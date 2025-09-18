불법 건축물에 예산 투입해 냉난방기 설치?

큰사진보기 ▲대구시 달성군 가창면 용계체육공원 내에 있는 배드민턴장. 이 건물은 건축 허가를 받지 않아 불법 건축물로 간주되고 있다. 달성군은 이 건물 안에 냉난방기를 설치하기 위해 추경을 편성했으나 논란이 되고 있다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

대구 달성군이 추가경정예산을 편성하면서 체육공원 내 불법 가설건축물에 냉난방시설을 설치하기 위해 예산을 편성해 논란을 자초한 가운데 달성군의회도 해당 상임위에서 예산안을 통과시켜 비판이 일고 있다.김보경 달성군의원(더불어민주당)에 따르면 달성군은 2025년 제2차 추가경정예산(추경)을 편성하면서 가창면 용계체육공원 내 배드민턴장에 냉난방 시설을 설치하기 위해 2000만 원의 예산을 편성했다.용계체육공원 내 배드민턴장 건물이 불법 건축물은 맞지만 추후 대체 부지를 마련해 옮기기까지는 주민들의 편의를 위해 냉난방시설을 설치하는 것이 필요하다는 게 달성군 입장이다.달성군 관계자는 "이르면 1년 또는 2년 안에 대체 부지를 마련하고 배드민턴장을 옮길 수 있다"며 "그때 냉난방시설을 그대로 사용할 수 있기 때문에 지금 설치해도 큰 문제는 되지 않을 것"이라고 말했다.하지만 배드민턴장에 설치된 가설건축물은 달성군이 허가하지 않은 불법 건축물이어서 예산 성립 자체가 위법적 요소를 안고 있다는 게 김 의원의 주장이다. 지방재정법에 따르면 불법 가설건축물에는 예산을 편성할 수 없도록 돼 있다는 것이다.국민의힘 의원이 다수인 달성군의회는 지난 17일 해당 상임위인 경제건설교통위원회를 열어 민주당 의원들이 퇴장한 상태에서 국민의힘 의원들만의 찬성으로 통과시켜 예결위로 넘겼다. 예결위는 오는 22일 해당 예산안에 대해 심사할 예정이다.곽동환 경제교통위 위원장(국민의힘)은 "해당 건물이 불법 건축물은 맞지만 많은 예산이 드는 것은 아니어서 상임위를 통과시켜도 다시 예결위에서 심의하는 만큼 문제는 없다"라고 말했다.이에 김보경 의원은 "예결위에서 삭감하고 안 하고의 문제를 떠나 성립이 될 수 없는 내용으로 올리는 것도 문제지만 상임위에서 성립될 수 없다는 것을 확인했음에도 통과시킨 것 자체가 더 큰 문제 아니냐"라고 지적했다.이어 그는 "불법성이 짙은 예산 편성 과정 자체를 인정할 수 없다"라며 "집행부를 견제해야 할 달성군의회가 본연의 역할이 사실상 무력화된 것 아닌가 하는 생각이 든다"라고 비판했다.김 의원은 또 "대체 부지를 확보하고 배드민턴장을 새로 지은 뒤 이전하려면 최소한 1~2년은 걸릴 것"이라며 "냉난방기를 지금 설치할 게 아니라 학교 체육관 등을 임대해 사용하도록 하고 체육관이 들어선 뒤 설치해도 늦지 않다"라고 말했다.달성군의회 소속 민주당 의원들도 "이번 사안은 단순히 불법 건축물 예산 편성 문제를 넘어 의회의 예산 심의권 행사 자체를 침해한 중대한 사안"이라며 "집행부에 대한 견제가 무너진다면 지방의회 존재 이유가 퇴색될 수 있다"라고 주장했다.