한다. 한국 사회의 인식을 개선하기 위한 어린 시절부터 다문화 교육의 필요성도 논의되고 있다. 현재의 기성세대는 다문화 교육을 받지 않아 괴리가 크지만, 미래 세대는 이러한 교육을 통해 더욱 열린 시각을 가질 수 있을 것"이라는 기대했다.간담회에서는 여전히 다문화 시민들이 겪는 편견과 차별이라는 근본적인 문제에 대한 논의도 이어졌다. 오래됐지만 근본적인 문제 어떻게든 풀어야 하는 그런 것들에 대해서도 답변을 좀 듣고 싶다는 논의가 자연스럽게 이뤄졌으며 이는 뿌리 깊은 편견은 다문화 사회로 나아가는 데 큰 걸림돌 중 하나로 봤다.오제환씨는 용인뿐 아니라 한국에서 일하는 외국 노동자를 대하는 환경에 대한 개선이 시급하다는 말을 이었다. 다문화 시민들이 겪는 차별적인 시선의 본질은 한국인의 '내가 최고야'라는 자기중심적인 사고방식과 유교 사상에 깊이 뿌리내린 문화적 특성에서 비롯된다는 분석도 있었다. 이러한 인식이 외국인들을 이해하고 포용하는 데 큰 장벽으로 작용한다는 것이다.오제환 씨는 이어 외국인 근로자들을 "부린다"고 생각하는 것이 아니라 "가족이라고 생각"하고 "함께 한다는 마음이 필요하다. 한국인 스스로가 다문화에 대한 이해와 교육이 부족한 현실을 직시해야 한다"며 현재 한국 사회 구성원들이 다문화 현상을 이해하는 데 어려움을 겪는 배경을 설명했다.다문화 시민들이 한국 사회에서 스스로 고립되거나 자기들끼리만 뭉치는 경향에 대해 다문화 협회 박남숙 회장은 "두려워서 그런 것"이라고 분석했다. 외부 환경에 대한 두려움과 불안감에서 비롯된 것으로 봤다. 박 회장은 "우리가 따뜻하게 안고 이렇게 도울 수 있으면 도와주고 이렇게 가야지 친해져야 하는 거예요"라며 신뢰 형성(라포 형성)의 중요성이 강조됐다.외국인들에게 우리가 믿음을 주고, 그들이 우리를 믿게 만들어야 비로소 함께 할 수 있다는 것이다. 강압적인 지시나 일방적인 요구가 아닌, 상대방을 배려하고 존중하는 자세가 필요하며, 이러한 노력이 쌓여야만 다문화 시민들이 한국 사회에 마음을 열고 적극적으로 참여할 수 있을 것이다.무조건적인 배려만이 능사는 아니라는 지적도 있었다. 너무 지나친 배려가 오히려 내국인 직원들에게 '역차별'로 느껴질 수 있으며 '어느 선까지만 해야지 서로 편해지는 거야'라며 균형 잡힌 배려의 중요성도 함께 논의됐다. 이는 다문화 정책이 양방향 소통과 균형감을 가지고 추진돼야 함을 보여준다.이번 간담회에서 참석자들은 용인시가 다문화 포용 도시로 나아가기 위해 행정기관의 적극적인 역할과 구체적인 정책 시스템 구축이 시급하다는 데 의견을 모았다. 민간의 노력만으로는 한계가 명확하며, 행정의 힘을 빌릴 수밖에 없다는 현실을 인정하면서, 가장 절박하고 우선으로 추진해야 할 부분이 논의됐다.현재 용인시는 110만 대도시임에도 불구하고 다문화 정책과 관련해 미흡한 점이 많다는 지적이 나왔다. 성남시 이주민센터처럼 무상 교육과 자격증 취득 지원 등을 제공하는 다른 지자체의 사례와 비교되며, 용인시의 다문화 지원 기반 부족이 문제로 언급됐다.이에 대해 심은주씨는 "제일 가까운 곳은 지자체 있다. 옛날 동사무소 거기에 아예 다문화 부서를 만드는 것을 제안하고 싶다"라며 "다문화 및 외국인들이 많이 거주하는 동네에 신설 부서를 만들어 이들을 찾아가 사회복지, 구직 지원, 의료 서비스를 제공하는 센터가 필요하다"라고 했다. 이는 다문화 시민들이 더 쉽게 행정 서비스를 이용하고 필요한 도움을 받을 수 있는 접근성을 높이는 방안이다. 또한, 유학생, 근로자 등 다양한 유형의 외국인들을 관할하는 부서가 현재는 제각각 나뉘어 있는 것을 통합 운영할 필요성도 있다는 점도 언급됐다.