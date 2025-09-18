"하나뿐인 가구, 사람의 마음까지 잇는다"

큰사진보기 ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

'건축과 사람 사이, 가구를 엮는다.' 우노가구 이정란 대표가 내세운 이 말은 회사의 슬로건이자 그의 삶을 설명하는 문장이기도 하다. 생소한 길에서 시작한 가구 제작은 시간이 흐르며 그와 꼭 맞는 일이 됐다. 그는 "가구를 만들면서 사람을 이해했고, 사람을 이해하는 과정에서 더 나은 가구가 나왔다"고 말한다.'우노(UNO)'는 스페인어로 숫자 하나를 뜻한다. 이 대표는 "맞춤가구는 단 하나의 개인에게 맞추는 것"이라며 브랜드명을 직접 상표 등록했다. 그의 맞춤 철학은 단순히 크기를 조절하는 데 그치지 않는다. 고객이 상상하는 이미지를 구체적인 형태로 구현하고 있다. 가구를 공중에 띄우거나 생활 습관에 맞춘 가구 구성을 제안하는 식이다. 학창 시절 '엉뚱이'라는 별명을 얻었던 자유로운 발상은 지금 그의 가구 철학과 맞닿아 있다.지난해 이 대표는 분당에 쇼룸을 열었다. 양지면 공장은 접근성이 떨어져 고객이 중도에 발길을 돌리는 경우가 많았다. "고객을 만나기 쉽게 하려고 쇼룸을 만들었지만, 사실은 디자이너 확보를 위한 전략이기도 했다"는 그의 설명처럼, 분당은 실력 있는 디자이너들이 기꺼이 출근할 수 있는 환경이었다. 홍익대 이원재 교수가 설계한 건물은 지역의 새로운 랜드마크로 자리 잡았고, '리모델링을 통한 골목 가치 상승'을 다룬 책에 이 건물이 사례로 실리기도 했다.쇼룸은 상담과 체험이 함께 이뤄지는 공간이다. 고객은 주방 상판의 질감을 직접 만지고, 서랍을 열어보며 사용성을 확인할 수 있다. 조명에 따라 달라지는 공간 분위기까지 경험할 수 있게 했다. 그는 "가구는 앉아보고 열어봐야 한다. 현장에서 직접 경험해야 확신이 생긴다"고 말한다.이 대표는 독일산 자동화 시스템 'IMOS'를 도입해 공정 효율을 높였다. 과거에는 숙련 기술자가 도면을 해석해 재단과 가공을 지시했지만, 이제는 디자이너가 설계를 확정하는 순간 기계에 공정 데이터가 전송된다. QR코드를 스캔하는 것만으로 신입 직원도 정밀한 작업을 할 수 있다. 그는 "아무리 좋은 하드웨어를 써도 구멍이 정확하지 않으면 제 기능을 못한다. 이 시스템 덕분에 훨씬 정밀하고 매끄럽게 시공할 수 있다"고 말한다. 현재 우노가구는 스마트공장 인증을 받았으며 더 높은 단계로 도약하기 위해 준비 중이다.이 대표는 가구를 '사람을 위한 무대'라고 말한다. "보통은 업체가 만든 가구에 소비자가 맞춰야 하지만, 우리는 소비자에게 맞춘다. 그래서 사람 중심 공간이라고 부른다." 최근 그는 아일랜드 싱크대에 작은 텃밭을 만들거나, 야외 파티용 주방을 개발하는 등 새로운 시도를 이어가고 있다.이 대표는 용인상공회의소 여성기업인협의회 회장을 맡고 있다. 그는 "회원 수가 늘었고 활동도 활발해졌다"고 말했다. 협의회는 홈페이지를 통해 회원사 정보를 정리해 외부와 연결되는 창구로 활용하고 있다. 그는 이를 '강인하면서도 섬세한 스마트 조직'이라 부른다.사회공헌 활동도 활발하다. 그는 개인적으로 두 곳의 복지시설에 2000만원 상당의 가구를 기부했다. "작은 회사로서는 큰돈이었지만, 꼭 필요한 곳이라 몇 달에 걸쳐 납품했다"는 이야기다. 최근에는 용인 중앙동 자율방범센터 지원 사업을 추진 중이다. "처음에는 수납 소파를 부탁했는데, 가보니 냉장고와 가전제품이 20년 넘은 것이더라. 용인여성기업인회원들과 함께 도배, 가전 교체, 커튼, 방석까지 준비하고 있다."회원들은 경광등, 발열 장갑, 냉장고, 전자레인지 등 필요한 물품을 자발적으로 기부했다. 그는 "자원봉사자들이 개인 비용을 부담하며 순찰에 나선다. 학생들도 자신이 번 용돈을 보태 참여한다. 그래서 우리의 지원이 더 큰 의미가 있을 거라고 느꼈다"고 말했다. 협의회는 9월 중순 사업을 마무리할 예정이다.이 대표는 직원들이 곧 회사의 자산이라고 강조한다. 장기 근속 디자이너들과 성과가 우수한 직원들에게 해외 연수 기회와 이탈리아 밀라노 박람회 참관을 지원한다. 잦은 야근에 대비해 탄력근무제를 운영하며 사전에 보고 후 출근 시간을 조정할 수 있게 했다. "직원들이 세계를 보고 와야 회사도 성장한다"고 말하는 그는 복지기금도 따로 마련했다.이정란 대표가 꿈꾸는 회사의 모습은 소박하면서도 깊다. 그는 "고객이 행복하고 직원이 행복한 회사가 됐으면 좋겠다. 그런 순간들이 쌓이면 회사는 자연스럽게 성장한다"고 말한다. 가구를 통해 사람과 사람을 이어온 그의 여정은 오늘도 따뜻하게 이어지고 있다.