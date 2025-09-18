장동혁, 특검 압수수색에 "무도한 야당탄압... 이재명 정권 끌어내릴 것"

큰사진보기 ▲국민의힘 장동혁 대표가 18일 서울 여의도의 한 오피스텔에 위치한 당원명부 데이터베이스(DB) 관리업체를 찾아 김건희 특검의 압수수색을 규탄하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

(서울=연합뉴스) 김승욱 노선웅 기자 = 국민의힘 장동혁 대표는 김건희 여사 의혹을 수사 중인 민중기 특별검사팀이 18일 당사 및 당원명부 데이터베이스(DB) 관리업체에 대한 압수수색을 시도하자 "무도한 야당탄압"이라고 규탄했다.장 대표는 이날 여의도 당사 인근 DB 관리업체 앞에서 기자들과 만나 "특검이 야당을 말살하고, 국민의힘의 생명과도 같은 당원명부를 탈취하기 위해 다시 압수수색 영장을 들고 나타났다"며 이같이 말했다.그는 "특검이 범죄 사실과 관련 없는 당원 명부 전체를 탈취하겠다고 한다"며 "이 정부가 무슨 짓을 하려고 하는지, 이 정부의 야당 탄압에 특검이 어떻게 부화뇌동하고 있는지 국민께서 지켜보고 계신다"고 지적했다.그러면서 "국민의힘을 짓밟고 심장을 도려내려 하는 이 무도한 시도는 반드시 심판받게 될 것"이라며 "국민과 함께 무도한 이재명 정권을 반드시 끌어내리겠다"고 목소리를 높였다.국민의힘은 최보윤 수석대변인 이름의 논평에서도 특검의 압수수색을 비판했다.최 수석대변인은 "수백만 국민의 이름과 주민등록번호, 주소, 당비 납부 현황까지 담긴 민감한 개인정보를 통째로 확보하려는 시도는 헌법이 보장한 정당 활동의 자유와 국민의 기본권을 정면으로 유린하는 폭거"라고 밝혔다.이어 "(특검의 압수수색은) 헌법이 보장한 정당의 자유와 자율성을 심각하게 침해하는 중대한 위헌적 행위이며, 수사를 빙자한 야당 말살 시도"라면서 "특검의 위헌적인 야당 말살 시도에 단호히 맞서겠다"고 강조했다.<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>